Эксперт объяснил, почему западные СМИ льют грязь на Россию, а Европа забрасывает наши танки цветами - 03.06.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему западные СМИ льют грязь на Россию, а Европа забрасывает наши танки цветами
Эксперт объяснил, почему западные СМИ льют грязь на Россию, а Европа забрасывает наши танки цветами - 03.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему западные СМИ льют грязь на Россию, а Европа забрасывает наши танки цветами
В геополитике Россия никогда не переходит за границы морали и нравственности, ВС РФ работают только там, где объявили — в зоне проведения СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-06-03T06:45
2023-06-03T06:45
новости
войны
запад
сми
россия
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Россия противостоит той части мира, которая на нее сейчас навалилась. Мы боремся с Западом в геополитике, в финансах и в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия, рассказал эксперт.В информационном плане у нас тоже есть успехи. Какие бы селевые потоки лжи и грязи не лились на со стороны западных СМИ, Россия доносит до европейцев свою позицию. Поэтому жители Германии и Нидерландов забрасывают цветами подбитые российские танки, добавил он.СВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории, нам очень больно все это видеть. Но победа однозначно будет за Россией, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, войны, запад, сми, россия
Новости, войны, Запад, СМИ, Россия

Эксперт объяснил, почему западные СМИ льют грязь на Россию, а Европа забрасывает наши танки цветами

06:45 03.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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В геополитике Россия никогда не переходит за границы морали и нравственности, ВС РФ работают только там, где объявили — в зоне проведения СВО. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
Россия противостоит той части мира, которая на нее сейчас навалилась. Мы боремся с Западом в геополитике, в финансах и в информационной сфере. И во всех этих пространствах против нас ведутся колоссальные боевые действия, рассказал эксперт.
"В экономике против нас ввели множество санкций. В информационном пространстве против нас применяют манипулятивные технологии. Я иногда читаю польскую, чешскую и немецкую прессу. Это просто огромная помойка, где Россию вываливают в чем только можно", - подчеркнул Самойлов.
В информационном плане у нас тоже есть успехи. Какие бы селевые потоки лжи и грязи не лились на со стороны западных СМИ, Россия доносит до европейцев свою позицию. Поэтому жители Германии и Нидерландов забрасывают цветами подбитые российские танки, добавил он.
СВО — это то, что лежит на поверхности. Мы воспринимаем ее ход очень остро, потому что это наши солдаты и наши территории, нам очень больно все это видеть. Но победа однозначно будет за Россией, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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