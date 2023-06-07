https://ukraina.ru/20230607/1046994773.html

О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы

О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы - 07.06.2023 Украина.ру

О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы

После подрыва Каховской ГЭС на юге Украины много лет нельзя будет выращивать люцерну, кукурузу и сою, заявил директор ГП "Аскания" Виктор Найденов, сообщают украинские СМИ 7 июня

2023-06-07T13:29

2023-06-07T13:29

2023-06-07T13:32

новости

украина

сельское хозяйство

каховская гэс

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Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.По его словам, на этих площадях можно будет выращивать пшеницу, ячмень и подсолнечник.Как сообщил ранее проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета, океанолог доктор географических наук Юрий Тучковенко, при прорыве дамбы будут затоплены сельскохозяйственные земли садовые участки, где могут быть химикаты, пестициды и выгребные ямы.ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года по плотине били, как сообщали местные власти, из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230606/1046967468.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сельское хозяйство, каховская гэс