Аксёнов: в Крыму активно закачивают воду из Северо-Крымского канала в свои водохранилища - 08.06.2023 Украина.ру
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Аксёнов: в Крыму активно закачивают воду из Северо-Крымского канала в свои водохранилища
Аксёнов: в Крыму активно закачивают воду из Северо-Крымского канала в свои водохранилища - 08.06.2023 Украина.ру
Аксёнов: в Крыму активно закачивают воду из Северо-Крымского канала в свои водохранилища
Вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет постепенно мелеть, закачивается в наливные водохранилища Крыма, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксёнов 8 июня
2023-06-08T13:25
2023-06-08T15:05
новости
сергей аксенов
крым
северо-крымский канал
водохранилище
каховское водохранилище
каховская гэс
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По словам главы региона, сейчас уровень воды не падает, но ожидается, что со временем Северо-Крымский канал обмелеет.Аксёнов заявил, что предпринимается ряд мер, чтобы уменьшить отход воды.Глава региона добавил, что рисков здесь никаких нет, "вода потихоньку будет уходить".Ранее Аксенов сообщал о риске обмеления Северо-Крымского канала. На момент подрыва Каховской ГЭС в канале находилось до 40 миллионов кубометров воды. При этом он подчеркивал, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно.В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, вследствие чего разрушилась верхняя часть ГЭС, дамба водохранилища не пострадала. Идёт нерегулируемый сброс воды.Идёт эвакуация населения из трёх округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как ВСУ воспользуются катастрофой на Каховской ГЭС.По словам эксперта, после подрыва дамбы русло водохранилища значительно сузится, таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Алексеем Анпилоговым на нашем сайте.Сейчас на Украина.ру читают:Обстановка под Херсоном и Запорожьем, ввод войск НАТО. Главное на УкраинеПодготовка к открытию аэропорта, обрушение зданий и запретный Виктор Цой. Что происходит во ЛьвовеКапля точит камень. В Африке, Азии и в США борются за мир на Украине, но Киеву это не нравится
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новости, сергей аксенов, крым, северо-крымский канал, водохранилище, каховское водохранилище, каховская гэс
Новости, Сергей Аксенов, Крым, Северо-Крымский канал, водохранилище, Каховское водохранилище, Каховская ГЭС

Аксёнов: в Крыму активно закачивают воду из Северо-Крымского канала в свои водохранилища

13:25 08.06.2023 (обновлено: 15:05 08.06.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкИнженерные войска восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области
Инженерные войска восстанавливают инфраструктуру в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Вода из Северо-Крымского канала, который после подрыва Каховской ГЭС будет постепенно мелеть, закачивается в наливные водохранилища Крыма, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксёнов 8 июня
По словам главы региона, сейчас уровень воды не падает, но ожидается, что со временем Северо-Крымский канал обмелеет.
Аксёнов заявил, что предпринимается ряд мер, чтобы уменьшить отход воды.
"Но мы сейчас предпринимаем все меры, чтобы закачать её максимально во все водохранилища, где у нас ещё остались резервы", - сказал Аксёнов.
Глава региона добавил, что рисков здесь никаких нет, "вода потихоньку будет уходить".
Ранее Аксенов сообщал о риске обмеления Северо-Крымского канала. На момент подрыва Каховской ГЭС в канале находилось до 40 миллионов кубометров воды. При этом он подчеркивал, что водохранилища в Крыму заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно.
В ночь на 6 июня украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, вследствие чего разрушилась верхняя часть ГЭС, дамба водохранилища не пострадала. Идёт нерегулируемый сброс воды.
Идёт эвакуация населения из трёх округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского.
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру рассказал о том, как ВСУ воспользуются катастрофой на Каховской ГЭС.
По словам эксперта, после подрыва дамбы русло водохранилища значительно сузится, таким образом, через несколько недель у Украины появится удобная возможность для десантных операций к северу от Каховской ГЭС.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью с Алексеем Анпилоговым на нашем сайте.
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Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
04:16
Новое Дикое поле. Эксперты о том, что случилось на Каховской ГЭССпустя сутки после разрушения Каховской ГЭС и разлива водохранилища по оба берега Днепра, стали очевидны масштабы бедствия. Без преувеличения прорыв плотины станет крупнейшей катастрофой, влияние которой на экологию и народное хозяйство еще предстоит осознать.
 
НовостиСергей АксеновКрымСеверо-Крымский каналводохранилищеКаховское водохранилищеКаховская ГЭС
 
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