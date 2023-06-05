https://ukraina.ru/20230605/1046855252.html
"Он есть, но его как бы нет". Военный эксперт о том, почему ВС РФ мало использует авиацию и флот
"Он есть, но его как бы нет". Военный эксперт о том, почему ВС РФ мало использует авиацию и флот - 05.06.2023 Украина.ру
"Он есть, но его как бы нет". Военный эксперт о том, почему ВС РФ мало использует авиацию и флот
Недостаточная работа авиации на Марьинском направлении связана с риском потерять боевые самолёты. При этом у ВС РФ их гораздо больше, чем используется на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-06-05T04:00
2023-06-05T04:00
2023-06-05T06:25
новости
черноморский флот
авиация
бомбардировщик
самолеты
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Россия должна пользоваться многократным преимуществом в воздухе перед ВСУ. Понятно, что мы бьем по тылам противника. Но нам нужна и фронтовая авиация, которая должна работать гораздо более интенсивно, рассказал эксперт.У Украины есть ПВО, но в основном это тактические ПЗРК, которые работают на высотах не более 4,5 км. Так что работать с больших высот и с большей дальности могут и бомбардировщики, добавил он.Также ВС РФ недостаточно используют Черноморский флот. Он есть, но его как бы нет. Да, он ведет ракетные обстрелы и охраняет газопроводы, но в боевых действиях на побережье, которое контролирует противник, он не участвует, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черноморский флот, авиация, бомбардировщик, самолеты
"Он есть, но его как бы нет". Военный эксперт о том, почему ВС РФ мало использует авиацию и флот
04:00 05.06.2023 (обновлено: 06:25 05.06.2023)
Недостаточная работа авиации на Марьинском направлении связана с риском потерять боевые самолёты. При этом у ВС РФ их гораздо больше, чем используется на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Россия должна пользоваться многократным преимуществом в воздухе перед ВСУ. Понятно, что мы бьем по тылам противника. Но нам нужна и фронтовая авиация, которая должна работать гораздо более интенсивно, рассказал эксперт.
У Украины есть ПВО, но в основном это тактические ПЗРК, которые работают на высотах не более 4,5 км. Так что работать с больших высот и с большей дальности могут и бомбардировщики, добавил он.
"Потери в авиации у нас будут. И не надо относиться к ВКС как к священной корове. Если мы не будем задействовать этот ресурс, мы будем нести большие потери на земле", - подчеркнул Онуфриенко.
Также ВС РФ недостаточно используют Черноморский флот. Он есть, но его как бы нет. Да, он ведет ракетные обстрелы и охраняет газопроводы, но в боевых действиях на побережье, которое контролирует противник, он не участвует, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь