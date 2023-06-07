https://ukraina.ru/20230607/1046978388.html

Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского

Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского - 07.06.2023 Украина.ру

Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского

Киевский режим ударом по Каховской ГЭС устроил катастрофу для всего региона, написал украинский режиссер, автор фильма "Украина в огне" и продюсер фильма "Сноуден" Игорь Лопатенок в своем твиттере 7 июня

2023-06-07T10:00

2023-06-07T10:00

2023-06-07T10:23

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Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, подорвав ГЭС, Киев пытался лишить Крым воды.Лопатенок подчеркнул , что такие плотины не просто так защищены Женевской конвенцией.Игорь Лопатенок родился на Украине в городе Марганец Днепропетровской области, живет в США. Он является исполнительным продюсером фильма "Сноуден". В 2016 году вышел его фильм "Украина в огне" о смене власти на Украине в 2014 году. Продюсером фильма был Оливер Стоун.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".Как сказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке уровень воды поднялся на 11 метров, но может дойти до 12. Эвакуируются трех округов, Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

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новости, каховская гэс, украина, всу