https://ukraina.ru/20230602/1046828485.html
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга - 02.06.2023 Украина.ру
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга. Соответствующая трансляция голосования велась 1 июня.
2023-06-02T07:24
2023-06-02T07:24
2023-06-02T07:24
новости
сша
госдолг
сенат
джо байден
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За законопроект проголосовали 63 сенатора, 36 - выступили против.В среду документ большинством голосов одобрила палата представителей, направив его на рассмотрение в сенат. Теперь инициатива отправится на подпись президенту США Джо Байдену.К слову, ранее он заявил, что намерен подписать законопроект о повышении потолка государственного долга "как можно скорее", а также, комментируя ситуацию сказал, что "все по плану и с божьей помощью".Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ, в том числе - перераспределение средств выделенных ранее на борьбу с COVID-19 и пересмотр финансирования Службы внутренних доходов США.К слову, параллельно Белый дом сообщил, что передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.В последние недели глава американского минфина Джанет Йеллен неоднократно делала заявления, что США могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, уверена Йеллен, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" мирового масштаба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, госдолг, сенат, джо байден
Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
Сенат США принял законопроект о повышении потолка государственного долга. Соответствующая трансляция голосования велась 1 июня.
За законопроект проголосовали 63 сенатора, 36 - выступили против.
В среду документ большинством голосов одобрила палата представителей, направив его на рассмотрение в сенат. Теперь инициатива отправится на подпись президенту США Джо Байдену.
К слову, ранее он заявил, что намерен подписать законопроект о повышении потолка государственного долга "как можно скорее", а также, комментируя ситуацию сказал, что "все по плану и с божьей помощью".
Инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ, в том числе - перераспределение средств выделенных ранее на борьбу с COVID-19 и пересмотр финансирования Службы внутренних доходов США.
К слову, параллельно Белый дом сообщил, что передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.
В последние недели глава американского минфина Джанет Йеллен неоднократно делала заявления, что США могут исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга уже 5 июня. В таком случае, уверена Йеллен, страна столкнется с дефолтом, который приведет к "экономической катастрофе" мирового масштаба.