https://ukraina.ru/20230606/1046946944.html

Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию

Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию - 06.06.2023 Украина.ру

Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию

Глава ЕС Шарль Мишель заявил 6 июня в своем Twitter написал, что он "шокирован атакой на Каховскую ГЭС". Ответственность за повреждения он возложил на Россию

2023-06-06T11:28

2023-06-06T11:28

2023-06-06T11:29

новости

ес

каховская гэс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103072/39/1030723960_0:69:2770:1627_1920x0_80_0_0_ec8638867fd0d261ce8a37b0b31bae07.jpg

В Евросовете выделят дополнительную помощь подтопленным районам и рассмотрят вопрос повреждения ГЭС, сообщил он.Минувшей ночью верхняя часть ГЭС была сильно повреждена в результате обстрелов, сама дамба Каховского водохранилища уцелела.Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. В данный момент идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации местного населения пока нет, сообщают местные власти.В сети публикуют фото и видео подтопленных улиц Херсона, Новой Каховки, Антоновки. В украинском Кривом Рога Днепропетровской области начались проблемы с водоснабжением.

https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ес, каховская гэс, россия