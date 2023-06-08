Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС
11:19 08.06.2023 (обновлено: 11:26 08.06.2023)
Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 8 июня в эфире "Соловьев Live" сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
"Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", - сказал Леонтьев.
На данный момент известно также о 41-м пострадавшем.
Вчера, 10:47Украинское наступление и Каховская ГЭСКажется, уже все свыклись с мнением, что военкоры оказались правы и украинское наступление, о котором так долго говорил Зеленский, всё-таки началось. Однако, внешние проявления этого наступления не могут не вызвать некоторого удивления – где прорывы резервных корпусов с сотнями танков с выходом на оперативный простор?
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В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
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04:59Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракетуКаховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.