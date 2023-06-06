https://ukraina.ru/20230606/1046963287.html
Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям - 06.06.2023 Украина.ру
Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
Подрыв Каховской ГЭС окажет негативное влияние на состояние окружающей среды в северо-западной части Черного моря, заявил проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета, океанолог доктор географических наук Юрий Тучковенко 6 июня. Его слова приводит издание "Думская"
2023-06-06T16:09
2023-06-06T16:09
2023-06-06T16:09
новости
каховская гэс
последствия
экология
херсонская область
черное море
ученый
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Сброс воды с Каховского водохранилища скажется на гидробионтах (морские организмы, в частности, рыбы и моллюски) в этой части Черного моря: он спровоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые при больших концентрациях способны выделять токсичные вещества, губительные для других гидробионтов.При прорыве дамбы также будет затоплены сельскохозяйственные земли садовые участки, где могут быть химикаты, пестициды и выгребные ямы, отметил Юрий Тучковенко. "Все это поступит в море. Там есть как органика, так и токсичные вещества, это тоже может вызвать негативные последствия", – подчеркнул океанолог. ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года по плотине били, как сообщали местные власти, из американской РСЗО HIMARS. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.
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новости, каховская гэс, последствия, экология, херсонская область, черное море, ученый
Новости, Каховская ГЭС, последствия, экология, Херсонская область, Черное море, ученый
Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
Подрыв Каховской ГЭС окажет негативное влияние на состояние окружающей среды в северо-западной части Черного моря, заявил проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета, океанолог доктор географических наук Юрий Тучковенко 6 июня. Его слова приводит издание "Думская"
"Сток Днепра и Южного Буга через Днепро-Бугский лиман влияет на экологическую ситуацию у северного побережья Черного моря, в так называемом Днепро-Бугском приустьевом районе, куда входит в том числе и Одесса, - сказал он.
Сброс воды с Каховского водохранилища скажется на гидробионтах (морские организмы, в частности, рыбы и моллюски) в этой части Черного моря: он спровоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые при больших концентрациях способны выделять токсичные вещества, губительные для других гидробионтов.
При прорыве дамбы также будет затоплены сельскохозяйственные земли садовые участки, где могут быть химикаты, пестициды и выгребные ямы, отметил Юрий Тучковенко.
"Все это поступит в море. Там есть как органика, так и токсичные вещества, это тоже может вызвать негативные последствия", – подчеркнул океанолог.
ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года по плотине били, как сообщали местные власти, из американской РСЗО HIMARS. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.
Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.