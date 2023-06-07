О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы - 07.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230607/1046994773.html
О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы
О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы - 07.06.2023 Украина.ру
О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы
После подрыва Каховской ГЭС на юге Украины много лет нельзя будет выращивать люцерну, кукурузу и сою, заявил директор ГП "Аскания" Виктор Найденов, сообщают украинские СМИ 7 июня
2023-06-07T13:29
2023-06-07T13:32
новости
украина
сельское хозяйство
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/18/1014951864_0:0:2790:1569_1920x0_80_0_0_e1e517aebe4e2be7173daa7a4f6bcade.jpg
Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.По его словам, на этих площадях можно будет выращивать пшеницу, ячмень и подсолнечник.Как сообщил ранее проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета, океанолог доктор географических наук Юрий Тучковенко, при прорыве дамбы будут затоплены сельскохозяйственные земли садовые участки, где могут быть химикаты, пестициды и выгребные ямы.ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года по плотине били, как сообщали местные власти, из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230606/1046967468.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101495/18/1014951864_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_9033d8d081db883f8816f6f28984edf1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сельское хозяйство, каховская гэс
Новости, Украина, Сельское хозяйство, Каховская ГЭС

О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы

13:29 07.06.2023 (обновлено: 13:32 07.06.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкУборка кукурузы на полях АПК "Долгов и К"
Уборка кукурузы на полях АПК Долгов и К - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
После подрыва Каховской ГЭС на юге Украины много лет нельзя будет выращивать люцерну, кукурузу и сою, заявил директор ГП "Аскания" Виктор Найденов, сообщают украинские СМИ 7 июня
Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.

"Под парами земля должна не просто "гулять", зарастать травой, ее нужно обрабатывать. Это очень дорогая вещь", — сказал фермер.

По его словам, на этих площадях можно будет выращивать пшеницу, ячмень и подсолнечник.
Как сообщил ранее проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета, океанолог доктор географических наук Юрий Тучковенко, при прорыве дамбы будут затоплены сельскохозяйственные земли садовые участки, где могут быть химикаты, пестициды и выгребные ямы.
ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года по плотине били, как сообщали местные власти, из американской РСЗО Himars. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова. Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Вчера, 17:44
Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭСВ Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи
 
НовостиУкраинаСельское хозяйствоКаховская ГЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"
14:29Советник Аксенова отреагировал на слова Зеленского о "бегстве" из Крыма
14:27Вернутся ли те, кто сбежал от мобилизации и пойдет ли армия России через Белоруссию снова - Ищенко. Видео
14:26Все животные из зоопарка Новой Каховки были эвакуированы ещё в 2022 году - мэр города
13:29О кукурузе и сое на юге Украины можно забыть на долгие годы
13:18Власти рассказали о ситуации в Алешках, затопленных после разрушения ГЭС
13:16Наступление ВСУ, авария на аммиакопроводе под Купянском. Главное на Украине на 13:00 7 июня
13:11"Приднестровский козырь". Как Запад планирует использовать анклав в войне против России
13:07Пугачева сильно изменилась в Израиле - фото
13:04ВСУ обстреляли подтопленные после ЧП на Каховской ГЭС территории - Сальдо
12:59"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭС
12:45Почему США списывают проект "Украина" и кто уничтожил Каховскую ГЭС: Мендкович о деталях. Видео
12:40В "Росэнергоатоме" оценили защищенность Запорожской АЭС от нападения ВСУ
12:39"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую Костомарова
12:13"Цой жив!": украинцы вступаются за одессита, которого заставили извиниться за песню
12:03Михаил Мягков: Россия отбила у ВСУ "Тернополь", встречает их под "Курском" и готовит Западу "Сталинград"
12:02Медведев: надо остановить киевский режим, а потом перейти в наступление
11:44"Когда Киев взорвётся?" Что будет с Украиной после ультиматума в адрес УПЦ
11:41Зеленский заявил, что Запад предоставит "мощное" количество истребителей F-16
11:00СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
Лента новостейМолния