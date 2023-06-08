"Сорок первый": ФСБ РФ задержала шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Донецкой народной республике задержали в регионе шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом 8 июня сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ведомства
По информации следствия, агент СВР Украины Михаил Михайленко с "позывным" "сорок первый" прибыл на территорию Донецкой Народной Республики для сбора информации о сотрудниках силового блока, а также местах дислокации и передвижения ВС РФ.
В апреле текущего года Михайленко получил задание собрать информации о сотрудниках ФСБ на территории региона "для последующего совершения в их отношении диверсионно-террористических актов".
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