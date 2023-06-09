"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море
Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Черное море попадут загрязняющие вещества и бактерии. Такое заключение сделали российские ученые, занимающиеся вопросами водных проблем. Их слова 9 июня процитировало издание РБК
"Какой-то риск загрязнения прибрежной полосы Черного моря будет, может быть, даже и до Одессы дотянется, вряд ли дальше, там другие крупные реки. Днепро-Бугский лиман перехватит значительную часть этих загрязняющих веществ. Они там где-нибудь и отложатся на мелководье этих лиманов. Но какая-то часть [загрязняющих веществ] выйдет в море и продолжит циркулировать. Какая часть — сказать сложно. До наших черноморских курортов это дойдет вряд ли", - сказал доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.
Болгов пояснил, что потопом были смыты отложения Каховского водохранилища, а также содержимое навозохранилищ, выгребных ям, тела погибших животных и многие другие вещи, представляющие биологическую опасность.
А вот доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин уверен, что не все так радужно, и последствия потопа могли поднять со дна даже те заболевания, о которых человечество давно забыло.
"С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушения Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра. Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду", - сказал Малинин.
05:32Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.