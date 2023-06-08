"Жалкие успехи". Военный эксперт предположил, каким образом продолжится "наступление" ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Действия Киева на Южно-Донецком направлении трудно назвать классическим наступлением, это также была разведка боем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В наступательных действиях на Южно-Донецком направлении ВСУ задействовали ротные и максимум батальонные тактические группы, но перед ними не ставились серьезные задачи по глубокому охвату, выходу на серьезные коммуникации или прорыву нашей линии обороны, рассказал эксперт.
Все СМИ обошли кадры, где на одном колесном поле ВСУ бросили десяток бронеавтомобилей MaxxPro и Humvee. Поэтому сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление, добавил он.
"Логика обычных наступательных действий предполагает, что на направлении, где достигнуты оперативные результаты, нужно накопить силы, продавить оборону и выйти на оперативный простор за оборонительные линии. Но поскольку ВСУ продвинулись лишь на жалкие сотни метров в серой зоне, это нельзя назвать успехом", - подчеркнул Анпилогов.
Эксперт предположил, что противник может продолжить разведки боем с целью выхода на оперативный простор на других участках фронта. Возможно, это произойдёт в районе Орехова/Гуляйполя или на участке Сватово/Кременная, заключил собеседник издания.
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