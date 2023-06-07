https://ukraina.ru/20230607/1046943271.html

"Стягивается бронированный кулак". Военный эксперт рассказал, что прячет Украина за наступлением ВСУ

"Стягивается бронированный кулак". Военный эксперт рассказал, что прячет Украина за наступлением ВСУ - 07.06.2023 Украина.ру

"Стягивается бронированный кулак". Военный эксперт рассказал, что прячет Украина за наступлением ВСУ

Начиная с 3-4 июня на некоторых участках линии соприкосновения ВСУ предпринимают активные боевые действия с участием ротно-тактических и даже батальонных групп. За прошедшее время большинство атак было отбито. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-06-07T04:00

2023-06-07T04:00

2023-06-07T04:00

новости

наступление

всу

обстрелы

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103396/41/1033964169_41:0:1691:928_1920x0_80_0_0_a94eb8fbe888dbd5b28acde519577457.jpg

Пока мы не можем говорить о том, что это было реальное масштабное наступление ВСУ. Это было начало наступательной операции, когда российскому командованию должно было показаться, что противник наступает по всем направлениям, чтобы создать видимость масштабной атаки, рассказал эксперт.Может сложиться впечатление, что в местах атак происходит что-то интенсивное, что танки и БМП стреляют и наступают. На самом деле перед ВСУ стоит задача не продемонстрировать нам свои возможности, а добиться конкретных результатов, добавил он.Поступают равнозначные по интенсивности сообщения о боевых действиях и обстрелах из-под Угледара, Запорожья, Авдеевки, Артемовска и Белгорода. Но мы не можем сказать, что именно на этих направлениях противник развернет свои силы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, обстрелы, украина