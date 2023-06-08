https://ukraina.ru/20230608/1047013515.html

"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины

"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины - 08.06.2023 Украина.ру

"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике задержали в регионе шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ведомства

2023-06-08T07:37

2023-06-08T07:37

2023-06-08T07:37

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По информации следствия, агент СВР Украины Михаил Михайленко с "позывным" "сорок первый" прибыл на территорию Донецкой Народной Республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения ВС РФ.В апреле текущего года Михайленко получил задание собрать информации о сотрудниках ФСБ на территории региона "для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов".

https://ukraina.ru/20230602/1046829707.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шпионы, донецкая народная республика, фсб, задержание