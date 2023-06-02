https://ukraina.ru/20230602/1046848973.html

Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине

Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине - 02.06.2023 Украина.ру

Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине

Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила поправки в закон о военных материалах, которые должны были разрешить реэкспорт швейцарского оружия Украине

2023-06-02T15:13

2023-06-02T15:13

2023-06-02T15:13

эксклюзив

швейцария

украина

санкции

оружие

нейтралитет

нато

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046852082_0:57:1281:777_1920x0_80_0_0_5ca865ccc56f73d473447020568bc9c1.jpg

В поддержку резолюции выступили 75 депутатов, а 98 парламентариев проголосовали против – включая представителей правящей Швейцарской народной партии.Они мотивировали свои решение тем, что изменение действующего закона нарушает принцип нейтралитета, на котором всегда основывалась внешнеполитическая позиция Швейцарской Конфедерации, предусматривающая отказ от членства в военных блоках и от участия в вооруженных конфликтах."Противники либерализации закона указывали, что это предложение напрямую затрагивает нейтралитет Швейцарии. А поскольку Украина вообще была прямо упомянута в тексте соответствующего законопроекта, то согласие с ним будет представлять собой неравное отношение к сторонам войны. Данный законопроект теперь окончательно снят с рассмотрения", – пишет издание Swissinfo.Накануне голосования Владимир Зеленский встретился в Молдавии с швейцарским президентом Аленом Берсе, на полях европейского саммита, заявленного в поддержку евроатлантических устремлений Киева.Как сообщают европейские комментаторы, президент Украины пытался оказать на него давление, чтобы продавить поправки в закон.Берсе, который представляет Социал-демократическую партию Швейцарии, рассказал журналистам, что его страна намерена сосредоточить свои усилия в области гуманитарных инициатив – в частности, принимая у себя украинских беженцев. Однако он уклончиво высказывался относительно поставок оружия – прекрасно понимая, что такие инициативы не отвечают интересам швейцарского избирателя.Несколько месяцев назад президент Швейцарии открыто высказал консолидированное мнение швейцарских властей, отмечая, что произведенные в стране вооружения не могут применяться в конфликте на Украине."Позиция правительства ясна. Она также совпадает с моей личной позицией. Швейцарское оружие не должны использовать в боевых действиях", – сказал об этом Ален Берсе.Страны НАТО постоянно пытаются обнулить швейцарский нейтралитет, периодически пробуя на прочность местных политиков. Однако эти усилия еще ни разу не увенчались успехом для западной коалиции.Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии отказался передать Польше 96 танков Leopard 2A4, которые были списаны со штатного вооружения швейцарских вооруженных сил. В Берне хорошо понимали, что эти танки вскоре окажутся на территории Украины, втягивая Конфедерацию в украинский военный кризис.По той же самой причине правительство Швейцарии наложило вето на передачу 20 швейцарских бронемашин Piranha III, которые находились на вооружении Дании. Копенгаген планировал отправить эту бронетехнику Киеву, но правительство Конфедерации увидело в этом попытку нарушить ее военный нейтралитет.Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине швейцарских снарядов для зенитных самоходных установок Gepard. А министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о том, что Швейцария не разрешает передавать Украине произведенные на ее территории боеприпасы, которые находятся в распоряжении испанских военных.Нейтралитет пока что соблюдается и на экономическом фронте. Не так давно Швейцария официально отказалась присоединиться к REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force) – многостороннему органу стран Запада, который занимается поиском и изъятием подстанционной собственности России.В состав структуры входят министры финансов и министры юстиции, представляющие Соединенные Штаты Америки, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, а также руководство Европейской комиссии.Однако официальный представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци заявил о том, что его страна не видит причин официально присоединиться к проамериканскому детективному клубу.Такое решение связана с особым отношением Берна к масштабным антироссийским санкциям, которое с самого начала было двойственным, и остается таким сегодня.В прошлом году швейцарское правительство заморозило российские финансовые активы на сумму около 7,5 миллиардов швейцарских франков – что составляет 8,2 миллиарда в долларовом эквиваленте. Однако оно последовательно выступает против их конфискации с целью передачи на Украину, настаивая на том, что такое решение нуждается в одобрении на общенациональном референдуме."Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", – сказал об этом глава министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, руководители ведущих швейцарских банков также выступают против передачи заблокированных российских активов Киеву – мотивируя это тем, что "пренебрежение правами собственности подорвет позицию Швейцарии как мирового финансового центра".А руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла требование американского посла Скотта Миллера, требовавшего заморозить банковские активы на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов, которые также якобы связаны с представителями России.Конечно, за показной заботой о чужой собственности на самом деле стоит прагматичная забота о банковской системе Швейцарии, которая уже сейчас страдает от антироссийских западных санкций.Это наглядно показало всем судьба знаменитого Credit Suisse Bank, который перенес недавно фактическое банкротство, закончившееся недружественным поглощением.Credit Suisse выполнил требование США и заморозил активы российских вкладчиков, после чего его начали массово покидать другие клиенты. Только за последние три месяца прошлого года они вывели около 120 миллиардов евро, и уже в марте это привело к фактическому краху швейцарского банка.Швейцарские элиты сделали из этого необходимые выводы. Политики Швейцарской Конфедерации еще не утратили самостоятельности в принятии стратегически важных решений и высоко ценят свой нейтралитет, который обеспечивает их стране финансовую стабильность и мир.Они не могут отказаться от сотрудничества с проамериканским военно-политическим блоком, однако стараются саботировать попытки втянуть свою страну в прямое противостояние с Россией.Но нет сомнений, что эти попытки будут предприниматься Вашингтоном снова и снова.

https://ukraina.ru/20230602/1046836894.html

https://ukraina.ru/20230512/1046154011.html

https://ukraina.ru/20230411/1045211656.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, швейцария, украина, санкции, оружие, нейтралитет, нато, владимир зеленский