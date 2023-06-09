https://ukraina.ru/20230609/1047066979.html

Замкомандира казаков-добровольцев Николай Дьяконов о том, как воюют сибирские казаки и секретах их побед

Замкомандира казаков-добровольцев Николай Дьяконов о том, как воюют сибирские казаки и секретах их побед - 09.06.2023 Украина.ру

Замкомандира казаков-добровольцев Николай Дьяконов о том, как воюют сибирские казаки и секретах их побед

Заместитель командира казачьего добровольческого корпуса Николай Дьяконов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как казаки воюют на Кинбурнской косе и под Бахмутом

2023-06-09T13:22

2023-06-09T13:22

2023-06-09T13:35

интервью

казаки

артёмовск (бахмут)

контрнаступление

днр

херсонская область

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- Николай, ходят разговоры, что из—за наводнения после подрыва Каховской ГЭС Кинбурнская коса превратилась в остров, постоянно находится под обстрелом ВСУ, и ВСУ то ли делает попытки высадить туда десант, то ли готовится к этому. Какая сейчас ситуация в этом районе?- Противник делает высадки постоянно, это - первое. Уже в течение всего СВО не успокаивается и продолжает свои попытки. Они всегда прощупывают линию обороны, и бдительность наших бойцов.Что касается обстрелов – они также не прекращаются, идет контрбатарейная борьба, может быть, и год.Поэтому все давным-давно к этому готовы, уже к этому привыкли – это нормальная, боевая, рабочая обстановка именно для этой территории.То, что касается затопления – какая-то прибрежная часть затоплена, но сама Кинбурнская коса, все наши позиции давным-давно подготовлены. Мы же тоже всегда готовимся к худшему.Давным-давно командованием всё предусмотрено, мы уже готовы к развитию этой ситуации, поэтому для нас все, что сейчас происходит, не новость.Да, где-то вода поднялась, где-то наоборот ушла, но это не сильно влияет на нашу боевую готовность.- Кинбурнская коса, она в ширину сколько? Километр? Два километра? Пятьсот метров?- Ширина в разных местах по-разному: где-то - 10 километров, где-то 12, где-то 7. Она же называется "Длинный нос", у нее есть свое завершение, примерно километров 70 в длину. Практически упирается… ей несколько километров до Очакова.- В чем значение контроля за Кинбурнской косой?- Она перекрывает вход в Днепр с Черного моря. С одной стороны, Одесса, с другой - Очаков, между ними Николаев, на Днепре - Херсон.Это территория, контроль над которой перекрывает полностью любые поставки, стратегическое или тактическое маневрирование, заход любых кораблей.- Кто контролирует сейчас остров Первомайский?- Его всегда контролировал противник, но, по-моему, там уже им контролировать нечего, потому что от этого острова ничего не осталось. Он же искусственно созданный.Он создавался в свое время для нужд советской армии. Да, там был противник, он постоянно оттуда вел беспокоящий огонь, мы тоже принимаем меры. Давным-давно на этом острове никого нет.- Украинцы подорвали Каховскую дамбу. В чем смысл подрыва? Что он им дал?- Они просто людей с той стороны начинают снимать и перебрасывать на запорожское направление. Для того, чтобы себя обезопасить, они, по-моему, ее и подорвали, чтобы мы не атаковали и не форсировали Днепр. Они снимают с той стороны войска и перебрасывают резервы.В первую очередь страдают люди – бывшие граждане Украины. Затоплены хозяйства, дома, происходит эвакуация.В первую очередь от этого сейчас страдают простые люди. Но точно не военные. У военных все давно было продумано, и военные давным-давно себя обезопасили и предусмотрели нужные районы и господствующие высоты, и запасные позиции. Военные просто чуть-чуть отошли на несколько метров, и все.- Идет обсуждение готовности наших сил для отражения атак противника. Был недавно опубликован британский доклад. В нем критиковалась наша мотопехота, мол, недостаточно обученная и мотивирована.Но боевые действия в Запорожской области последние дни, когда мы смогли отбить все атаки ВСУ, показывают, что британцы не учли то, насколько российские добровольцы из БАРСов в отличие от мотопехоты мотивированы, обучены, готовы врага сдержать. Это и стало ошибкой при планировании контрнаступления. Они-то думали, что все разбегутся, а наши стоят и еще врага громят. Ты согласен с такими оценками или нет?- У нас есть два союзника - армия и флот. Люди, которые планировали операции, вообще недооценили русский народ. Это самое главное. Добровольцы это или действующие кадры подразделений – это неважно.Дух русской армии, русского народа – он никуда не делся. Мы внуки и сыновья тех людей, которые уже были в Европе, и неоднократно. Мы их потомки.Поэтому добровольцы или нет – я сейчас не делаю разграничений, потому что для меня доброволец – это тот, кто просто добровольно дошел до места пункта сбора или военкомата.А после того, как он попал в действующие кадровые подразделения – они уже точно перестают быть добровольцами. Они становятся солдатами. Доброволец – пока он не взял в руки оружия. Такая формулировка – мое личное мнение.- Твое подразделение относится к казакам?- Я командую казачьими подразделениями и казачьими бригадами. Их на сегодняшний день три.- И твоя казачья бригада стоит на Кинбурнской косе?- Одна стоит на Кинбурнской косе. Другая – это как раз знаменитый отряд "Сибирь", который сейчас шестнадцать часов защищал фланги Бахмута. Там казаками был совершен коллективный подвиг: 150 человек отряда сибирских казаков, одной из бригад "Терской казачьей бригады", сдержали натиск врага, когда были удары по флангам.Они проявили мужество: отбили атаку противника и вызвали потом огонь на себя.Еще сумели контратаковать, завладеть господствующей высотой и закрепиться на шестьсот метров вперед от первоначальной позиции.- А какая сейчас ситуация под Бахмутом?- После того как атака противника тем же самым отрядом "Сибирь" была отбита, туда пришла разведка "Вагнера", она думала, что там никого не осталось.Когда они увидели там казаков, они были, конечно, в шоке – жали руки. Наш комбат - позывной "Кан" - тяжелораненый не покинул позиции. Он представлен к званию Героя России.Вот оно добровольческое формирование из казаков сибирских. Рядом стоят еще формирования терских казаков, енисейских, забайкальских – это все добровольцы, это все казачьи отряды, которые сдерживают фланги Бахмута.- Стабилизировался фронт под Бахмутом?- ВСУ постоянно пытаются атаковать, они пытаются найти слабые места в обороне, они бьют в стыки подразделений. Они постоянно, практически каждое утро – в пять, в четыре утра, в шесть, начинают атаку силами до роты, иногда до батальона. Получают по башке и обратно откатываются.Прощупывание идет постоянно, идет борьба за господствующие высоты, идет постоянное боестолкновение с противником, идет борьба между новыми технологиями. Все там есть.- А тяжелая техника какая участвует в этих утренних атаках? "Леопарды" среди них есть?- В основном старая советская техника – Т-62, Т-64, БЭХи старые, БТР, пикапы – все в основном советское.- Как ты сейчас оцениваешь выучку украинской армии? Некоторые говорят так: в начале, когда там были мотивированные соединения нациков – они более-менее хорошо сражались. Сейчас якобы они уже выбиты, а им на смену пришли не так уже сильно мотивированные мобилизованные. Насколько верны эти мнения?- Резервы у них все равно есть, кадровые военные подразделения, профессиональная армия. Они все равно у них есть, хотя не в таком количестве как в начале СВО. Все-таки противник несет большие потери.- А в чем сложность взятия Авдеевки, где вы также воевали? Почему уже год идут бои, а воз и ныне там?- Потому что это линия обороны, которая готовилась достаточно серьезно и долго. Бездумно класть солдат нельзя. Любой командир… в первую очередь его задача минимальными потерями принести результат, выполнить боевую задачу. Там действительно укрепрайоны достаточно серьезные, идти в лоб на штурм – мне кажется это не рационально.- Взять Авдеевку очень важно, потому что из Авдеевки постоянно обстреливается Киевский и Куйбышевский районы Донецка- Это неважно, откуда бьют. Дальность ракеты "Шторм Шедоуз" до 500 километров, поэтому сейчас хоть с Авдеевки, хоть не с Авдеевки они будут нас ими обстреливать.Ну выбьем мы их из Авдеевки. Они будут стрелять потом по Донецку из Краматорска, теми же самыми ракетами.Самое главное – выбить их не из Авдеевки, самое главное – выбить их в первую очередь с территории Донецкой Народной республики.- Началось уже контрнаступление или нет?- Идет боестолкновение – противник с помощью своей разведки прощупывает нашу оборону, пытается атаковать по всем флангам, пытается начать не просто контрнаступление, а полномасштабную военную операцию.Из обороны – в наступление. Любое наступление несет за собой огромные потери, что мы сейчас и видим.Сейчас перемолотим этих – пойдут резервы. Перемолотим резервы – потом сами выйдем на оперативный простор и достигнем целей СВО.- Чем тыл может помочь сейчас фронту? В чем сейчас нуждается фронт?- Фронт нуждается в первую очередь в поддержке, именно моральной поддержке. Я говорю это сейчас для всех средств массовой информации, что наши вооруженные силы доблестно выполнили и выполняют свою боевую задачу.Фронт большой. Протяженность большая. Нужны резервы для того, чтобы удерживать такой фронт и контратаковать. Наша армия свои задачи выполнила.Фронт нуждается всегда в ротации, в мобилизационных ресурсах, резервах, которые будут подготовлены и дадут выйти на отдых нашим подразделениям. Надо, чтобы всегда было, чем их заменить. Фронт должен четко понимать, что у них есть резервы всегда.

https://ukraina.ru/20230604/1046873959.html

https://ukraina.ru/20230607/1046973335.html

https://ukraina.ru/20230510/1046042128.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, казаки, артёмовск (бахмут), контрнаступление, днр, херсонская область