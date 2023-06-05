Военный эксперт о том, когда и почему Россия упустила время для штурма Одессы и Николаева - 05.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда и почему Россия упустила время для штурма Одессы и Николаева
Военный эксперт о том, когда и почему Россия упустила время для штурма Одессы и Николаева - 05.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда и почему Россия упустила время для штурма Одессы и Николаева
Штурмовать Одессу и Николаев "в лоб" с моря российским войскам сейчас бесполезно. К сожалению, время для этого мы упустили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-05T06:50
2023-06-05T06:50
новости
черноморский флот
одесса
херсон
наступление
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Возможность высадить десант на западе Одесской области у границы с Приднестровьем у нас была в начале СВО. Но тогда ВС РФ не надо было уходить с правого берега Днепра, рассказал эксперт.Шанс на это может появиться только в том случае, если будет принято решение о стратегической наступательной операции, когда ВСУ будут так или иначе ослаблять свою оборону, добавил он.Сейчас у Украины появляется все больше противокорабельных ракет. Она будет еще сильнее насыщать оборону побережья. И если раньше у ВСУ не было морских беспилотников, то теперь они есть. Поэтому риски для нашего флота многократно возрастают, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, черноморский флот, одесса, херсон, наступление
Новости, Черноморский флот, Одесса, Херсон, наступление

Военный эксперт о том, когда и почему Россия упустила время для штурма Одессы и Николаева

06:50 05.06.2023
 
© AP / David Goldman
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP / David Goldman
Читать в
Штурмовать Одессу и Николаев "в лоб" с моря российским войскам сейчас бесполезно. К сожалению, время для этого мы упустили. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Возможность высадить десант на западе Одесской области у границы с Приднестровьем у нас была в начале СВО. Но тогда ВС РФ не надо было уходить с правого берега Днепра, рассказал эксперт.
"Честно говоря, для меня так и остался необъяснимым наш уход из Херсона. Мы лишились великолепного плацдарма, который без форсирования Днепра позволял развивать наступление в любом направлении. Сейчас уже проводить операции силами одного флота невозможно", - подчеркнул Онуфриенко.
Шанс на это может появиться только в том случае, если будет принято решение о стратегической наступательной операции, когда ВСУ будут так или иначе ослаблять свою оборону, добавил он.
Сейчас у Украины появляется все больше противокорабельных ракет. Она будет еще сильнее насыщать оборону побережья. И если раньше у ВСУ не было морских беспилотников, то теперь они есть. Поэтому риски для нашего флота многократно возрастают, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиЧерноморский флотОдессаХерсоннаступление
 
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