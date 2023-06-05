https://ukraina.ru/20230605/1046855698.html

Военный эксперт о том, когда и почему Россия упустила время для штурма Одессы и Николаева

Военный эксперт о том, когда и почему Россия упустила время для штурма Одессы и Николаева - 05.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда и почему Россия упустила время для штурма Одессы и Николаева

Штурмовать Одессу и Николаев "в лоб" с моря российским войскам сейчас бесполезно. К сожалению, время для этого мы упустили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-05T06:50

2023-06-05T06:50

2023-06-05T06:50

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Возможность высадить десант на западе Одесской области у границы с Приднестровьем у нас была в начале СВО. Но тогда ВС РФ не надо было уходить с правого берега Днепра, рассказал эксперт.Шанс на это может появиться только в том случае, если будет принято решение о стратегической наступательной операции, когда ВСУ будут так или иначе ослаблять свою оборону, добавил он.Сейчас у Украины появляется все больше противокорабельных ракет. Она будет еще сильнее насыщать оборону побережья. И если раньше у ВСУ не было морских беспилотников, то теперь они есть. Поэтому риски для нашего флота многократно возрастают, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черноморский флот, одесса, херсон, наступление