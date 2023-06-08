Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру
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Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ
Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ - 08.06.2023 Украина.ру
Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ
У Украины нет классических предпосылок для перехода в наступление. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T04:15
2023-06-08T04:15
новости
наступление
всу
оборона
донецкое направление
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Ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ даже не смогли вскрыть систему связи ВС РФ. А спутниковой разведки противника оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению, рассказал эксперт.Действия Киева на Южнодонецком направлении трудно назвать классическим наступлением. Это тоже была разведка боем. ВСУ задействовали ротные и максимум батальонные тактические группы, но перед ними не ставились серьезные задачи по глубокому охвату или прорыву нашей линии обороны, добавил он.Мотивации у Украины тоже оказалось недостаточно, чтобы обеспечить наступательные действия. В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где ВСУ быстро достигли оперативного успеха, сейчас украинские подразделения уперлись в серьезную оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, всу, оборона, донецкое направление
Новости, наступление, ВСУ, Оборона, Донецкое направление

Безумие и отвага. Военный эксперт рассказал, почему "захлебнулось" наступление ВСУ

04:15 08.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ миномет
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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У Украины нет классических предпосылок для перехода в наступление. У ВСУ нет превосходства в воздухе, бронетехнике и артиллерии, нет возможности провести серьезную огневую подготовку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Ситуация на фронте указывает на то, что ВСУ даже не смогли вскрыть систему связи ВС РФ. А спутниковой разведки противника оказалось недостаточно, чтобы полностью определить наши оборонительные пункты и скрытые артиллерийские позиции, которые мы подготовили к украинскому наступлению, рассказал эксперт.
Действия Киева на Южнодонецком направлении трудно назвать классическим наступлением. Это тоже была разведка боем. ВСУ задействовали ротные и максимум батальонные тактические группы, но перед ними не ставились серьезные задачи по глубокому охвату или прорыву нашей линии обороны, добавил он.
"Все СМИ обошли кадры, где на одном колесном поле ВСУ бросили десяток бронеавтомобилей MaxxPro и Humvee. Поэтому сейчас перед военным руководством Украины высшего и среднего звена встает вопрос, каким образом продолжать провалившееся еще в первом акте наступление", - подчеркнул Анпилогов.
Мотивации у Украины тоже оказалось недостаточно, чтобы обеспечить наступательные действия. В отличие от прошлогодней ситуации в Харьковской области, где ВСУ быстро достигли оперативного успеха, сейчас украинские подразделения уперлись в серьезную оборону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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