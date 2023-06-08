https://ukraina.ru/20230608/1046985539.html

"Жалкие успехи". Военный эксперт предположил, каким образом продолжится "наступление" ВСУ

"Жалкие успехи". Военный эксперт предположил, каким образом продолжится "наступление" ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру

"Жалкие успехи". Военный эксперт предположил, каким образом продолжится "наступление" ВСУ

Действия Киева на Южно-Донецком направлении трудно назвать классическим наступлением, это также была разведка боем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-08T04:30

2023-06-08T04:30

2023-06-08T04:30

новости

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В наступательных действиях на Южно-Донецком направлении ВСУ задействовали ротные и максимум батальонные тактические группы, но перед ними не ставились серьезные задачи по глубокому охвату, выходу на серьезные коммуникации или прорыву нашей линии обороны, рассказал эксперт.Все СМИ обошли кадры, где на одном колесном поле ВСУ бросили десяток бронеавтомобилей MaxxPro и Humvee. Поэтому сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление, добавил он.Эксперт предположил, что противник может продолжить разведки боем с целью выхода на оперативный простор на других участках фронта. Возможно, это произойдёт в районе Орехова/Гуляйполя или на участке Сватово/Кременная, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости