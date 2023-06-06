Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию - 06.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230606/1046946944.html
Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию
Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию - 06.06.2023 Украина.ру
Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию
Глава ЕС Шарль Мишель заявил 6 июня в своем Twitter написал, что он "шокирован атакой на Каховскую ГЭС". Ответственность за повреждения он возложил на Россию
2023-06-06T11:28
2023-06-06T11:29
новости
ес
каховская гэс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103072/39/1030723960_0:69:2770:1627_1920x0_80_0_0_ec8638867fd0d261ce8a37b0b31bae07.jpg
В Евросовете выделят дополнительную помощь подтопленным районам и рассмотрят вопрос повреждения ГЭС, сообщил он.Минувшей ночью верхняя часть ГЭС была сильно повреждена в результате обстрелов, сама дамба Каховского водохранилища уцелела.Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. В данный момент идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации местного населения пока нет, сообщают местные власти.В сети публикуют фото и видео подтопленных улиц Херсона, Новой Каховки, Антоновки. В украинском Кривом Рога Днепропетровской области начались проблемы с водоснабжением.
https://ukraina.ru/20230606/1046938652.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103072/39/1030723960_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_2332e4472d6b68e5d79530ed42f30f39.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, каховская гэс, россия
Новости, ЕС, Каховская ГЭС, Россия

Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию

11:28 06.06.2023 (обновлено: 11:29 06.06.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава ЕС Шарль Мишель заявил 6 июня в своем Twitter написал, что он "шокирован атакой на Каховскую ГЭС". Ответственность за повреждения он возложил на Россию
В Евросовете выделят дополнительную помощь подтопленным районам и рассмотрят вопрос повреждения ГЭС, сообщил он.
"Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС... поднимем этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложим дополнительную помощь подтопленным районам", - написал он.
Минувшей ночью верхняя часть ГЭС была сильно повреждена в результате обстрелов, сама дамба Каховского водохранилища уцелела.
Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. В данный момент идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации местного населения пока нет, сообщают местные власти.
В сети публикуют фото и видео подтопленных улиц Херсона, Новой Каховки, Антоновки. В украинском Кривом Рога Днепропетровской области начались проблемы с водоснабжением.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
09:56
Повреждения Каховской ГЭС после обстрела ВСУ. Главное на Украине на утро 6 июняУкраинские войска нанесли удар по Каховской гидроэлектростанции, повреждены верхние части сооружения
 
НовостиЕСКаховская ГЭСРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня
13:04Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
13:02Новую Каховку затопило после разрушения Каховской ГЭС - власти
12:55Главы украинской разведки Буданова на экстренном заседании СНБО не было. Где он?
12:45"Время наступило": Данилов рассказал о результатах срочного заседания СНБО
12:33Каждому своё. Игры в контрнаступление, что за этим стоит
12:23Бессмысленный террор: зачем Украина продолжает обстреливать новые регионы России
12:22Выяснились подробности о личности украинца, который готовил в РФ взрыв "грязной бомбы"
12:20ВСУ добили свой Leopard, чтобы он не достался специалистам из России - Пушилин
12:08Немецкая Bild передумала обвинять Россию в атаке на Каховскую ГЭС
12:05Биография, достойная литературы ужасов. О Генри Киссинджере, имениннике и "миротворце"
12:04Андрей Суздальцев: Украина взорвала Каховскую ГЭС, чтобы качественно подготовить десант через Днепр
11:42"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с Крымом
11:33Власти Крыма и Севастополя оценили последствия повреждений Каховской ГЭС для региона
11:28Глава Евросовета возложил ответственность за обстрел Каховской ГЭС на Россию
11:27Почему Украина уже не интересует: Можегов о новых целях и планах США. Видео
10:59Подоляк рассказал, как затопление Новой Каховки отразится на сроках начала контрнаступления
10:54Американский военный предположил, что в Хмельницком взорвались американские ядерные заряды
10:47Рождённые в тяжёлое время. Какими будут новые элиты в России
10:33Хроника энергетической войны: последние события
Лента новостейМолния