Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского - 07.06.2023 Украина.ру
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Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского
Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского - 07.06.2023 Украина.ру
Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского
Киевский режим ударом по Каховской ГЭС устроил катастрофу для всего региона, написал украинский режиссер, автор фильма "Украина в огне" и продюсер фильма "Сноуден" Игорь Лопатенок в своем твиттере 7 июня
2023-06-07T10:00
2023-06-07T10:23
новости
каховская гэс
украина
всу
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Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, подорвав ГЭС, Киев пытался лишить Крым воды.Лопатенок подчеркнул , что такие плотины не просто так защищены Женевской конвенцией.Игорь Лопатенок родился на Украине в городе Марганец Днепропетровской области, живет в США. Он является исполнительным продюсером фильма "Сноуден". В 2016 году вышел его фильм "Украина в огне" о смене власти на Украине в 2014 году. Продюсером фильма был Оливер Стоун.В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".Как сказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.В Новой Каховке уровень воды поднялся на 11 метров, но может дойти до 12. Эвакуируются трех округов, Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, каховская гэс, украина, всу
Новости, Каховская ГЭС, Украина, ВСУ

Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского

10:00 07.06.2023 (обновлено: 10:23 07.06.2023)
 
© предоставлено режиссером Игорем ЛопатёнкомИгорь Зиновьевич Лопатёнок
Игорь Зиновьевич Лопатёнок
© предоставлено режиссером Игорем Лопатёнком
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Киевский режим ударом по Каховской ГЭС устроил катастрофу для всего региона, написал украинский режиссер, автор фильма "Украина в огне" и продюсер фильма "Сноуден" Игорь Лопатенок в своем твиттере 7 июня
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, подорвав ГЭС, Киев пытался лишить Крым воды.
"Украинский нацистский режим Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всем регионе. Я родился на берегах Каховского водохранилища, оно огромное, и сейчас уровень воды очень высокий. <...> Человеческие жизни ничего не значат для них", — заявил режиссер.
Лопатенок подчеркнул , что такие плотины не просто так защищены Женевской конвенцией.
Игорь Лопатенок родился на Украине в городе Марганец Днепропетровской области, живет в США. Он является исполнительным продюсером фильма "Сноуден". В 2016 году вышел его фильм "Украина в огне" о смене власти на Украине в 2014 году. Продюсером фильма был Оливер Стоун.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
Как сказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
В Новой Каховке уровень воды поднялся на 11 метров, но может дойти до 12. Эвакуируются трех округов, Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.
Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Вчера, 17:44
Катастрофа и самая страшная угроза: что происходит после подрыва Каховской ГЭСВ Херсонской области продолжается затопление территорий после неконтролируемого сброса воды с Каховской ГЭС, который стал следствием удара ВСУ по станции. Власти заявляют о катастрофических последствиях происходящего, их тревожный настрой разделяют ученые и экологи
 
НовостиКаховская ГЭСУкраинаВСУ
 
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11:00СМИ: на восстановлении Гостомеля разворовано более 5 млн гривен
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10:50Новая Каховка, репортаж с места событий. После разрушения дамбы из города никто не уходит
10:49Это уже шизофрения. Зачем на Совбезе ООН США обвинили Россию в самоподрыве Каховской ГЭС
10:47Украинское наступление и Каховская ГЭС
10:34Подрыв "Северных потоков" курировал Залужный втайне от Зеленского - The Washington Post
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10:02Дмитрий Голубовский: кто он
10:00Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского
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