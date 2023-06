https://ukraina.ru/20230608/1047024094.html

Зеленский – в шоке. Он вдруг осознал, что Запад не полностью поддерживает Украину

Разрушение плотины Каховской ГЭС – не только масштабная катастрофа, которая привела к затоплению городов, уничтожению дорог и посевных площадей, созданию бактериологической угрозы, но и событие, которое могло бы сплотить Запад вокруг Украины посредством новых обвинений в адрес России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047025540_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_1039f047203962c1c1e1b680352f3173.jpg.webp

Но не сплотило, чего Киев явно не ожидал."Сегодня я не могу поблагодарить международные организации. Я только что разговаривал с нашим министром внутренних дел. Когда я его спросил, есть ли помощь от международных организаций, он сказал нет: ни ООН не ответила, ни представителей Красного Креста нет". Мы не получили ответа. Я в шоке", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild 7 июня.Сотрудники ООН и Красного Креста должны были оказаться первыми на месте ЧП в Херсонской области, но их там нет, добавил глава государства.Журналисты сразу же обратились за комментарием к официальному представителю генерального секретаря ООН Стефану Дюжаррику, и он ответил: "Мой единственный комментарий состоит в том, чтобы обратить внимание на то, что вы услышали в ходе сегодняшнего брифинга".На брифинге 7 июня он говорил, что сотрудники Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и представители других подразделений Организации посетили Херсон для оценки ущерба от разрушения дамбы, а также для координации помощи с местными властями и организациями. К районам, подконтрольным РФ, ООН только пытается получить доступ.Более того, Хедон Оливия Мэри, пресс-секретарь Всемирной организации по миграции ООН, объявившей 6 июня о начале поставок питьевой воды людям, эвакуированным после разрушения Каховской ГЭС, сообщила в комментарии РИА Новости, что организация сейчас готова оказать помощь населению только правого берега Днепра, контрольного Киеву, поскольку это та территория, к которой у неё есть доступ. При этом под гораздо большей угрозой оказался именно левый, более низкий берег, который контролирует РФ. Это видно даже по количеству жителей, оказавшихся в критической зоне после разрушения плотины Каховской ГЭС. Цифру озвучили губернаторы: около 16 тысяч человек – на подконтрольной Киеву части Херсонской области, и от 22 до 40 тысяч – на подконтрольной России.В то же время гораздо больший шок у президента Украины наверняка вызвала реакция его ярых союзников на Западе, главных спонсоров Киева – США и Соединённого Королевства, которые всегда в числе первых выступают с обвинениями в адрес России. В этот раз они воздержались от возложения вины на ту или иную сторону. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сказал, что "пока слишком рано что-то утверждать", британские разведслужбы изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС. А президент США Джо Байден, похоже, вообще не понял, о чём спрашивают журналисты, и на вопрос о том, кто виноват, ответил лишь, что "США не уйдут и собираются оказать помощь Украине". В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что американская администрация не может с уверенностью сказать, кто несёт ответственность за подрыв Каховской ГЭС."Тон задал Кирби, который сказал, мол, давайте разберёмся. И мне показалось, что солнце взошло на западе. Потому что никогда такого не было, чтобы с ходу не обвинить Россию. Единственный человек, который побежал впереди паровоза в абсолютно старой стилистике, это был Олаф Шольц, который рассказал историю про то, что доказательств у него никаких нет, но он нутром чует, что это Россия. Шольц оказался единственным, кто не уловил изменения времени", – сказал политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik.Канцлер ФРГ после атаки на Каховскую ГЭС заявил, что "это, конечно, агрессия с российской стороны, направленная на то, чтобы остановить украинское наступление", и назвал произошедшее новым измерением конфликта.Не спешит обвинять Россию и западная пресса. Та самая Bild, которая беседовала с Зеленским, сначала написала "Россия взорвала огромную плотину на Украине", но всего через час изменила заголовок на "Огромная плотина взорвалась на Украине".Британская газета The Financial Times остановилась на формулировке "Россия взорвала "экологическую бомбу", уничтожив плотину, утверждает Зеленский". При том, что, например, для французского телеканала France24 главное подтверждение виновности России – Зеленский так сказал.Дмитрий Евстафьев обратил внимание на тот факт, что изменения коснулись именно англосаксонской части Запада."То, что США в последние 2 недели начинали постепенно отстраиваться от Киева, было заметно всем. Но то, что англичане, которые были большими сторонниками агрессивных действий со стороны Киева, начали очень аккуратно комментировать такие вещи, – это новый фактор.Попытки уйти от темы "противолодочным зигзагом" со стороны США и особенно Великобритании говорят об очень многом. У меня есть по этому поводу гипотеза: они прокладывают соломку на случай того, что контрнаступление может закончиться очень плачевно, и им придётся менять персонажей в Киеве", – считает политолог.Тем временем на Западе, где с самого начала СВО верили в победу Украины и иных мыслей даже не допускали, в последние недели всё чаще звучат заявления в духе "если контрнаступление ВСУ провалится". Например, американская газета The Hill пишет: "Украина сталкивается с заоблачными ожиданиями в преддверии своего контрнаступления, что создаёт целый ряд опасностей, если Киеву не удастся добиться серьёзных успехов против окопавшихся российских войск. Слабые результаты могут повредить международной поддержке Украины в продвижении вперёд, ободрить критиков продолжения военной поддержки и, в конечном счёте, принести пользу России".Профессор политологии Уильям Рено – в комментарии для американского журнала Newsweek: "Ставка контрнаступления для Украины заключается в необходимости показать западным покровителям, что инвестиции и риски последних 1,5 лет приносят свои плоды. Провал Киева даст больше возможностей для западных критиков помощи ВСУ, особенно на различных выборах в Европе и США".Кроме того, целый ряд экспертов тому же Newsweek в один голос сказали, что США и Европа начнут рассматривать мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта, если контрнаступление ВСУ не увенчается успехом.Такая риторика говорит о том, что Запад, во-первых, не уверен в способности ВСУ, хоть и вооружённой НАТОвским оружием, одержать победу над российскими войсками, а во-вторых, даёт понять президенту Украины, что он местами слишком много на себя берёт. В экспертной среде бытует мнение, что именно из-за того, что западные страны не готовы оправдывать подрыв плотины Каховской ГЭС, Зеленский и не стал выступать по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН вечером 6 июня. Хотя изначально украинская делегация подавала такой запрос, но в итоге сама же отозвала его, побоявшись не получить единогласной поддержки от своих зарубежных спонсоров.

