Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру
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Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС - 09.06.2023 Украина.ру
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС
Кубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
2023-06-09T05:32
2023-06-09T05:32
эксклюзив
каховская гэс
иван лизан
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Теперь эта вода выливается в Чёрное море, меняя экономику региона в худшую для всех жителей Приднепровья и не только сторону. Полностью масштаб катастрофы станет понятен лишь спустя пару лет, но определённые представления о том, как изменится жизнь в районе бедствия, уже можно составить.В данном тексте автор намеренно стирает политические границы — к географии, климату и гидрологии, которые объединяют регион, они не имеют никакого отношения. Катастрофа общая как для освобождённых, так и не для освобождённых земель постУкраины.Климат и географияКаховское море — как и любой огромный водоём — смягчает климат в регионе. Вода нагревается, а затем отдаёт тепло по мере похолодания, смягчая перепады температур, а также повышает влажность за счёт испарения воды и её последующего выпадения в виде осадков. Если проводить параллели с Аральским морем — помня о том, что все параллели являются условными — лето в регионе станет жарче, а зимы холоднее. Осадков будет меньше, уровень грунтовых вод снизится: колодцы и скважины придётся углублять, а их дебит сократится. Вместо водной глади будут болота вперемешку со свалками — уход воды всегда показывает кто, где и чем сорил.Федеральной власти придётся срочно решать целый комплекс проблем. Во-первых, восстанавливать разрушенную экологию региона или, хотя бы, попытаться смягчить нанесенный ей удар — чистить прибрежную зону от мусора и падали, углублять русла. Во-вторых, предпринимать неординарные усилия для спасения поверхностных водоёмов, а также переноса точек забора воды — если это будет возможно — для сохранения водоснабжения каналов и оросительных систем, пусть и в усечённом объёме.Водоснабжение населённых пунктовОбмеление Каховского моря ударит по водоснабжению населённых пунктов вне зависимости от берега Днепра. Не всегда этот удар будет очевидным.· Крым вновь — с задержкой в пару лет — рискует столкнуться с дефицитом воды, благо там продолжали реализацию инфраструктурных проектов по развитию собственной, независимой от днепровской воды, системы водоснабжения, а также сокращению потерь воды в инженерных сетях. Да и водохранилища успели заполнить на максимально допустимые 80%.· Бердянск рискует столкнуться с нормированием воды — город с начала 1990-х получает днепровскую воду по 174-км водоводу с водозабором в районе Каховки.· Николаев, где уровень воды побил исторический максимум, вскоре столкнётся с дефицитом влаги — водозаборы канала Днепр-Донбасс находятся ниже разрушенной плотины, а Верхне-Ингулецкая оросительная система непосредственно связана с Днепром.· В Никополе и Никопольском районе Днепропетровской области уже ввели режим жесткой экономии воды — к утру 8 июня уровень воды в районе города упал на 1 метр.· Кривой Рог 70% воды получал из Каховского моря.Очевидно, что крымский опыт по экономии воды, срочной замене ветхих и аварийных водопроводных сетей и поиске резервных источников водоснабжения придётся в авральном режиме распространять на Херсонскую и Запорожскую области. Но у федеральной власти, в отличие от киевской, есть компетентные специалисты с накопленным после 2014 года опытом Крыма и Донбасса, а также финансовый ресурс для решения данной проблемы, чего нельзя сказать о киевской власти, где утратили способность решать инфраструктурные проблемы задолго до начала СВО.Инфраструктура и системы жизнеобеспеченияЗатопленные — вне зависимости от того под порог или под самую крышу — дома становятся непригодными для жизни. Системы электроснабжения — от проводки в квартире и трансформатора в микрорайоне придётся ремонтировать/менять. Источники питьевой воды загрязняются нечистотами и всем, что смысла вода, включая содержимое кладбищ и могильников. Домашние животные гибнут, транспорт, мебель и бытовая техника превращаются в мусор, а дома становятся рассадниками плесени. Всю инфраструктуру придётся восстанавливать.Сельское и рыбное хозяйствоРыбному хозяйству в районе Каховского моря наступил конец — в районе Никополя рыба массово гибнет от удушья из-за дефицита воды, а в дельте Днепра её просто смыло в Чёрное море. Аквакультурной рыбы так же больше не будет — на правом берегу Днепра погибло единственное на подконтрольной киевской власти территории государственное осетровое хозяйство.Сельское хозяйство сталкивается с массой вызовов. В Херсонской области 1,78 млн га пашни, из них 0,6 млн га — орошаемые земли, на которых собирали наибольшие объёмы урожая. Теперь эти земли — вне зависимости от того, по на каком они береге Днепра — останутся без орошения.· В районе Скадовска и Геническа под вопросом орошение 32 тыс. га, на которые вода поступала по Каховскому магистральному каналу.· В Крыму под орошением в 2022 году было 11,5 тыс. га, а в 2023 году площадь орошаемых земель должна была увеличиться до 40 тыс. га.· В Запорожской области в этом году планировали увеличить площадь орошаемых земель до 30 тыс. га с перспективой — пусть и отдалённой — выхода на 250 тыс. га.По украинским оценкам без воды останутся 94% оросительных систем в Херсонской (Северо-Крымский и Каховский каналы), 74% в Запорожской (Верхне-Гачинский) и 30% в Днепропетровской областях (Южное водохранилище). На правобережной части Украины будет потеряно около половины урожая на площади свыше 400 тыс. га или около 100 тыс. тонн.Оценок с российской стороны пока нет, а в среднесрочной перспективе урожайность — особенно по овощам, фруктам и бахчевым — просядет. Сильно пострадают крестьяне и мелкие фермеры в приднепровских районах Херсонской и Запорожской областей, Крым вновь останется без рисоводства. Федеральной власти придётся увеличивать объём субсидий для аграриев новых регионов и помогать им с переходом на менее влагоёмкие культуры и технологии выращивания (капельный полив).Промышленность и энергетикаПотеря Каховской ГЭС как объекта электрогенерации для России катастрофой не стала — станция мощностью чуть менее 400 МВт не вырабатывала э/э с ноября 2022 года. Новые территории запитаны э/э от России: области снабжаются из Крыма, а республики — из Ростовской области. Поэтому на электроснабжении катастрофа не скажется.Однако она переносит на неопределённый срок перезапуск Запорожской АЭС даже с учётом того, что она и до разрушения плотины не могла полноценно работать. Причины тому комплексные: близость к линии фронта, необходимость перестройки электросетевого хозяйства из-за неактуальной схемы по выдаче мощности на подконтрольную Украине территорию, наличие американского ядерного топлива в 4 из 6 реакторах станции, а также отсутствие достаточного количества потребителей э/э на новых территориях. Теперь к этим проблемам присоединяется ещё и сложность с пополнением объёмов воды в пристанционном пруде-охладителе.В свою очередь на Украине усугубится спад в чёрной металлургии, которая и без того в прошлом году коллапсировала, сократив выплавку стали и чугуна на 70%. Тонна руды — от 8 до 23 м3 воды, тонна стали — от 220 до 245 м3 воды, тонна хлеба — 1,8-4,8 м3 воды, тонна молока — 4-5,2 м3 воды, тонна колбасы — 13-76 м3 воды. И этот список можно продолжать до бесконечности. Разрушительный эффект будет колоссальным, не всегда предсказуемыми, но очень чувствительным.Вместо выводовС самого начала СВО украинская пропаганда позиционирует Россию, её власть и жителей как оккупантов, уничтожающих всё, до чего могут дотянуться. Долгое время это работало и оказывало влияние на украинского обывателя. В случае с Каховской ГЭС скрыть десятки фактов обстрелов со стороны Украины, а также интервью украинских военачальников с рассказами об обстрелах, не выйдет. Именно поэтому реакция со стороны Запада на катастрофу является сдержанной — Россию обвиняют, но не в уничтожении плотины, а во "вторжении", следствием которого стало разрушение плотины. Назвать эту логику здравой не представляется возможным и так можно оправдать любое зверство и преступление.Но сам факт такой катастрофы для многих по ту сторону Днепра должен стать очередным напоминанием, от которого будет крайне сложно отмахнуться, что территория постУкраины скатывается в своё традиционное доимперское состояние Дикого поля. Жить на территории Дикого поля — будь то 1.0 или его современной версии 2.0 — нельзя, в Диком поле можно только выживать. Поэтому единственной рекомендацией для жителей украинской части Приднепровья со стороны автора будет рекомендация уехать. На его российской части — несмотря на такие же проблемы — есть власть, которая эти проблемы если не решит, то хотя бы смягчит.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
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Иван Лизан
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эксклюзив, каховская гэс, иван лизан
Эксклюзив, Каховская ГЭС, Иван Лизан

Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭС

05:32 09.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкНовая Каховка после прорыва Каховской ГЭС
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Кубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
Теперь эта вода выливается в Чёрное море, меняя экономику региона в худшую для всех жителей Приднепровья и не только сторону. Полностью масштаб катастрофы станет понятен лишь спустя пару лет, но определённые представления о том, как изменится жизнь в районе бедствия, уже можно составить.
В данном тексте автор намеренно стирает политические границы — к географии, климату и гидрологии, которые объединяют регион, они не имеют никакого отношения. Катастрофа общая как для освобождённых, так и не для освобождённых земель постУкраины.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Климат и география
Каховское море — как и любой огромный водоём — смягчает климат в регионе. Вода нагревается, а затем отдаёт тепло по мере похолодания, смягчая перепады температур, а также повышает влажность за счёт испарения воды и её последующего выпадения в виде осадков. Если проводить параллели с Аральским морем — помня о том, что все параллели являются условными — лето в регионе станет жарче, а зимы холоднее. Осадков будет меньше, уровень грунтовых вод снизится: колодцы и скважины придётся углублять, а их дебит сократится. Вместо водной глади будут болота вперемешку со свалками — уход воды всегда показывает кто, где и чем сорил.
Федеральной власти придётся срочно решать целый комплекс проблем. Во-первых, восстанавливать разрушенную экологию региона или, хотя бы, попытаться смягчить нанесенный ей удар — чистить прибрежную зону от мусора и падали, углублять русла. Во-вторых, предпринимать неординарные усилия для спасения поверхностных водоёмов, а также переноса точек забора воды — если это будет возможно — для сохранения водоснабжения каналов и оросительных систем, пусть и в усечённом объёме.
Водоснабжение населённых пунктов
Обмеление Каховского моря ударит по водоснабжению населённых пунктов вне зависимости от берега Днепра. Не всегда этот удар будет очевидным.
· Крым вновь — с задержкой в пару лет — рискует столкнуться с дефицитом воды, благо там продолжали реализацию инфраструктурных проектов по развитию собственной, независимой от днепровской воды, системы водоснабжения, а также сокращению потерь воды в инженерных сетях. Да и водохранилища успели заполнить на максимально допустимые 80%.
· Бердянск рискует столкнуться с нормированием воды — город с начала 1990-х получает днепровскую воду по 174-км водоводу с водозабором в районе Каховки.
· Николаев, где уровень воды побил исторический максимум, вскоре столкнётся с дефицитом влаги — водозаборы канала Днепр-Донбасс находятся ниже разрушенной плотины, а Верхне-Ингулецкая оросительная система непосредственно связана с Днепром.
· В Никополе и Никопольском районе Днепропетровской области уже ввели режим жесткой экономии воды — к утру 8 июня уровень воды в районе города упал на 1 метр.
· Кривой Рог 70% воды получал из Каховского моря.
Очевидно, что крымский опыт по экономии воды, срочной замене ветхих и аварийных водопроводных сетей и поиске резервных источников водоснабжения придётся в авральном режиме распространять на Херсонскую и Запорожскую области. Но у федеральной власти, в отличие от киевской, есть компетентные специалисты с накопленным после 2014 года опытом Крыма и Донбасса, а также финансовый ресурс для решения данной проблемы, чего нельзя сказать о киевской власти, где утратили способность решать инфраструктурные проблемы задолго до начала СВО.
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Вчера, 11:19
Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭСПять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 8 июня в эфире "Соловьев Live" сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
Инфраструктура и системы жизнеобеспечения
Затопленные — вне зависимости от того под порог или под самую крышу — дома становятся непригодными для жизни. Системы электроснабжения — от проводки в квартире и трансформатора в микрорайоне придётся ремонтировать/менять. Источники питьевой воды загрязняются нечистотами и всем, что смысла вода, включая содержимое кладбищ и могильников. Домашние животные гибнут, транспорт, мебель и бытовая техника превращаются в мусор, а дома становятся рассадниками плесени. Всю инфраструктуру придётся восстанавливать.
Сельское и рыбное хозяйство
Рыбному хозяйству в районе Каховского моря наступил конец — в районе Никополя рыба массово гибнет от удушья из-за дефицита воды, а в дельте Днепра её просто смыло в Чёрное море. Аквакультурной рыбы так же больше не будет — на правом берегу Днепра погибло единственное на подконтрольной киевской власти территории государственное осетровое хозяйство.
Сельское хозяйство сталкивается с массой вызовов. В Херсонской области 1,78 млн га пашни, из них 0,6 млн га — орошаемые земли, на которых собирали наибольшие объёмы урожая. Теперь эти земли — вне зависимости от того, по на каком они береге Днепра — останутся без орошения.
· В районе Скадовска и Геническа под вопросом орошение 32 тыс. га, на которые вода поступала по Каховскому магистральному каналу.
· В Крыму под орошением в 2022 году было 11,5 тыс. га, а в 2023 году площадь орошаемых земель должна была увеличиться до 40 тыс. га.
· В Запорожской области в этом году планировали увеличить площадь орошаемых земель до 30 тыс. га с перспективой — пусть и отдалённой — выхода на 250 тыс. га.
По украинским оценкам без воды останутся 94% оросительных систем в Херсонской (Северо-Крымский и Каховский каналы), 74% в Запорожской (Верхне-Гачинский) и 30% в Днепропетровской областях (Южное водохранилище). На правобережной части Украины будет потеряно около половины урожая на площади свыше 400 тыс. га или около 100 тыс. тонн.
Оценок с российской стороны пока нет, а в среднесрочной перспективе урожайность — особенно по овощам, фруктам и бахчевым — просядет. Сильно пострадают крестьяне и мелкие фермеры в приднепровских районах Херсонской и Запорожской областей, Крым вновь останется без рисоводства. Федеральной власти придётся увеличивать объём субсидий для аграриев новых регионов и помогать им с переходом на менее влагоёмкие культуры и технологии выращивания (капельный полив).
Владимир Леонтьев интервью - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Вчера, 04:59
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракетуКаховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.
Промышленность и энергетика
Потеря Каховской ГЭС как объекта электрогенерации для России катастрофой не стала — станция мощностью чуть менее 400 МВт не вырабатывала э/э с ноября 2022 года. Новые территории запитаны э/э от России: области снабжаются из Крыма, а республики — из Ростовской области. Поэтому на электроснабжении катастрофа не скажется.
Однако она переносит на неопределённый срок перезапуск Запорожской АЭС даже с учётом того, что она и до разрушения плотины не могла полноценно работать. Причины тому комплексные: близость к линии фронта, необходимость перестройки электросетевого хозяйства из-за неактуальной схемы по выдаче мощности на подконтрольную Украине территорию, наличие американского ядерного топлива в 4 из 6 реакторах станции, а также отсутствие достаточного количества потребителей э/э на новых территориях. Теперь к этим проблемам присоединяется ещё и сложность с пополнением объёмов воды в пристанционном пруде-охладителе.
В свою очередь на Украине усугубится спад в чёрной металлургии, которая и без того в прошлом году коллапсировала, сократив выплавку стали и чугуна на 70%. Тонна руды — от 8 до 23 м3 воды, тонна стали — от 220 до 245 м3 воды, тонна хлеба — 1,8-4,8 м3 воды, тонна молока — 4-5,2 м3 воды, тонна колбасы — 13-76 м3 воды. И этот список можно продолжать до бесконечности. Разрушительный эффект будет колоссальным, не всегда предсказуемыми, но очень чувствительным.
Вместо выводов
С самого начала СВО украинская пропаганда позиционирует Россию, её власть и жителей как оккупантов, уничтожающих всё, до чего могут дотянуться. Долгое время это работало и оказывало влияние на украинского обывателя. В случае с Каховской ГЭС скрыть десятки фактов обстрелов со стороны Украины, а также интервью украинских военачальников с рассказами об обстрелах, не выйдет. Именно поэтому реакция со стороны Запада на катастрофу является сдержанной — Россию обвиняют, но не в уничтожении плотины, а во "вторжении", следствием которого стало разрушение плотины. Назвать эту логику здравой не представляется возможным и так можно оправдать любое зверство и преступление.
Но сам факт такой катастрофы для многих по ту сторону Днепра должен стать очередным напоминанием, от которого будет крайне сложно отмахнуться, что территория постУкраины скатывается в своё традиционное доимперское состояние Дикого поля. Жить на территории Дикого поля — будь то 1.0 или его современной версии 2.0 — нельзя, в Диком поле можно только выживать. Поэтому единственной рекомендацией для жителей украинской части Приднепровья со стороны автора будет рекомендация уехать. На его российской части — несмотря на такие же проблемы — есть власть, которая эти проблемы если не решит, то хотя бы смягчит.
 
ЭксклюзивКаховская ГЭСИван Лизан
 
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