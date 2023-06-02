https://ukraina.ru/20230602/1046840445.html

Париж не имеет ограничений по поддержке Киева - французский посол

Париж не имеет ограничений по поддержке Киева - французский посол - 02.06.2023 Украина.ру

Париж не имеет ограничений по поддержке Киева - французский посол

Франции не имеет никаких ограничений по оказанию помощи Украине, заявил французский посол Лоран Били в интервью агентству Bloomberg 2 июня

2023-06-02T12:33

2023-06-02T12:33

2023-06-02T12:33

франция

новости

париж

эммануэль макрон

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101809/80/1018098076_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_a60cadab6ad9071b849ab5351dafd154.jpg

Президент Франции Эммануэль Макрон на форуме по безопасности ранее заявил, что Западу необходимо скорректировать поддержку оказываемую Киеву с расчетом на затяжной конфликт.Он добавил, что власти страны хотят избежать эскалации конфликта.Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью изданию Украина.ру заявил, что несогласных с политикой глобального Запада становится всё больше.По его словам, в рамках прошедшего саммита G7 попытка показать консолидацию всего мира вокруг Соединённых Штатов и их союзников не получилась.Солонников приводит пример президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, который явно выступал со своей повесткой дня, не включаясь в американский тренд.Таким образом, отметил эксперт, идею, что через встречу стран "Группы семи" и их союзников США продемонстрируют всему миру единство антироссийской коалиции, не особо удалось реализовать.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Дмитрия Солонникова на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230523/1046483182.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

франция, новости, париж, эммануэль макрон, киев, украина