"Китай вторгся в Мексику": в США заговорили о предупреждении Путина по Украине - 01.06.2023 Украина.ру
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"Китай вторгся в Мексику": в США заговорили о предупреждении Путина по Украине
"Китай вторгся в Мексику": в США заговорили о предупреждении Путина по Украине - 01.06.2023 Украина.ру
"Китай вторгся в Мексику": в США заговорили о предупреждении Путина по Украине
Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, тем более, что президент России Владимир Путин предупреждал Киев о проблемах, которые будут в случае участия НАТО. Такое заявление в интервью Youtube-каналу Valuetainment на днях сделал американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс.
2023-06-01T08:27
2023-06-01T08:27
новости
сша
украина
конфликт
обозреватели
владимир путин
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Обозреватель пояснил, что для того, чтобы его соотечественники поняли ситуацию, ее можно сравнить с теоретическим вторжением Китая в Мексику. США на следующий же день "были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев", подчеркнул Гейнс.Он также отметил, что Путин предупреждал Киев о том, что НАТО лучше не подключать к конфликту, иначе это приведет к проблемам. И это вполне обосновано, уверен обозреватель, так как российский лидер "действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность".Гейнс резюмировал, что Вашингтону стоит сосредоточиться на собственных проблемах.США - одна из тех стран, что больше всего вложились материально в военную помощь Украине. Вашингтон накачивает Киев оружием несмотря на собственные материальные сложности. В среду, 31 мая, Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга. Комментируя этот факт, американские президент сказал, что "все по плану и с божьей помощью".А параллельно Белый дом сообщил, что передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.
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новости, сша, украина, конфликт, обозреватели, владимир путин
Новости, США, Украина, конфликт, обозреватели, Владимир Путин

"Китай вторгся в Мексику": в США заговорили о предупреждении Путина по Украине

08:27 01.06.2023
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине, тем более, что президент России Владимир Путин предупреждал Киев о проблемах, которые будут в случае участия НАТО. Такое заявление в интервью Youtube-каналу Valuetainment на днях сделал американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс.
"США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине. Люди не осознают, что Украина была частью СССР", — считает Гейнс.
Обозреватель пояснил, что для того, чтобы его соотечественники поняли ситуацию, ее можно сравнить с теоретическим вторжением Китая в Мексику. США на следующий же день "были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев", подчеркнул Гейнс.
Он также отметил, что Путин предупреждал Киев о том, что НАТО лучше не подключать к конфликту, иначе это приведет к проблемам. И это вполне обосновано, уверен обозреватель, так как российский лидер "действует так, чтобы защитить свою страну, защитить национальную безопасность".
Гейнс резюмировал, что Вашингтону стоит сосредоточиться на собственных проблемах.
США - одна из тех стран, что больше всего вложились материально в военную помощь Украине. Вашингтон накачивает Киев оружием несмотря на собственные материальные сложности. В среду, 31 мая, Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга. Комментируя этот факт, американские президент сказал, что "все по плану и с божьей помощью".
А параллельно Белый дом сообщил, что передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.
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