https://ukraina.ru/20230602/1046840445.html
Париж не имеет ограничений по поддержке Киева - французский посол
Париж не имеет ограничений по поддержке Киева - французский посол - 02.06.2023 Украина.ру
Париж не имеет ограничений по поддержке Киева - французский посол
Франции не имеет никаких ограничений по оказанию помощи Украине, заявил французский посол Лоран Били в интервью агентству Bloomberg 2 июня
2023-06-02T12:33
2023-06-02T12:33
2023-06-02T12:33
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париж
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Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности ранее заявил, что Западу необходимо скорректировать поддержку оказываемую Киеву с расчетом на затяжной конфликт.Он добавил, что власти страны хотят избежать эскалации конфликта.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита G7 попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230523/1046483182.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
франция, новости, париж, эммануэль макрон, киев, украина
Франция, Новости, Париж, Эммануэль Макрон, Киев, Украина
Париж не имеет ограничений по поддержке Киева - французский посол
Франции не имеет никаких ограничений по оказанию помощи Украине, заявил французский посол Лоран Били в интервью агентству Bloomberg 2 июня
Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности ранее заявил, что Западу необходимо скорректировать поддержку оказываемую Киеву с расчетом на затяжной конфликт.
"У нас нет табу в вопросе поддержки Украины. И иногда мы даже подавали пример, предоставляя [Киеву] самоходные артиллерийские установки CAESAR. Мы не хотим эскалации, но также мы не ходим соглашаться на победу России", - сказал посол.
Он добавил, что власти страны хотят избежать эскалации конфликта.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.
По его словам, в рамках прошедшего саммита G7 попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.
Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.
Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.
Подробнее об этом можно прочитать
в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру