https://ukraina.ru/20230608/1047017249.html

Польша обманула Запад, прикрывшись поддержкой Украины - The New York Times

Польша обманула Запад, прикрывшись поддержкой Украины - The New York Times - 08.06.2023 Украина.ру

Польша обманула Запад, прикрывшись поддержкой Украины - The New York Times

Польша создала образ демократической страны для Запада за счёт помощи Украине, считают авторы статьи в американской газете The New York Times

2023-06-08T10:19

2023-06-08T10:19

2023-06-08T10:19

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После начала спецоперации России на Украине Соединённые Штаты одобрили поддержку Варшавы Киеву, но на самом деле польские власти оказались не такими, как о них думали в США, так как внутри страны правящая партия "Право и справедливость" ведёт политику против либерализма, отметили авторы.Власти Польши подчинили себе СМИ и путём прослушки, клеветы и лжи устраняют своих политических оппонентов, подчеркнули обозреватели американской газеты.Ранее сообщалось, что Варшава хочет ввести законопроект для борьбы с мнимыми и реальными шпионами, которые позволит Агентству внутренней безопасности без санкции суда прослушивать телефоны поляков и иностранных граждан, находящихся на территории Польши, которых власти заподозрят в шпионаже.СМИ считают, что на граждан будут собирать компроматы для последующего обвинения в шпионаже, а закон введёт понятие "непреднамеренного шпионажа", что позволит признать виновным любого человека и создать цензуру и ограничения основных гражданских прав человека без контроля суда.Также известно, что в Польше уже задерживали россиянина, постоянно проживающего на территории этой страны, якобы по подозрению в шпионаже в интересах разведывательных служб РФ.Сообщалось и о аресте шестерых предполагаемых российских шпионов, которые, по мнению польских властей, прибыли из России и Белоруссии якобы в качестве агентов спецслужб России.Такие меры правительства Польши означают подготовку к войне, считает военкор Василий Ткач.То же самое происходило и на Украине перед началом спецоперации России, когда украинские власти закрывали оппозиционные СМИ и арестовывали большое количество людей за подозрения якобы в шпионаже, отметил он.Таким образом, в стране подавлялось любое инакомыслие перед наступлением ВСУ в Донбассе, планы которого были раскрыты после начала спецоперации России на Украине, в заключение подчеркнул военкор.

https://ukraina.ru/20230519/1046352294.html

https://ukraina.ru/20230530/1046693988.html

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новости, украина, польша, россия, сша, политика, война, спецоперация