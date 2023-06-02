Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ
Второй Западный окружной военный суд приговорил старшего офицера Курского научно-исследовательского института Минобороны Евгения Тарутина к 8 годам колонии строгого режима, а его подельника, экс-директора ростовского ООО "ДЗ Консалтинг" и управляющего польской компанией Rusolut Александра Деркунского - к 9 годам тюрьмы. Об этом 2 июня сообщил РБК
По информации следствия, офицер передавал предпринимателю результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах Минобороны программно-аппаратного комплекса на основе "принципиально новых технологий".
Бизнесмен на основе полученных данных наладил производство комплекса за рубежом. При этом его покупателями были не только коммерческие организации, но и секретные службы других государств.
Деркунского задержали летом 2021 года в Ростове-на-Дону, Тарутин был арестован позднее в Курске. Оба признали вину и сотрудничали со следствием. Оба убеждали следствие, что не хотели нанести ущерб обороне страны, а руководствовались только коммерческими интересами.
Деркунского задержали летом 2021 года в Ростове-на-Дону, Тарутин был арестован позднее в Курске. Оба признали вину и сотрудничали со следствием. Оба убеждали следствие, что не хотели нанести ущерб обороне страны, а руководствовались только коммерческими интересами.
08:51СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУСША нашли способ покупать у Токио тротил для производства снарядов для ВСУ, несмотря на то, что экспортное законодательство Японии запрещает реализовывать летальную продукцию за границу. Об этом 2 июня сообщило агентство Рейтер со ссылкой на собственные информированные источники.