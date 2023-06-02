Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру
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Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ
Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру
Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ
Второй Западный окружной военный суд приговорил старшего офицера Курского научно-исследовательского института Минобороны Евгения Тарутина к 8 годам колонии строгого режима, а его подельника, экс-директора ростовского ООО "ДЗ Консалтинг" и управляющего польской компанией Rusolut Александра Деркунского - к 9 годам тюрьмы. Об этом 2 июня сообщил РБК
2023-06-02T09:08
2023-06-02T09:08
новости
суд
приговор
технологии
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По информации следствия, офицер передавал предпринимателю результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах Минобороны программно-аппаратного комплекса на основе "принципиально новых технологий".Бизнесмен на основе полученных данных наладил производство комплекса за рубежом. При этом его покупателями были не только коммерческие организации, но и секретные службы других государств.Деркунского задержали летом 2021 года в Ростове-на-Дону, Тарутин был арестован позднее в Курске. Оба признали вину и сотрудничали со следствием. Оба убеждали следствие, что не хотели нанести ущерб обороне страны, а руководствовались только коммерческими интересами.
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новости, суд, приговор, технологии
Новости, Суд, приговор, технологии

Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ

09:08 02.06.2023
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
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Второй Западный окружной военный суд приговорил старшего офицера Курского научно-исследовательского института Минобороны Евгения Тарутина к 8 годам колонии строгого режима, а его подельника, экс-директора ростовского ООО "ДЗ Консалтинг" и управляющего польской компанией Rusolut Александра Деркунского - к 9 годам тюрьмы. Об этом 2 июня сообщил РБК
По информации следствия, офицер передавал предпринимателю результаты научно-исследовательских работ, связанных с созданием в интересах Минобороны программно-аппаратного комплекса на основе "принципиально новых технологий".
Бизнесмен на основе полученных данных наладил производство комплекса за рубежом. При этом его покупателями были не только коммерческие организации, но и секретные службы других государств.

Деркунского задержали летом 2021 года в Ростове-на-Дону, Тарутин был арестован позднее в Курске. Оба признали вину и сотрудничали со следствием. Оба убеждали следствие, что не хотели нанести ущерб обороне страны, а руководствовались только коммерческими интересами.
Обнаружение и подрыв схрона с оружием ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
08:51
СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУСША нашли способ покупать у Токио тротил для производства снарядов для ВСУ, несмотря на то, что экспортное законодательство Японии запрещает реализовывать летальную продукцию за границу. Об этом 2 июня сообщило агентство Рейтер со ссылкой на собственные информированные источники.
 
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