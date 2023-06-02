https://ukraina.ru/20230602/1046849546.html

Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен

Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен - 02.06.2023 Украина.ру

Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен

Дверь НАТО для Украины открыта, но Киев должен соответствовать стандартам альянса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по завершении министерской встречи в Брюсселе 2 июня

2023-06-02T14:31

2023-06-02T14:31

2023-06-02T14:59

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Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что угроза прямого военного конфликт НАТО с Россией станет вероятной в случае полного разгрома войск Украины, после которого на помощь Киеву может прийти Польша.Он добавил, что двери НАТО неизменно остаются открыты.Как рассказал в интервью изданию Украина.ур военный политолог Александр Перенджиев, НАТО отправляет на Украину оружие и боеприпасы, но дело в том, что Североатлантический альянс всегда воевал против слабых противников.По его словам, когда генсек альянса Йенс Столтенберг говорит про войну на истощение, то речь идет не только о материальных средствах.Разговор скорее идёт об истощении человеческих ресурсов со стороны Украины, полагает Перенджиев.Альянс отправляет Киеву все большое количество наемников, прежде всего, поляков, но от этого их дела не улучшаются, добавил эксперт.Полный текст статьи можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230510/1046066772.html

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2023

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новости, нато, украина, энтони блинкен, киев