Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию
11:28 06.06.2023 (обновлено: 11:29 06.06.2023)
Глава ЕС Шарль Мишель заявил 6 июня в своем Twitter написал, что он "шокирован атакой на Каховскую ГЭС". Ответственность за повреждения он возложил на Россию
В Евросовете выделят дополнительную помощь подтопленным районам и рассмотрят вопрос повреждения ГЭС, сообщил он.
"Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС... поднимем этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложим дополнительную помощь подтопленным районам", - написал он.
Минувшей ночью верхняя часть ГЭС была сильно повреждена в результате обстрелов, сама дамба Каховского водохранилища уцелела.
Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. В данный момент идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации местного населения пока нет, сообщают местные власти.
В сети публикуют фото и видео подтопленных улиц Херсона, Новой Каховки, Антоновки. В украинском Кривом Рога Днепропетровской области начались проблемы с водоснабжением.