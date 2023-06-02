СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру
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СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУ
СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУ - 02.06.2023 Украина.ру
СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУ
США нашли способ покупать у Токио тротил для производства снарядов для ВСУ, несмотря на то, что экспортное законодательство Японии запрещает реализовывать летальную продукцию за границу. Об этом 2 июня сообщило агентство Рейтер со ссылкой на собственные информированные источники.
2023-06-02T08:51
2023-06-02T08:51
новости
сша
япония
тротил
снаряды
всу
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Лазейка оказалась в том, что экспортные ограничения на продукцию двойного назначения в Японии менее строгие, чем на исключительно военные товары.На этой неделе Токио посетил глава Пентагоне Ллойд Остин, которому и было озвучено, что японцы разрешат продажу промышленного тротила США, так как взрывчатка "не является продуктом исключительно военного назначения".По информации собеседника агентства, из полученного "материала" будут изготавливать артиллерию натовского калибра 155 миллиметров для нужд украинской армии.К слову, именно такие боеприпасы ВСУ используют при обстреле Донецкой и Луганской Народных Республик.Россия многократно призывала страны НАТО не поставлять оружие Украине во избежание увеличения числа жертв. Также в Кремле отмечали, что западная помощь Киеву не способствует не способствует успеху российско-украинских переговоров.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, япония, тротил, снаряды, всу, украина
Новости, США, Япония, тротил, снаряды, ВСУ, Украина

СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУ

08:51 02.06.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкОбнаружение и подрыв схрона с оружием ВСУ в Херсонской области
Обнаружение и подрыв схрона с оружием ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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США нашли способ покупать у Токио тротил для производства снарядов для ВСУ, несмотря на то, что экспортное законодательство Японии запрещает реализовывать летальную продукцию за границу. Об этом 2 июня сообщило агентство Рейтер со ссылкой на собственные информированные источники.
Лазейка оказалась в том, что экспортные ограничения на продукцию двойного назначения в Японии менее строгие, чем на исключительно военные товары.
На этой неделе Токио посетил глава Пентагоне Ллойд Остин, которому и было озвучено, что японцы разрешат продажу промышленного тротила США, так как взрывчатка "не является продуктом исключительно военного назначения".
По информации собеседника агентства, из полученного "материала" будут изготавливать артиллерию натовского калибра 155 миллиметров для нужд украинской армии.
К слову, именно такие боеприпасы ВСУ используют при обстреле Донецкой и Луганской Народных Республик.
Россия многократно призывала страны НАТО не поставлять оружие Украине во избежание увеличения числа жертв. Также в Кремле отмечали, что западная помощь Киеву не способствует не способствует успеху российско-украинских переговоров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
Суземка Брянская область обстрел - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
07:39
Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночиБрянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле приграничного с Украиной села Ломаковка Стародубского района. Соответствующее сообщение 2 июня он разместил в своем Телеграм-канале
 
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