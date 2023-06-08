Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках - 08.06.2023 Украина.ру
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Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках
Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках - 08.06.2023 Украина.ру
Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках
На стенах одного придомового помещения на улице Повстаньцув Слёнских польского города Краков граждане Украины написали оскорбления в адрес Польши и её жителей, соответствующие видео появились в сети 8 июня
2023-06-08T10:48
2023-06-08T10:48
новости
украина
польша
беженцы
украинские националисты
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На кадрах видны надписи, в которых содержится нецензурная лексика в отношении поляков, а также "метки" о том, что это якобы зона для украинцев и боевиков националистических группировок.Ранее СМИ сообщали о агрессивном поведении и нарушении закона со стороны украинских беженцев в Польше.В интервью изданию Украина.ру присяжный переводчик русского языка из Польши Николина Шмуклер-Матасова сказала, что ненависть и русофобию в стране разжигают украинцы.Они регулярно устраивают демонстрации в центре Кракова, в ходе которых ведут себя агрессивно и пугают поляков мифической российской угрозой, отметила она.Местные жители уже устали от этого, добавила Шмуклер-Матасова.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Николины Шмуклер-Матасовой на нашем сайте.
https://ukraina.ru/20221202/1041401298.html
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452
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Новости
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новости, украина, польша, беженцы, украинские националисты
Новости, Украина, Польша, беженцы, украинские националисты

Украинские националисты высказали в Польше все, что они думают о поляках

10:48 08.06.2023
 
© AP / Sergei GritsУкраинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© AP / Sergei Grits
Читать в
На стенах одного придомового помещения на улице Повстаньцув Слёнских польского города Краков граждане Украины написали оскорбления в адрес Польши и её жителей, соответствующие видео появились в сети 8 июня
На кадрах видны надписи, в которых содержится нецензурная лексика в отношении поляков, а также "метки" о том, что это якобы зона для украинцев и боевиков националистических группировок.

"Реакция местных жителей интересна: на смену ярости у них приходит паника, что при попустительстве властей украинские националисты захватывают польские города", – прокомментировали видео авторы одного из телеграм-каналов.

Ранее СМИ сообщали о агрессивном поведении и нарушении закона со стороны украинских беженцев в Польше.
В интервью изданию Украина.ру присяжный переводчик русского языка из Польши Николина Шмуклер-Матасова сказала, что ненависть и русофобию в стране разжигают украинцы.
Они регулярно устраивают демонстрации в центре Кракова, в ходе которых ведут себя агрессивно и пугают поляков мифической российской угрозой, отметила она.
Местные жители уже устали от этого, добавила Шмуклер-Матасова.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Николины Шмуклер-Матасовой на нашем сайте.
- РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 07:27
Украинские беженцы уже не богиЗнаменитая фраза Алексея Арестовича из мартовского ещё интервью, "украинцев в мире встречают как богов, спустившихся на Землю", если когда-то и имела какой-то смысл, то сейчас его стремительно теряет. Не только в СМИ, но уже и в официальных заявлениях и действиях правительств проявляется недовольство потоком украинских беженцев
 
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