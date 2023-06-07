Автор фильма "Украина в огне": человеческие жизни ничего не значат для режима Зеленского
10:00 07.06.2023 (обновлено: 10:23 07.06.2023)
© предоставлено режиссером Игорем ЛопатёнкомИгорь Зиновьевич Лопатёнок
© предоставлено режиссером Игорем Лопатёнком
Киевский режим ударом по Каховской ГЭС устроил катастрофу для всего региона, написал украинский режиссер, автор фильма "Украина в огне" и продюсер фильма "Сноуден" Игорь Лопатенок в своем твиттере 7 июня
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, подорвав ГЭС, Киев пытался лишить Крым воды.
"Украинский нацистский режим Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всем регионе. Я родился на берегах Каховского водохранилища, оно огромное, и сейчас уровень воды очень высокий. <...> Человеческие жизни ничего не значат для них", — заявил режиссер.
Лопатенок подчеркнул , что такие плотины не просто так защищены Женевской конвенцией.
Игорь Лопатенок родился на Украине в городе Марганец Днепропетровской области, живет в США. Он является исполнительным продюсером фильма "Сноуден". В 2016 году вышел его фильм "Украина в огне" о смене власти на Украине в 2014 году. Продюсером фильма был Оливер Стоун.
В ночь на 6 июня обстрелы со стороны ВСУ привели к разрушению верхней части Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха".
Как сказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала.
В Новой Каховке уровень воды поднялся на 11 метров, но может дойти до 12. Эвакуируются трех округов, Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.
В интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев рассказал, что после подрыва Каховской ГЭС все внимание сейчас сконцентрировано на загрузке Северо-Крымского канала, который снабжает водой для технических нужд сельское хозяйство полуострова.
Политолог отметил, что объем воды, поступающий через канал, будет сокращаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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