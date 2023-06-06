Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046963287.html
Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям - 06.06.2023 Украина.ру
Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
Подрыв Каховской ГЭС окажет негативное влияние на состояние окружающей среды в северо-западной части Черного моря, заявил проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета, океанолог доктор географических наук Юрий Тучковенко 6 июня. Его слова приводит издание "Думская"
2023-06-06T16:09
2023-06-06T16:09
новости
каховская гэс
последствия
экология
херсонская область
черное море
ученый
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046958783_0:197:2638:1681_1920x0_80_0_0_337607223710270c8a687376bf273b17.jpg
Сброс воды с Каховского водохранилища скажется на гидробионтах (морские организмы, в частности, рыбы и моллюски) в этой части Черного моря: он спровоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые при больших концентрациях способны выделять токсичные вещества, губительные для других гидробионтов.При прорыве дамбы также будет затоплены сельскохозяйственные земли садовые участки, где могут быть химикаты, пестициды и выгребные ямы, отметил Юрий Тучковенко. "Все это поступит в море. Там есть как органика, так и токсичные вещества, это тоже может вызвать негативные последствия", – подчеркнул океанолог. ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года по плотине били, как сообщали местные власти, из американской РСЗО HIMARS. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.
https://ukraina.ru/20230606/1046953863.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046958783_0:35:2638:2014_1920x0_80_0_0_906f1c24b589945bd9ea5e7f29bff5ea.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, каховская гэс, последствия, экология, херсонская область, черное море, ученый
Новости, Каховская ГЭС, последствия, экология, Херсонская область, Черное море, ученый

Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям

16:09 06.06.2023
 
© РИА Новости . Борис Ушмайкин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Борис Ушмайкин
Перейти в фотобанк
Читать в
Подрыв Каховской ГЭС окажет негативное влияние на состояние окружающей среды в северо-западной части Черного моря, заявил проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета, океанолог доктор географических наук Юрий Тучковенко 6 июня. Его слова приводит издание "Думская"
"Сток Днепра и Южного Буга через Днепро-Бугский лиман влияет на экологическую ситуацию у северного побережья Черного моря, в так называемом Днепро-Бугском приустьевом районе, куда входит в том числе и Одесса, - сказал он.
Сброс воды с Каховского водохранилища скажется на гидробионтах (морские организмы, в частности, рыбы и моллюски) в этой части Черного моря: он спровоцирует рост сине-зеленых водорослей, которые при больших концентрациях способны выделять токсичные вещества, губительные для других гидробионтов.
При прорыве дамбы также будет затоплены сельскохозяйственные земли садовые участки, где могут быть химикаты, пестициды и выгребные ямы, отметил Юрий Тучковенко.
"Все это поступит в море. Там есть как органика, так и токсичные вещества, это тоже может вызвать негативные последствия", – подчеркнул океанолог.
ВСУ неоднократно обстреливали Каховскую ГЭС, в том числе дамбу. В ноябре 2022 года по плотине били, как сообщали местные власти, из американской РСЗО HIMARS. Москва призывала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы.
Каховская ГЭС в Херсонской области была повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена.
Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев считает обстрел терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучаться.
13:08
Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с "грязной бомбой". Главное на Украине на 13:00 6 июняВ администрации Новокаховского городского округа сообщили о подтоплении города и введении местного режима чрезвычайной ситуации
 
НовостиКаховская ГЭСпоследствияэкологияХерсонская областьЧерное мореученый
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Алексей Анпилогов: Россия оставила ВСУ без всего под Волновахой, но они готовят два плана мести на Днепре
17:59Новороссийский чиновник Пушкин
17:58Удар по Каховской ГЭС, отражение наступления ВСУ. О чём говорили эксперты 6 июня
17:47Большинство стран Европы скрывают истинную позицию по Украине: что говорили об Украине в мире 6 июня
17:44Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭС
17:35"Химическая бомба": эколог предупредил о последствиях оголения дна Каховского водохранилища
17:26"Не было возможности": глава генштаба США пожаловался на отсутствие контактов с коллегой из Китая
17:12О дронах, украинском терроре и направлениях следующих ударов, медиавойне и трибунале над ВСУ - Живов
17:07Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии по мирному урегулированию на Украине
16:40Шойгу рассказал о предпринятых Киевом попытках контрнаступления
16:39Шойгу назвал количество потерь в российской армии при отражении наступления ВСУ
16:31Экс-чиновник из Херсонской области похитил деньги, выделенные на больницу
16:24Волна смыла всё. Прорыв на Каховской ГЭС напомнил о катастрофах в Киеве, Америке и Европе
16:09Учёный: подрыв Каховской ГЭС может привести к серьёзным экологическими последствиям
16:01"Глобальная пародия": Офис Зеленского обиделся на ООН за русский язык
15:42Подрыв мостов через Днепр, наступление ВСУ и повторение Сталинграда: Мягков дал детальный расклад. Видео
15:34Разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение - Шольц
15:29В ЕС оценили последствия атаки на Каховскую ГЭС для украинского конфликта
15:28Фильм про Каховскую ГЭС, которой больше нет. Как нынешняя Украина уничтожила труд 12 тысяч своих предков
15:22Потоп и эвакуация. Что происходит в Херсоне
Лента новостейМолния