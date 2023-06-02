Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен - 02.06.2023 Украина.ру
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Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен
Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен - 02.06.2023 Украина.ру
Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен
Дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по завершении министерской встречи в Брюсселе 2 июня
2023-06-02T14:31
2023-06-02T14:59
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Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что угроза прямого военного конфликт НАТО с Россией станет вероятной в случае полного разгрома войск Украины, после которого на помощь Киеву может прийти Польша.Он добавил, что двери НАТО неизменно остаются открыты.Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.Полный текст статьи можно прочитать на сайте Украина.ру
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новости, нато, украина, энтони блинкен, киев
Новости, НАТО, Украина, Энтони Блинкен, Киев

Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен

14:31 02.06.2023 (обновлено: 14:59 02.06.2023)
 
© AP / Alex BrandonБлинкен Энтони
Блинкен Энтони - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© AP / Alex Brandon
Читать в
Дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по завершении министерской встречи в Брюсселе 2 июня
Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что угроза прямого военного конфликт НАТО с Россией станет вероятной в случае полного разгрома войск Украины, после которого на помощь Киеву может прийти Польша.
"Мы думаем о том, что мы можем сделать в долгосрочной перспективе, чтобы увеличить возможности Украины. Большой частью этого является то, чтобы Украина соответствовала стандартам НАТО и была совместима с НАТО", - сказал Блинкен.
Он добавил, что двери НАТО неизменно остаются открыты.
Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.
По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.
Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.
Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.
Полный текст статьи можно прочитать на сайте Украина.ру
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
10 мая, 09:12
Госдеп использует искусственный интеллект для выявления "российской дезинформации" - БлинкенАмериканский госдепартамент использует технологию искусственного интеллекта при сборе поддающегося проверке российского информационного контента с целью выявления дезинформации. Об этом 9 мая сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на мероприятии финансируемой правительством США организации Freedom House
 
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