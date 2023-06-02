https://ukraina.ru/20230602/1046848231.html

Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ

Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру

Атаки на территорию России станут новой нормой – генерал ВСУ

Нападения на территорию РФ "станут новой нормой", заявил советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью испанской газете Mundo 2 июня

2023-06-02T13:52

2023-06-02T13:52

2023-06-02T13:52

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После интервью с генералом ВСУ, издание пришло к выводу, что на Украине могли разработать "неожиданный военный план".Недавняя атака БПЛА на российскую столицу могла быть частью этого плана, сделал вывод автор публикации.Утром 30 мая Украина провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве.Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Пять сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ, сообщало Минобороны РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал ранее, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230602/1046794172.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, атаки, россия