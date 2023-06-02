https://ukraina.ru/20230602/1046829707.html

Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ

Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру

Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ

Второй Западный окружной военный суд приговорил старшего офицера Курского научно-исследовательского института Минобороны Евгения Тарутина к 8 годам колонии строгого режима, а его подельника, экс-директора ростовского ООО "ДЗ Консалтинг" и управляющего польской компанией Rusolut Александра Деркунского - к 9 годам тюрьмы. Об этом 2 июня сообщил РБК

2023-06-02T09:08

2023-06-02T09:08

2023-06-02T09:08

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суд

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технологии

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По информации следствия, офицер передавал предпринимателю результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах Минобороны программно-аппаратного комплекса на основе "принципиально новых технологий".Бизнесмен на основе полученных данных наладил производство комплекса за рубежом. При этом его покупателями были не только коммерческие организации, но и секретные службы других государств.Деркунского задержали летом 2021 года в Ростове-на-Дону, Тарутин был арестован позднее в Курске. Оба признали вину и сотрудничали со следствием. Оба убеждали следствие, что не хотели нанести ущерб обороне страны, а руководствовались только коммерческими интересами.

https://ukraina.ru/20230602/1046829577.html

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новости, суд, приговор, технологии