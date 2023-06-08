"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины - 08.06.2023 Украина.ру
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"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины
"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины - 08.06.2023 Украина.ру
"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике задержали в регионе шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ведомства
2023-06-08T07:37
2023-06-08T07:37
новости
шпионы
донецкая народная республика
фсб
задержание
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По информации следствия, агент СВР Украины Михаил Михайленко с "позывным" "сорок первый" прибыл на территорию Донецкой Народной Республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения ВС РФ.В апреле текущего года Михайленко получил задание собрать информации о сотрудниках ФСБ на территории региона "для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов".
https://ukraina.ru/20230602/1046829707.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, шпионы, донецкая народная республика, фсб, задержание
Новости, шпионы, Донецкая Народная Республика, ФСБ, задержание

"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины

07:37 08.06.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике задержали в регионе шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ведомства
По информации следствия, агент СВР Украины Михаил Михайленко с "позывным" "сорок первый" прибыл на территорию Донецкой Народной Республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения ВС РФ.
В апреле текущего года Михайленко получил задание собрать информации о сотрудниках ФСБ на территории региона "для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов".
Суд США молоток
2 июня, 09:08
Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИВторой Западный окружной военный суд приговорил старшего офицера Курского научно-исследовательского института Минобороны Евгения Тарутина к 8 годам колонии строгого режима, а его подельника, экс-директора ростовского ООО "ДЗ Консалтинг" и управляющего польской компанией Rusolut Александра Деркунского - к 9 годам тюрьмы. Об этом 2 июня сообщил РБК
 
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