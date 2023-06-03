https://ukraina.ru/20230603/1046838509.html

Эксперт объяснил, почему западные СМИ льют грязь на Россию, а Европа забрасывает наши танки цветами

Эксперт объяснил, почему западные СМИ льют грязь на Россию, а Европа забрасывает наши танки цветами - 03.06.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему западные СМИ льют грязь на Россию, а Европа забрасывает наши танки цветами

В геополитике Россия никогда не переходит за границы морали и нравственности, ВС РФ работают только там, где объявили — в зоне проведения СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-06-03T06:45

2023-06-03T06:45

2023-06-03T06:45

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Россия противостоит той части мира, которая на нее сейчас навалилась. Мы боремся с Западом в геополитике, в финансах и в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия, рассказал эксперт.В информационном плане у нас тоже есть успехи. Какие бы селевые потоки лжи и грязи не лились на со стороны западных СМИ, Россия доносит до европейцев свою позицию. Поэтому жители Германии и Нидерландов забрасывают цветами подбитые российские танки, добавил он.СВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории, нам очень больно все это видеть. Но победа однозначно будет за Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, войны, запад, сми, россия