Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
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Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС
Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС - 08.06.2023 Украина.ру
Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС
Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 8 июня в эфире "Соловьев Live" сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
2023-06-08T11:19
2023-06-08T11:26
новости
каховская гэс
атака
власти
херсонская область
всу
погибшие
пострадавшие
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На данный момент известно также о 41-м пострадавшем.В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило 3 населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
https://ukraina.ru/20230607/1046983426.html
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новости, каховская гэс, атака, власти, херсонская область, всу, погибшие, пострадавшие
Новости, Каховская ГЭС, атака, власти, Херсонская область, ВСУ, погибшие, пострадавшие

Власти назвали число погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ на Каховскую ГЭС

11:19 08.06.2023 (обновлено: 11:26 08.06.2023)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкПоследствия прорыва Каховской ГЭС
Последствия прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом 8 июня в эфире "Соловьев Live" сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
"Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", - сказал Леонтьев.
На данный момент известно также о 41-м пострадавшем.
Вчера, 10:47
Украинское наступление и Каховская ГЭСКажется, уже все свыклись с мнением, что военкоры оказались правы и украинское наступление, о котором так долго говорил Зеленский, всё-таки началось. Однако, внешние проявления этого наступления не могут не вызвать некоторого удивления – где прорывы резервных корпусов с сотнями танков с выходом на оперативный простор?
В ночь на 6 июня в результате обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ станция была частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило 3 населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что путем подрыва электростанции киевский режим пытался лишить Крым воды и прикрыть свои неудачи во время контрнаступления.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий.
Владимир Леонтьев интервью - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
04:59
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракетуКаховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.
 
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