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Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС

Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру

Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС

Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 8 июня в эфире "Соловьев Live" сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев

2023-06-08T11:19

2023-06-08T11:19

2023-06-08T11:26

новости

каховская гэс

атака

власти

херсонская область

всу

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На данный момент известно также о 41-м пострадавшем.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило 3 населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.

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новости, каховская гэс, атака, власти, херсонская область, всу, погибшие, пострадавшие