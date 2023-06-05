NBC News: Британия поставляет вооружения Украине только после одобрения США - 05.06.2023 Украина.ру
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NBC News: Британия поставляет вооружения Украине только после одобрения США
NBC News: Британия поставляет вооружения Украине только после одобрения США - 05.06.2023 Украина.ру
NBC News: Британия поставляет вооружения Украине только после одобрения США
Британия не передает оружие Киеву, не получив вначале одобрение США, сообщает телеканал NBC News 5 июня, ссылаясь на свои источники
2023-06-05T16:40
2023-06-05T16:40
новости
британия
сша
оружие
поставки
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Карэн Пирс, посол Британии в США, заявила, что в администрации президента США Джо Байдена очень сдержанно отнеслись к принятому Великобританией решению передать Киеву ракеты Storm Shadow, чей радиус действия больше, чем у аналогов, поставляемых Штатами.Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Цена одной ракеты около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов. Как утверждает издание The Drive, для экспортных вариантов дальность стрельбы 250 километров, но есть модификации, способные преодолеть дистанцию до 560 километров.По сообщениям одного из источников, Киев заверил руководство Британии в том, что не будет применять Storm Shadow для ударов вглубь России.Дальность действия поставленных Киеву ракет, около 250 км, что ненамного меньше, чем ATACMS, которые Вашингтон ранее отказывался поставлять на Украину.В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, британия, сша, оружие, поставки
Новости, Британия, США, оружие, поставки

NBC News: Британия поставляет вооружения Украине только после одобрения США

16:40 05.06.2023
 
© CC0, PixabayБритания Великобритания флаг
Британия Великобритания флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Британия не передает оружие Киеву, не получив вначале одобрение США, сообщает телеканал NBC News 5 июня, ссылаясь на свои источники
Карэн Пирс, посол Британии в США, заявила, что в администрации президента США Джо Байдена очень сдержанно отнеслись к принятому Великобританией решению передать Киеву ракеты Storm Shadow, чей радиус действия больше, чем у аналогов, поставляемых Штатами.

"Один действующий и один бывший британский чиновники заявили, что вся военная помощь Украине тесно координируется с США. Они заявили, что Великобритания не отправит вооружение без одобрения Вашингтона", — сообщает NBC News.

Storm Shadow - крылатая ракета, малой заметности, запускаемая с самолётов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Цена одной ракеты около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов. Как утверждает издание The Drive, для экспортных вариантов дальность стрельбы 250 километров, но есть модификации, способные преодолеть дистанцию до 560 километров.
По сообщениям одного из источников, Киев заверил руководство Британии в том, что не будет применять Storm Shadow для ударов вглубь России.
Дальность действия поставленных Киеву ракет, около 250 км, что ненамного меньше, чем ATACMS, которые Вашингтон ранее отказывался поставлять на Украину.
В интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал, что сразу после объявления о передаче Украине Storm Shadow был нанесен удар по Луганску. Это говорит о том, что эти ракеты были давно поставлены на Украину и наверняка было проведено обучение украинского персонала, добавил политолог.
После нивелирования человеческого потенциала ВС Украины, его место займут солдаты западных стран, и это может означать резкую эскалацию конфликта, резюмировал Безпалько.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 19:16
Британия готовит ракетную атаку на МосквуНакануне попытки удара по Москве украинских беспилотников безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет дальностью действия свыше пятисот километров
 
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