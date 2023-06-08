https://ukraina.ru/20230608/1046983648.html

Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ

Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру

Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ

У Украины нет классических предпосылок для перехода в наступление. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-08T04:15

2023-06-08T04:15

2023-06-08T04:15

новости

наступление

всу

оборона

донецкое направление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043465067_152:182:1840:1131_1920x0_80_0_0_d3960353192ab0e5771325dae26af93e.jpg

Ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ даже не смогли вскрыть систему связи ВС РФ. А спутниковой разведки противника оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению, рассказал эксперт.Действия Киева на Южнодонецком направлении трудно назвать классическим наступлением. Это тоже была разведка боем. ВСУ задействовали ротные и максимум батальонные тактические группы, но перед ними не ставились серьезные задачи по глубокому охвату или прорыву нашей линии обороны, добавил он.Мотивации у Украины тоже оказалось недостаточно, чтобы обеспечить наступательные действия. В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где ВСУ быстро достигли оперативного успеха, сейчас украинские подразделения уперлись в серьезную оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, оборона, донецкое направление