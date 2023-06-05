На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве - 05.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230605/1046915362.html
На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве
На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве - 05.06.2023 Украина.ру
На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве
На сайте официального интернет-представительства президента Украины 5 июня появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины
2023-06-05T16:07
2023-06-05T16:07
новости
украина
киев
виталий кличко
отставка
бомбоубежища
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_0:0:1050:591_1920x0_80_0_0_8ca214eecfe0411422863c99d6d748b1.jpg.webp
Автором одной из петиций стал украинский бизнесмен Дмитрий Кравченко.Он обвинил в безответственности ряд представителей Киевской администрации, которую возглавляет Кличко, в частности в том, что 1 июня погибли мирные жители из-за того, что они не могли попасть в убежище во время воздушной тревоги. Падение обломков произошло из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).Бездеятельность местной власти в этом случае считается преступной, отметил Кравченко.Общественный резонанс вызвала информация, представленная ранее министром внутренних дел Украины Игорем Клименко о том, что каждое четвертое бомбоубежище на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.Ранее ситуацию с бомбоубежищами прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, обвинив Кличко в гибели киевлян. В свою очередь мэр Киева заявил, что не может решить эту проблему, поскольку команда Зеленского ограничила полномочия местных властей.
https://ukraina.ru/20230603/1046864006.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103352/50/1033525043_61:0:994:700_1920x0_80_0_0_59acf9698dab4d781613beda2ed600af.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, виталий кличко, отставка, бомбоубежища
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, отставка, бомбоубежища

На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве

16:07 05.06.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
На сайте официального интернет-представительства президента Украины 5 июня появились две петиции об отстранении мэра Киева Виталия Кличко с его должности в связи с ситуацией с бомбоубежищами в столице Украины
Автором одной из петиций стал украинский бизнесмен Дмитрий Кравченко.
Он обвинил в безответственности ряд представителей Киевской администрации, которую возглавляет Кличко, в частности в том, что 1 июня погибли мирные жители из-за того, что они не могли попасть в убежище во время воздушной тревоги. Падение обломков произошло из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

"Прошу отстранить главу Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича от исполнения обязанностей на период проведения расследования правоохранительными органами", – сказано в обращении к президенту.

Бездеятельность местной власти в этом случае считается преступной, отметил Кравченко.
Общественный резонанс вызвала информация, представленная ранее министром внутренних дел Украины Игорем Клименко о том, что каждое четвертое бомбоубежище на Украине либо закрыто, либо непригодно к использованию.
Ранее ситуацию с бомбоубежищами прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, обвинив Кличко в гибели киевлян.
В свою очередь мэр Киева заявил, что не может решить эту проблему, поскольку команда Зеленского ограничила полномочия местных властей.
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
3 июня, 10:02
Зеленский против Кличко, угроза жителям Белгородщины. Главное на Украине на утро 3 июняПрезидент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в недоступности убежищ. Украинские военные намекнули на похищение мирных жителей Белгородской области
 
НовостиУкраинаКиевВиталий Кличкоотставкабомбоубежища
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:40NBC News: Британия поставляет вооружения Украине только после одобрения США
16:34"Мы не учимся у своих врагов": военный ВС РФ о сильных сторонах ВСУ. Видео
16:13Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на Угледарском направлении
16:12NYT: Запад может отказать в помощи Украине из-за нацистской символики в ВСУ
16:09Алексей Леонков: Зеленский хорошо помог Герасимову отразить танковую атаку ВСУ на Волноваху
16:07На Украине требуют отставки Кличко из-за проблем с бомбоубежищами в Киеве
15:47ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду – власти
15:34"Нащупав наши слабые места": Ходаковский сообщил о появлении на Донецком направлении "Леопардов" ВСУ
15:28МИД РФ: Москва рассмотрит план Индонезии по урегулированию украинского конфликта, но есть условие
15:26CNN: Украина подготовила сеть диверсантов с БПЛА для терактов внутри России
15:22Сергей Михеев: Россия проявила слабость на Украине, поэтому США готовят новую Антанту для войны с ней
14:48Владимир Козин: Россия должна быть готова первой нанести ядерный удар по вражеским государствам
14:45Эстония может прекратить военную поддержку Украины - СМИ
14:42Власти отказались: поляки "всем миром" собирают деньги на монумент в память о жертвах Волынской резни
14:13Диверсанты, пытавшиеся прорваться в Белгородскую область, уничтожены - Минобороны РФ
14:09Очередной налёт БПЛА на Крым и саморазоблачение украинских террористов
14:04Пятеро москвичей задержаны за помощь украинским "телефонным террористам"
13:55ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
13:54"Безжалостно вырезаем нацизм": Джигурда приехал поддержать российских военных на фронте
13:29ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИ
Лента новостейМолния