https://ukraina.ru/20230607/1046955511.html
Военный эксперт объяснил, почему Украина взорвала дамбу Каховской ГЭС
Военный эксперт объяснил, почему Украина взорвала дамбу Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Украина взорвала дамбу Каховской ГЭС
Украина подорвала дамбу Каховской ГЭС, потому что киевский режим опасается удара ВС РФ с этой стороны. И в данный момент российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев
2023-06-07T04:30
2023-06-07T04:30
2023-06-07T04:30
новости
подрыв
каховская гэс
дамба
оборона
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Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области, рассказал эксперт.Мы же все проходили географию в школе. И прекрасно знаем, что реки Евразии, которые текут с севера на юг, имеют более высокий правый берег. Хотя Херсон тоже подтопило. Затопило и небольшие островки на Днепре, где находились украинские ДРГ. Они покинули свои позиции, добавил он.С другой стороны, взорвав дамбу Каховской ГЭС, Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/06/1046936364_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_353da19a70ea2070f644af12e4c9b2d5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, подрыв, каховская гэс, дамба, оборона
Военный эксперт объяснил, почему Украина взорвала дамбу Каховской ГЭС
Украина подорвала дамбу Каховской ГЭС, потому что киевский режим опасается удара ВС РФ с этой стороны. И в данный момент российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев
Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области, рассказал эксперт.
Мы же все проходили географию в школе. И прекрасно знаем, что реки Евразии, которые текут с севера на юг, имеют более высокий правый берег. Хотя Херсон тоже подтопило. Затопило и небольшие островки на Днепре, где находились украинские ДРГ. Они покинули свои позиции, добавил он.
"Да, мы [ВС РФ] вынуждены покидать свои оборонительные линии. Но надо понимать, что вода рано или поздно снова пойдет, а линия нашей обороны сместится. Появятся естественные разрывы, а это надо будет каким-то образом ликвидировать. А этот момент будет опасен", - подчеркнул Суздальцев.
С другой стороны, взорвав дамбу Каховской ГЭС, Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь