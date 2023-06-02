https://ukraina.ru/20230602/1046829046.html
Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена
Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена - 02.06.2023 Украина.ру
Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена
Президент США Джо Байден упал во время церемонии вручении дипломов академии ВВС США. Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь главы государства
2023-06-02T08:05
2023-06-02T08:05
2023-06-02T08:05
новости
джо байден
падение
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046829870_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_89a2b473fd7888ae28b33238f093623b.jpg
"Мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок", - первым написал об этом американский журналист Бенни Джонсон.Накануне во время церемонии в академии ВВС США Байден споткнулся и упал прямо на сцене. В Белом доме заявили, что произошло это из-за лежавшего там мешка с песком.Чуть позже эту информацию подтвердил и сам Байден, заявив, что "Я попал в мешок с песком". При этом американский президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо.Инцидент уже успел прокомментировать его конкурент экс-президент США Дональд Трамп."Это он на выпуске Академии ВВС? И чо, прям упал? Ну… надеюсь, не ушибся. Но это, конечно, уже дурка. Ему надо как-то поаккуратнее, что ли", - сказал Трамп.Позже в западных СМИ появилась информация, что в тот же день Байден ударился головой о вертолет, когда выходил на лужайке Белого дома.
https://ukraina.ru/20230602/1046828485.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046829870_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_a3d494ba9786ea565491e48e9f1373dd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, падение, дональд трамп
Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена
Президент США Джо Байден упал во время церемонии вручении дипломов академии ВВС США. Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь главы государства
"Мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок", - первым написал об этом американский журналист Бенни Джонсон.
"Я предполагаю, что это изготовленная под заказ ортопедическая обувь с амортизирующими каблуками", "Он носит подковы?", "Магниты, которые удерживают его в вертикальном положении", "Небольшой вырез предназначен для "кольев" или "гвоздей", установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение. Майкл Джексон использовал такую обувь на сцене", — добавили пользователи Twitter.
Накануне во время церемонии в академии ВВС США Байден споткнулся и упал прямо на сцене. В Белом доме заявили, что произошло это из-за лежавшего там мешка с песком.
Чуть позже эту информацию подтвердил и сам Байден, заявив, что "Я попал в мешок с песком". При этом американский президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо.
Инцидент уже успел прокомментировать его конкурент экс-президент США Дональд Трамп.
"Это он на выпуске Академии ВВС? И чо, прям упал? Ну… надеюсь, не ушибся. Но это, конечно, уже дурка. Ему надо как-то поаккуратнее, что ли", - сказал Трамп.
Позже в западных СМИ появилась информация, что в тот же день Байден ударился головой о вертолет, когда выходил на лужайке Белого дома.