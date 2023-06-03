https://ukraina.ru/20230603/1046864602.html

В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью

В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью - 03.06.2023 Украина.ру

В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупостью и ложью заявление представителя киевского режима о якобы минировании химзавода „Крымский Титан“, сообщило РИА Новости 3 июня

2023-06-03T10:42

2023-06-03T10:42

2023-06-03T10:42

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крымский титан

парламент крыма

владимир константинов

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Ранее 2 июня назначенный Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своём телеграм-канале написал, что российская сторона якобы минирует территорию завода „Крымский Титан“. По его словам, от взрыва могут пострадать жители Крыма, семи областей Украина, а также Турции.Глава Крымского парламента Константинов предложил разобрать эту „новость“ с позиции реальности. Во-первых, отметил Константинов, Прокудин является „каким-то фейковым руководителем херсонской администрации“, добавив, что у Зеленского есть ещё и „фейковое руководство Крыма“.По его словам, суть заявления не менее иррациональна.По мнению главы крымского парламента, украинская сторона, не имея успехов на фронте, пытается скрыть это под маской „громких лживых заявлений и разных пиар-акций“.Константинов отметил, что в создании и распространении подобных громких лживых заявлений киевские власти „непревзойдённые мастера“.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена

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