https://ukraina.ru/20230607/1046955511.html

Военный эксперт объяснил, почему Украина взорвала дамбу Каховской ГЭС

Военный эксперт объяснил, почему Украина взорвала дамбу Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Украина взорвала дамбу Каховской ГЭС

Украина подорвала дамбу Каховской ГЭС, потому что киевский режим опасается удара ВС РФ с этой стороны. И в данный момент российские войска вынуждены покидать свои оборонительные линии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев

2023-06-07T04:30

2023-06-07T04:30

2023-06-07T04:30

новости

подрыв

каховская гэс

дамба

оборона

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Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области, рассказал эксперт.Мы же все проходили географию в школе. И прекрасно знаем, что реки Евразии, которые текут с севера на юг, имеют более высокий правый берег. Хотя Херсон тоже подтопило. Затопило и небольшие островки на Днепре, где находились украинские ДРГ. Они покинули свои позиции, добавил он.С другой стороны, взорвав дамбу Каховской ГЭС, Украина фактически вычеркнула людей Херсонщины и Запорожья, которые проживают на Левобережье. По мнению киевского режима, их можно спокойно топить, потому что это русские люди, которые получают российские паспорта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, подрыв, каховская гэс, дамба, оборона