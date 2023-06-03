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В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью
В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью - 03.06.2023 Украина.ру
В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупостью и ложью заявление представителя киевского режима о якобы минировании химзавода „Крымский Титан“, сообщило РИА Новости 3 июня
2023-06-03T10:42
2023-06-03T10:42
2023-06-03T10:42
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крымский титан
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Ранее 2 июня назначенный Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своём телеграм-канале написал, что российская сторона якобы минирует территорию завода „Крымский Титан“. По его словам, от взрыва могут пострадать жители Крыма, семи областей Украина, а также Турции.Глава Крымского парламента Константинов предложил разобрать эту „новость“ с позиции реальности. Во-первых, отметил Константинов, Прокудин является „каким-то фейковым руководителем херсонской администрации“, добавив, что у Зеленского есть ещё и „фейковое руководство Крыма“.По его словам, суть заявления не менее иррациональна.По мнению главы крымского парламента, украинская сторона, не имея успехов на фронте, пытается скрыть это под маской „громких лживых заявлений и разных пиар-акций“.Константинов отметил, что в создании и распространении подобных громких лживых заявлений киевские власти „непревзойдённые мастера“.Сейчас на Украина.ру читают:Армии НАТО. Людские ресурсыМир "Великого кольца": Benthosuchus sushkiniМариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
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новости, крым, крымский титан, крымский титан, парламент крыма, владимир константинов
Новости, Крым, Крымский титан, крымский титан, парламент Крыма, Владимир Константинов
В Крыму назвали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" глупостью
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупостью и ложью заявление представителя киевского режима о якобы минировании химзавода „Крымский Титан“, сообщило РИА Новости 3 июня
Ранее 2 июня назначенный Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своём телеграм-канале написал, что российская сторона якобы минирует территорию завода „Крымский Титан“. По его словам, от взрыва могут пострадать жители Крыма, семи областей Украина, а также Турции.
Глава Крымского парламента Константинов предложил разобрать эту „новость“ с позиции реальности. Во-первых, отметил Константинов, Прокудин является „каким-то фейковым руководителем херсонской администрации“, добавив, что у Зеленского есть ещё и „фейковое руководство Крыма“.
„С таким же успехом они могли бы назначить своего наместника на Луне и заявлять, что периодически на ней высаживаются, что Луна - неотъемлемая часть Украины“. - сказал Константинов.
По его словам, суть заявления не менее иррациональна.
„Мы что-то такое минируем, что взорвется и вместе с семью областями Украины и Турцией. Что может так рвануть, этот балабол не уточнил? Понятное дело, стал бы уточнять, выглядел бы ещё глупее. Хотя, казалось бы, куда уж больше", - добавил Константинов.
По мнению главы крымского парламента, украинская сторона, не имея успехов на фронте, пытается скрыть это под маской „громких лживых заявлений и разных пиар-акций“.
Константинов отметил, что в создании и распространении подобных громких лживых заявлений киевские власти „непревзойдённые мастера“.
"Ориентированы эти акции в первую очередь на внутреннего потребителя. Поскольку украинское общество превращено в своего рода информационный "Макдоналдс", людям можно скормить любой информационный фастфуд, лишь бы каждый день и хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги“, - добавил Константинов.
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