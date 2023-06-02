https://ukraina.ru/20230602/1046829046.html

Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена

Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена - 02.06.2023 Украина.ру

Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена

Президент США Джо Байден упал во время церемонии вручении дипломов академии ВВС США. Пользователи Twitter обратили внимание на странную обувь главы государства

2023-06-02T08:05

2023-06-02T08:05

2023-06-02T08:05

новости

джо байден

падение

дональд трамп

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"Мы никогда не должны были увидеть подошву его ботинок", - первым написал об этом американский журналист Бенни Джонсон.Накануне во время церемонии в академии ВВС США Байден споткнулся и упал прямо на сцене. В Белом доме заявили, что произошло это из-за лежавшего там мешка с песком.Чуть позже эту информацию подтвердил и сам Байден, заявив, что "Я попал в мешок с песком". При этом американский президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо.Инцидент уже успел прокомментировать его конкурент экс-президент США Дональд Трамп."Это он на выпуске Академии ВВС? И чо, прям упал? Ну… надеюсь, не ушибся. Но это, конечно, уже дурка. Ему надо как-то поаккуратнее, что ли", - сказал Трамп.Позже в западных СМИ появилась информация, что в тот же день Байден ударился головой о вертолет, когда выходил на лужайке Белого дома.

https://ukraina.ru/20230602/1046828485.html

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новости, джо байден, падение, дональд трамп