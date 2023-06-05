https://ukraina.ru/20230605/1046915362.html

На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве

На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве - 05.06.2023 Украина.ру

На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве

На сайте официального интернет-представительства президента Украины 5 июня появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины

2023-06-05T16:07

2023-06-05T16:07

2023-06-05T16:07

новости

украина

киев

виталий кличко

отставка

бомбоубежища

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Автором одной из петиций стал украинский бизнесмен Дмитрий Кравченко.Он обвинил в безответственности ряд представителей Киевской администрации, которую возглавляет Кличко, в частности в том, что 1 июня погибли мирные жители из-за того, что они не могли попасть в убежище во время воздушной тревоги. Падение обломков произошло из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).Бездеятельность местной власти в этом случае считается преступной, отметил Кравченко.Общественный резонанс вызвала информация, представленная ранее министром внутренних дел Украины Игорем Клименко о том, что каждое четвертое бомбоубежище на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.Ранее ситуацию с бомбоубежищами прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, обвинив Кличко в гибели киевлян. В свою очередь мэр Киева заявил, что не может решить эту проблему, поскольку команда Зеленского ограничила полномочия местных властей.

https://ukraina.ru/20230603/1046864006.html

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новости, украина, киев, виталий кличко, отставка, бомбоубежища