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На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве
На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве - 05.06.2023 Украина.ру
На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве
На сайте официального интернет-представительства президента Украины 5 июня появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины
2023-06-05T16:07
2023-06-05T16:07
2023-06-05T16:07
новости
украина
киев
виталий кличко
отставка
бомбоубежища
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Автором одной из петиций стал украинский бизнесмен Дмитрий Кравченко.Он обвинил в безответственности ряд представителей Киевской администрации, которую возглавляет Кличко, в частности в том, что 1 июня погибли мирные жители из-за того, что они не могли попасть в убежище во время воздушной тревоги. Падение обломков произошло из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).Бездеятельность местной власти в этом случае считается преступной, отметил Кравченко.Общественный резонанс вызвала информация, представленная ранее министром внутренних дел Украины Игорем Клименко о том, что каждое четвертое бомбоубежище на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.Ранее ситуацию с бомбоубежищами прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, обвинив Кличко в гибели киевлян. В свою очередь мэр Киева заявил, что не может решить эту проблему, поскольку команда Зеленского ограничила полномочия местных властей.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, виталий кличко, отставка, бомбоубежища
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, отставка, бомбоубежища
На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве
На сайте официального интернет-представительства президента Украины 5 июня появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины
Автором одной из петиций стал украинский бизнесмен Дмитрий Кравченко.
Он обвинил в безответственности ряд представителей Киевской администрации, которую возглавляет Кличко, в частности в том, что 1 июня погибли мирные жители из-за того, что они не могли попасть в убежище во время воздушной тревоги. Падение обломков произошло из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
"Прошу отстранить главу Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича от исполнения обязанностей на период проведения расследования правоохранительными органами", – сказано в обращении к президенту.
Бездеятельность местной власти в этом случае считается преступной, отметил Кравченко.
Общественный резонанс вызвала информация, представленная ранее министром внутренних дел Украины Игорем Клименко о том, что каждое четвертое бомбоубежище на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.
Ранее ситуацию с бомбоубежищами прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, обвинив Кличко в гибели киевлян.
В свою очередь мэр Киева заявил, что не может решить эту проблему, поскольку команда Зеленского ограничила полномочия местных властей.