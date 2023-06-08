https://ukraina.ru/20230608/1047018176.html
Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках
Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках - 08.06.2023 Украина.ру
Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках
На стенах одного придомового помещения на улице Повстаньцув Слёнских польского города Краков граждане Украины написали оскорбления в адрес Польши и её жителей, соответствующие видео появились в сети 8 июня
2023-06-08T10:48
2023-06-08T10:48
2023-06-08T10:48
новости
украина
польша
беженцы
украинские националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:8470:4764_1920x0_80_0_0_3ca2364c37cbf9cf1662d400f808faa0.jpg
На кадрах видны надписи, в которых содержится нецензурная лексика в отношении поляков, а также "метки" о том, что это якобы зона для украинцев и боевиков националистических группировок.Ранее СМИ сообщали о агрессивном поведении и нарушении закона со стороны украинских беженцев в Польше.В интервью изданию Украина.ру присяжный переводчик русского языка из Польши Николина Шмуклер-Матасова сказала, что ненависть и русофобию в стране разжигают украинцы.Они регулярно устраивают демонстрации в центре Кракова, в ходе которых ведут себя агрессивно и пугают поляков мифической российской угрозой, отметила она.Местные жители уже устали от этого, добавила Шмуклер-Матасова.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Николины Шмуклер-Матасовой на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221202/1041401298.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103360/17/1033601703_0:0:7530:5647_1920x0_80_0_0_09ec6af42137a5ddceb249beb337914a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, беженцы, украинские националисты
Новости, Украина, Польша, беженцы, украинские националисты
Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках
На стенах одного придомового помещения на улице Повстаньцув Слёнских польского города Краков граждане Украины написали оскорбления в адрес Польши и её жителей, соответствующие видео появились в сети 8 июня
На кадрах видны надписи, в которых содержится нецензурная лексика в отношении поляков, а также "метки" о том, что это якобы зона для украинцев и боевиков националистических группировок.
"Реакция местных жителей интересна: на смену ярости у них приходит паника, что при попустительстве властей украинские националисты захватывают польские города", – прокомментировали видео авторы одного из телеграм-каналов.
Ранее СМИ сообщали о агрессивном поведении и нарушении закона со стороны украинских беженцев в Польше.
В интервью изданию Украина.ру присяжный переводчик русского языка из Польши Николина Шмуклер-Матасова сказала, что ненависть и русофобию в стране разжигают украинцы.
Они регулярно устраивают демонстрации в центре Кракова, в ходе которых ведут себя агрессивно и пугают поляков мифической российской угрозой, отметила она.
Местные жители уже устали от этого, добавила Шмуклер-Матасова.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Николины Шмуклер-Матасовой на нашем сайте.