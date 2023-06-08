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Польша обманула Запад, прикрывшись поддержкой Украины - The New York Times
Польша обманула Запад, прикрывшись поддержкой Украины - The New York Times - 08.06.2023 Украина.ру
Польша обманула Запад, прикрывшись поддержкой Украины - The New York Times
Польша создала образ демократической страны для Запада за счёт помощи Украине, считают авторы статьи в американской газете The New York Times
2023-06-08T10:19
2023-06-08T10:19
2023-06-08T10:19
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После начала спецоперации России на Украине Соединённые Штаты одобрили поддержку Варшавы Киеву, но на самом деле польские власти оказались не такими, как о них думали в США, так как внутри страны правящая партия "Право и справедливость" ведёт политику против либерализма, отметили авторы.Власти Польши подчинили себе СМИ и путём прослушки, клеветы и лжи устраняют своих политических оппонентов, подчеркнули обозреватели американской газеты.Ранее сообщалось, что Варшава хочет ввести законопроект для борьбы с мнимыми и реальными шпионами, которые позволит Агентству внутренней безопасности без санкции суда прослушивать телефоны поляков и иностранных граждан, находящихся на территории Польши, которых власти заподозрят в шпионаже.СМИ считают, что на граждан будут собирать компроматы для последующего обвинения в шпионаже, а закон введёт понятие "непреднамеренного шпионажа", что позволит признать виновным любого человека и создать цензуру и ограничения основных гражданских прав человека без контроля суда.Также известно, что в Польше уже задерживали россиянина, постоянно проживающего на территории этой страны, якобы по подозрению в шпионаже в интересах разведывательных служб РФ.Сообщалось и о аресте шестерых предполагаемых российских шпионов, которые, по мнению польских властей, прибыли из России и Белоруссии якобы в качестве агентов спецслужб России.Такие меры правительства Польши означают подготовку к войне, считает военкор Василий Ткач.То же самое происходило и на Украине перед началом спецоперации России, когда украинские власти закрывали оппозиционные СМИ и арестовывали большое количество людей за подозрения якобы в шпионаже, отметил он.Таким образом, в стране подавлялось любое инакомыслие перед наступлением ВСУ в Донбассе, планы которого были раскрыты после начала спецоперации России на Украине, в заключение подчеркнул военкор.
https://ukraina.ru/20230519/1046352294.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, россия, сша, политика, война, спецоперация
Польша обманула Запад, прикрывшись поддержкой Украины - The New York Times
Польша создала образ демократической страны для Запада за счёт помощи Украине, считают авторы статьи в американской газете The New York Times
"Помощь Польши Украине не выступает признаком того, что она стала демократической страной. Польские власти – это правая партия, которая всё также не поддерживает либерализм", – написали обозреватели Ярослав Куиш и Каролина Вигура.
После начала спецоперации России на Украине Соединённые Штаты одобрили поддержку Варшавы Киеву, но на самом деле польские власти оказались не такими, как о них думали в США, так как внутри страны правящая партия "Право и справедливость" ведёт политику против либерализма, отметили авторы.
Власти Польши подчинили себе СМИ и путём прослушки, клеветы и лжи устраняют своих политических оппонентов, подчеркнули обозреватели американской газеты.
Ранее сообщалось, что Варшава хочет ввести законопроект для борьбы с мнимыми и реальными шпионами, которые позволит Агентству внутренней безопасности без санкции суда прослушивать телефоны поляков и иностранных граждан, находящихся на территории Польши, которых власти заподозрят в шпионаже.
СМИ считают, что на граждан будут собирать компроматы для последующего обвинения в шпионаже, а закон введёт понятие "непреднамеренного шпионажа", что позволит признать виновным любого человека и создать цензуру и ограничения основных гражданских прав человека без контроля суда.
Также известно, что в Польше уже задерживали россиянина, постоянно проживающего на территории этой страны, якобы по подозрению в шпионаже в интересах разведывательных служб РФ.
Сообщалось и о аресте шестерых предполагаемых российских шпионов, которые, по мнению польских властей, прибыли из России и Белоруссии якобы в качестве агентов спецслужб России.
Такие меры правительства Польши означают подготовку к войне, считает военкор Василий Ткач.
То же самое происходило и на Украине перед началом спецоперации России, когда украинские власти закрывали оппозиционные СМИ и арестовывали большое количество людей за подозрения якобы в шпионаже, отметил он.
Таким образом, в стране подавлялось любое инакомыслие перед наступлением ВСУ в Донбассе, планы которого были раскрыты после начала спецоперации России на Украине, в заключение подчеркнул военкор.