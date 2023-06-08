https://ukraina.ru/20230608/1047018176.html

Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках

Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках - 08.06.2023 Украина.ру

Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках

На стенах одного придомового помещения на улице Повстаньцув Слёнских польского города Краков граждане Украины написали оскорбления в адрес Польши и её жителей, соответствующие видео появились в сети 8 июня

2023-06-08T10:48

2023-06-08T10:48

2023-06-08T10:48

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На кадрах видны надписи, в которых содержится нецензурная лексика в отношении поляков, а также "метки" о том, что это якобы зона для украинцев и боевиков националистических группировок.Ранее СМИ сообщали о агрессивном поведении и нарушении закона со стороны украинских беженцев в Польше.В интервью изданию Украина.ру присяжный переводчик русского языка из Польши Николина Шмуклер-Матасова сказала, что ненависть и русофобию в стране разжигают украинцы.Они регулярно устраивают демонстрации в центре Кракова, в ходе которых ведут себя агрессивно и пугают поляков мифической российской угрозой, отметила она.Местные жители уже устали от этого, добавила Шмуклер-Матасова.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Николины Шмуклер-Матасовой на нашем сайте.

https://ukraina.ru/20221202/1041401298.html

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новости, украина, польша, беженцы, украинские националисты