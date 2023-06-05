https://ukraina.ru/20230605/1046855252.html

"Он есть, но его как бы нет". Военный эксперт о том, почему ВС РФ мало использует авиацию и флот

"Он есть, но его как бы нет". Военный эксперт о том, почему ВС РФ мало использует авиацию и флот - 05.06.2023 Украина.ру

"Он есть, но его как бы нет". Военный эксперт о том, почему ВС РФ мало использует авиацию и флот

Недостаточная работа авиации на Марьинском направлении связана с риском потерять боевые самолёты. При этом у ВС РФ их гораздо больше, чем используется на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-06-05T04:00

2023-06-05T04:00

2023-06-05T06:25

новости

черноморский флот

авиация

бомбардировщик

самолеты

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Россия должна пользоваться многократным преимуществом в воздухе перед ВСУ. Понятно, что мы бьем по тылам противника. Но нам нужна и фронтовая авиация, которая должна работать гораздо более интенсивно, рассказал эксперт.У Украины есть ПВО, но в основном это тактические ПЗРК, которые работают на высотах не более 4,5 км. Так что работать с больших высот и с большей дальности могут и бомбардировщики, добавил он.Также ВС РФ недостаточно используют Черноморский флот. Он есть, но его как бы нет. Да, он ведет ракетные обстрелы и охраняет газопроводы, но в боевых действиях на побережье, которое контролирует противник, он не участвует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черноморский флот, авиация, бомбардировщик, самолеты