https://ukraina.ru/20230609/1047055018.html

"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море

"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море - 09.06.2023 Украина.ру

"Эпидемия холеры и многое другое": эксперты оценили, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на Черное море

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС в Черное море попадут загрязняющие вещества и бактерии. Такое заключение сделали российские ученые, занимающиеся вопросами водных проблем. Их слова 9 июня процитировало издание РБК

2023-06-09T08:38

2023-06-09T08:38

2023-06-09T08:38

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каховская гэс

черное море

эксперты

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Болгов пояснил, что потопом были смыты отложения Каховского водохранилища, а также содержимое навозохранилищ, выгребных ям, тела погибших животных и многие другие вещи, представляющие биологическую опасность.А вот доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин уверен, что не все так радужно, и последствия потопа могли поднять со дна даже те заболевания, о которых человечество давно забыло."С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра. Разрушения Каховской ГЭС может повлиять на близлежащую акваторию Черного моря, которая находится вблизи устья Днепра. Мы помним, что были эпидемии холеры и другие инфекционные заболевания. Не исключено, что эти микробы могут попасть в воду", - сказал Малинин.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.

https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html

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новости, каховская гэс, черное море, эксперты