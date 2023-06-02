Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине - 02.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230602/1046848973.html
Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине
Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине - 02.06.2023 Украина.ру
Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине
Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила поправки в закон о военных материалах, которые должны были разрешить реэкспорт швейцарского оружия Украине
2023-06-02T15:13
2023-06-02T15:13
эксклюзив
швейцария
украина
санкции
оружие
нейтралитет
нато
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046852082_0:57:1281:777_1920x0_80_0_0_5ca865ccc56f73d473447020568bc9c1.jpg
В поддержку резолюции выступили 75 депутатов, а 98 парламентариев проголосовали против – включая представителей правящей Швейцарской народной партии.Они мотивировали свои решение тем, что изменение действующего закона нарушает принцип нейтралитета, на котором всегда основывалась внешнеполитическая позиция Швейцарской Конфедерации, предусматривающая отказ от членства в военных блоках и от участия в вооруженных конфликтах."Противники либерализации закона указывали, что это предложение напрямую затрагивает нейтралитет Швейцарии. А поскольку Украина вообще была прямо упомянута в тексте соответствующего законопроекта, то согласие с ним будет представлять собой неравное отношение к сторонам войны. Данный законопроект теперь окончательно снят с рассмотрения", – пишет издание Swissinfo.Накануне голосования Владимир Зеленский встретился в Молдавии с швейцарским президентом Аленом Берсе, на полях европейского саммита, заявленного в поддержку евроатлантических устремлений Киева.Как сообщают европейские комментаторы, президент Украины пытался оказать на него давление, чтобы продавить поправки в закон.Берсе, который представляет Социал-демократическую партию Швейцарии, рассказал журналистам, что его страна намерена сосредоточить свои усилия в области гуманитарных инициатив – в частности, принимая у себя украинских беженцев. Однако он уклончиво высказывался относительно поставок оружия – прекрасно понимая, что такие инициативы не отвечают интересам швейцарского избирателя.Несколько месяцев назад президент Швейцарии открыто высказал консолидированное мнение швейцарских властей, отмечая, что произведенные в стране вооружения не могут применяться в конфликте на Украине."Позиция правительства ясна. Она также совпадает с моей личной позицией. Швейцарское оружие не должны использовать в боевых действиях", – сказал об этом Ален Берсе.Страны НАТО постоянно пытаются обнулить швейцарский нейтралитет, периодически пробуя на прочность местных политиков. Однако эти усилия еще ни разу не увенчались успехом для западной коалиции.Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии отказался передать Польше 96 танков Leopard 2A4, которые были списаны со штатного вооружения швейцарских вооруженных сил. В Берне хорошо понимали, что эти танки вскоре окажутся на территории Украины, втягивая Конфедерацию в украинский военный кризис.По той же самой причине правительство Швейцарии наложило вето на передачу 20 швейцарских бронемашин Piranha III, которые находились на вооружении Дании. Копенгаген планировал отправить эту бронетехнику Киеву, но правительство Конфедерации увидело в этом попытку нарушить ее военный нейтралитет.Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине швейцарских снарядов для зенитных самоходных установок Gepard. А министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о том, что Швейцария не разрешает передавать Украине произведенные на ее территории боеприпасы, которые находятся в распоряжении испанских военных.Нейтралитет пока что соблюдается и на экономическом фронте. Не так давно Швейцария официально отказалась присоединиться к REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force) – многостороннему органу стран Запада, который занимается поиском и изъятием подстанционной собственности России.В состав структуры входят министры финансов и министры юстиции, представляющие Соединенные Штаты Америки, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, а также руководство Европейской комиссии.Однако официальный представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци заявил о том, что его страна не видит причин официально присоединиться к проамериканскому детективному клубу.Такое решение связана с особым отношением Берна к масштабным антироссийским санкциям, которое с самого начала было двойственным, и остается таким сегодня.В прошлом году швейцарское правительство заморозило российские финансовые активы на сумму около 7,5 миллиардов швейцарских франков – что составляет 8,2 миллиарда в долларовом эквиваленте. Однако оно последовательно выступает против их конфискации с целью передачи на Украину, настаивая на том, что такое решение нуждается в одобрении на общенациональном референдуме."Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", – сказал об этом глава министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, руководители ведущих швейцарских банков также выступают против передачи заблокированных российских активов Киеву – мотивируя это тем, что "пренебрежение правами собственности подорвет позицию Швейцарии как мирового финансового центра".А руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла требование американского посла Скотта Миллера, требовавшего заморозить банковские активы на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов, которые также якобы связаны с представителями России.Конечно, за показной заботой о чужой собственности на самом деле стоит прагматичная забота о банковской системе Швейцарии, которая уже сейчас страдает от антироссийских западных санкций.Это наглядно показало всем судьба знаменитого Credit Suisse Bank, который перенес недавно фактическое банкротство, закончившееся недружественным поглощением.Credit Suisse выполнил требование США и заморозил активы российских вкладчиков, после чего его начали массово покидать другие клиенты. Только за последние три месяца прошлого года они вывели около 120 миллиардов евро, и уже в марте это привело к фактическому краху швейцарского банка.Швейцарские элиты сделали из этого необходимые выводы. Политики Швейцарской Конфедерации еще не утратили самостоятельности в принятии стратегически важных решений и высоко ценят свой нейтралитет, который обеспечивает их стране финансовую стабильность и мир.Они не могут отказаться от сотрудничества с проамериканским военно-политическим блоком, однако стараются саботировать попытки втянуть свою страну в прямое противостояние с Россией.Но нет сомнений, что эти попытки будут предприниматься Вашингтоном снова и снова.
https://ukraina.ru/20230602/1046836894.html
https://ukraina.ru/20230512/1046154011.html
https://ukraina.ru/20230411/1045211656.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046852082_84:0:1196:834_1920x0_80_0_0_ff970f1d679f020a35e6d6e80344dde0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, швейцария, украина, санкции, оружие, нейтралитет, нато, владимир зеленский
Эксклюзив, Швейцария, Украина, санкции, оружие, нейтралитет, НАТО, Владимир Зеленский

Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине

15:13 02.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Swiss Federal Assembly
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© commons.wikimedia.org / Swiss Federal Assembly
Читать в
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Нижняя палата парламента Швейцарии отклонила поправки в закон о военных материалах, которые должны были разрешить реэкспорт швейцарского оружия Украине
В поддержку резолюции выступили 75 депутатов, а 98 парламентариев проголосовали против – включая представителей правящей Швейцарской народной партии.
Они мотивировали свои решение тем, что изменение действующего закона нарушает принцип нейтралитета, на котором всегда основывалась внешнеполитическая позиция Швейцарской Конфедерации, предусматривающая отказ от членства в военных блоках и от участия в вооруженных конфликтах.
"Противники либерализации закона указывали, что это предложение напрямую затрагивает нейтралитет Швейцарии.
А поскольку Украина вообще была прямо упомянута в тексте соответствующего законопроекта, то согласие с ним будет представлять собой неравное отношение к сторонам войны. Данный законопроект теперь окончательно снят с рассмотрения", – пишет издание Swissinfo.
Накануне голосования Владимир Зеленский встретился в Молдавии с швейцарским президентом Аленом Берсе, на полях европейского саммита, заявленного в поддержку евроатлантических устремлений Киева.
Как сообщают европейские комментаторы, президент Украины пытался оказать на него давление, чтобы продавить поправки в закон.
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
11:47
Швейцария отклонил поправки по реэкспорту вооружений на УкраинуНижняя палата парламента Швейцарии проголосовала против предложения внести поправки в закон о военной технике, который запрещает поставки вооружения швейцарского производства в третьи страны, в частности, на Украину, сообщила газета Tages-Anzeiger 2 июня
Берсе, который представляет Социал-демократическую партию Швейцарии, рассказал журналистам, что его страна намерена сосредоточить свои усилия в области гуманитарных инициатив – в частности, принимая у себя украинских беженцев.
Однако он уклончиво высказывался относительно поставок оружия – прекрасно понимая, что такие инициативы не отвечают интересам швейцарского избирателя.
Несколько месяцев назад президент Швейцарии открыто высказал консолидированное мнение швейцарских властей, отмечая, что произведенные в стране вооружения не могут применяться в конфликте на Украине.
"Позиция правительства ясна. Она также совпадает с моей личной позицией. Швейцарское оружие не должны использовать в боевых действиях", – сказал об этом Ален Берсе.
Страны НАТО постоянно пытаются обнулить швейцарский нейтралитет, периодически пробуя на прочность местных политиков. Однако эти усилия еще ни разу не увенчались успехом для западной коалиции.
Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии отказался передать Польше 96 танков Leopard 2A4, которые были списаны со штатного вооружения швейцарских вооруженных сил. В Берне хорошо понимали, что эти танки вскоре окажутся на территории Украины, втягивая Конфедерацию в украинский военный кризис.
По той же самой причине правительство Швейцарии наложило вето на передачу 20 швейцарских бронемашин Piranha III, которые находились на вооружении Дании. Копенгаген планировал отправить эту бронетехнику Киеву, но правительство Конфедерации увидело в этом попытку нарушить ее военный нейтралитет.
Федеральный совет Швейцарии отклонил запрос Германии на передачу Украине швейцарских снарядов для зенитных самоходных установок Gepard. А министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о том, что Швейцария не разрешает передавать Украине произведенные на ее территории боеприпасы, которые находятся в распоряжении испанских военных.
Нейтралитет пока что соблюдается и на экономическом фронте. Не так давно Швейцария официально отказалась присоединиться к REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force) – многостороннему органу стран Запада, который занимается поиском и изъятием подстанционной собственности России.
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 10:59
Житель Швейцарии назвал Путина "красавчиком" и сказал украинцами возвращаться домойГражданам Украины стоит вернуться домой, а Путин – "красавчик", сказал житель Швейцарии встретившимся украинским беженцам, которые сняли разговор на видео и выложили в сеть
В состав структуры входят министры финансов и министры юстиции, представляющие Соединенные Штаты Америки, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию, а также руководство Европейской комиссии.
Однако официальный представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци заявил о том, что его страна не видит причин официально присоединиться к проамериканскому детективному клубу.
Такое решение связана с особым отношением Берна к масштабным антироссийским санкциям, которое с самого начала было двойственным, и остается таким сегодня.
В прошлом году швейцарское правительство заморозило российские финансовые активы на сумму около 7,5 миллиардов швейцарских франков – что составляет 8,2 миллиарда в долларовом эквиваленте.
Однако оно последовательно выступает против их конфискации с целью передачи на Украину, настаивая на том, что такое решение нуждается в одобрении на общенациональном референдуме.
"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", – сказал об этом глава министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.
Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, руководители ведущих швейцарских банков также выступают против передачи заблокированных российских активов Киеву – мотивируя это тем, что "пренебрежение правами собственности подорвет позицию Швейцарии как мирового финансового центра".
А руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Элен Будлигер-Артиеда отвергла требование американского посла Скотта Миллера, требовавшего заморозить банковские активы на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов, которые также якобы связаны с представителями России.
Конечно, за показной заботой о чужой собственности на самом деле стоит прагматичная забота о банковской системе Швейцарии, которая уже сейчас страдает от антироссийских западных санкций.
Это наглядно показало всем судьба знаменитого Credit Suisse Bank, который перенес недавно фактическое банкротство, закончившееся недружественным поглощением.
- РИА Новости, 1920, 11.04.2023
11 апреля, 13:39
Швейцария отклонила наглое требование посла США о заморозке российских активовРуководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (Seco) Элен Будлигер-Артиеда отвергла требование американского посла Скотта Миллера о заморозке еще 50-100 миллиардов долларов активов РФ, сообщает РИА Новости 11 апреля
Credit Suisse выполнил требование США и заморозил активы российских вкладчиков, после чего его начали массово покидать другие клиенты. Только за последние три месяца прошлого года они вывели около 120 миллиардов евро, и уже в марте это привело к фактическому краху швейцарского банка.
Швейцарские элиты сделали из этого необходимые выводы. Политики Швейцарской Конфедерации еще не утратили самостоятельности в принятии стратегически важных решений и высоко ценят свой нейтралитет, который обеспечивает их стране финансовую стабильность и мир.
Они не могут отказаться от сотрудничества с проамериканским военно-политическим блоком, однако стараются саботировать попытки втянуть свою страну в прямое противостояние с Россией.
Но нет сомнений, что эти попытки будут предприниматься Вашингтоном снова и снова.
 
ЭксклюзивШвейцарияУкраинасанкцииоружиенейтралитетНАТОВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Укрепление границы РФ, развал фашистского режима в Киеве. О чём говорили эксперты 2 июня
16:42Рогов: при ракетном обстреле ВСУ морского порта Бердянска пострадали 9 человек
16:26Песков: членство Украины в НАТО противоречит интересам России
16:07Простой способ завершить украинский конфликт, США подставили ВСУ: что говорили об Украине в мире 2 июня
16:01Дети более всего беззащитны перед жестокостью взрослых и войной… Видео
15:57Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине
15:53Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена
15:43Киев подозревают в запуске боевой саранчи из Америки
15:34Алексей Панин назвал себя глупцом, покаялся перед Украиной и обратился к СБУ
15:29Василий Колташов: США не отстанут от России, пока война на Украине не закончится возле Ла-Манша
15:21"Шевчук умер?" Пугачева посвятила стихотворение лидеру ДДТ
15:15ВКС РФ нанесли удары по позициям ПВО Украины
15:13Битва за нейтралитет. Швейцарский парламент отказался передавать оружие Украине
14:31Украина может стать членом НАТО, но при условии соблюдения Киевом стандартов альянса - Блинкен
14:24"Втихаря, под одеялом!": скандал в Национальной опере Украины
13:52Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ
13:30О непростых решениях и жёстком ответе Украине: Сапоньков рассказал, какие удары может нанести Россия
13:22"Россию нужно сшивать": Надежда Бабкина и ее театр сыграют концерты в приграничных городах и поселках
13:21Александр Асафов: Пока Россия по плану бьет ВСУ, США стряхивают пыль с незаживающих ран
13:12Американский БПЛА под управлением искусственного интеллекта принял решение ликвидировать оператора - СМИ
Лента новостейМолния