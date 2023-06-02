Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру
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Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ
Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру
Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ
Нападения на территорию РФ "станут новой нормой", заявил советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью испанской газете Mundo 2 июня
2023-06-02T13:52
2023-06-02T13:52
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После интервью с генералом ВСУ, издание пришло к выводу, что на Украине могли разработать "неожиданный военный план".Недавняя атака БПЛА на российскую столицу могла быть частью этого плана, сделал вывод автор публикации.Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал ранее, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230602/1046794172.html
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новости, украина, всу, атаки, россия
Новости, Украина, ВСУ, атаки, Россия

Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ

13:52 02.06.2023
 
© РИА Новости . Таисия ЛисковецПожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на электроподстанции Шебекино (Белгородская область) после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Нападения на территорию РФ "станут новой нормой", заявил советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью испанской газете Mundo 2 июня
После интервью с генералом ВСУ, издание пришло к выводу, что на Украине могли разработать "неожиданный военный план".
Недавняя атака БПЛА на российскую столицу могла быть частью этого плана, сделал вывод автор публикации.

"Все военные позиции в России являются законными целями", - заявил Назаров.

Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.
Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал ранее, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.
БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.
Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
04:15
"ВСУ терзали нашу оборону". Военный эксперт раскрыл подробности жестоких боёв за Артёмовск 20 мая закончилось сражение за Артемовск и российские войска победили там ВСУ. Но вскоре выяснилось, что у ВС РФ там всё равно осталось много проблем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
 
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