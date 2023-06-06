https://ukraina.ru/20230606/1046895932.html

Военный эксперт объяснил, почему на Украине невозможно "отключить электричество" для ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему на Украине невозможно "отключить электричество" для ВСУ - 06.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему на Украине невозможно "отключить электричество" для ВСУ

Многочисленные удары ВС РФ по энергетической системе Украины показали, что в целом это было малоэффективно. Украинская армия и военные предприятия пострадали от этого в последнюю очередь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-06T04:00

2023-06-06T04:00

2023-06-06T04:00

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железная дорога

боеприпасы

снабжение

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ВС РФ не нужно надо дожидаться, что на Украине для ВСУ закончатся продукты или электричество. Полгода ударов по энергетике показали, что это было бесполезно. Свет пропадал преимущественно у населения, которое становилось еще более озлобленным, рассказал эксперт.Российское командование может физически уничтожить военные предприятия Украины, но отрезать от электроснабжения их нельзя. Эта мощная резервируемая система, которая создавалась в советские времена как раз в расчете на военные действия, добавил он.Российские войска не смогут уничтожить количество боеприпасов для ВСУ, который привезет один эшелон, потому что они мгновенно развозятся по мелким складам. Но мы можем сделать так, чтобы боеприпасы вообще не доезжали, указал эксперт.Поезд, в отличие от грузовика, не сможет объехать поврежденный участок. Он будет стоять и ждать, пока его починят. Поэтому сегодня нам необходимо бить по одному месту украинской инфраструктуры, завтра — по другому, послезавтра — по третьему, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергетика, авиаудары, железная дорога, боеприпасы, снабжение