Новый губернатор, потопление десантного корабля и начало пляжного сезона. Что происходит в Одессе - 02.06.2023 Украина.ру
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Новый губернатор, потопление десантного корабля и начало пляжного сезона. Что происходит в Одессе
Новый губернатор, потопление десантного корабля и начало пляжного сезона. Что происходит в Одессе - 02.06.2023 Украина.ру
Новый губернатор, потопление десантного корабля и начало пляжного сезона. Что происходит в Одессе
Одессу 31 мая посетил Зеленский, чтобы представить нового главу областной военной администрации (губернатора). Им стал бывший руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер. Украинские СМИ называют его близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку, который, таким образом, укрепляет прямое влияние на регион.
2023-06-02T07:11
2023-06-02T07:11
эксклюзив
одесса
украина
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В марте с поста главы областной администрации ушел бывший лидер националистического батальона "Айдар" Максим Марченко. Отставку связывали с массовым воровством гуманитарки, а также с контрабандными схемами, включая контрабанду западного оружия из Украины.Новый губернатор постарается максимально проявить свою лояльность Офису президента, считает одесский анархист Вячеслав Азаров. Офису президента в этом году удалось взять регион под полный контроль, в том числе и благодаря судебным делам против мэра Геннадия Труханова, который, как ни юлил с националистами, но от подозрений не избавился. Зеленский в Одессе также отчитался в проведении заседания Ставки главнокомандующего. "Заслушали отдельный доклад [командующего ВМС] Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы", - сообщил Зеленский. Обсуждали тему "зерновой сделки" - в частности, о том, что порт "Южный" заблокирован, говорил Зеленский.Вместе с тем 29 мая украинские СМИ сообщали, что после длительного перерыва из одесских портов снова стали выходить грузы с зерном. Об этом говорят данные на сайте ООН. В частности, за последние два дня из порта "Черноморск" в Босфор вышли балкер Elefsis з 64 000 тонн кукурузы и Maroulio з 65 838 тонн кукурузы. Еще два судна – Xin Shun (19 500 тонн ячменя и 44 000 тонн кукурузы) и F-Line (17 133 тонн кукурузы) вышли и порта Одессы.В тот же день заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев сообщил, что за неделю показатель разгрузки вагонов с зерном в портах Одессы вырос в 5,8 раз. Еще больше зерновозов сейчас двигается в сторону Одессы. Кроме того, глава одесского областного совета Григорий Диденко говорит, что огромная масса зерна вывозится в дунайские порты, из-за чего не выдерживает транспортная инфраструктура. "Трасса Одесса-Рени не в состоянии пропускать такое количество грузовых автомобилей. На сегодня там уже большие заторы на трассе, мы видим большое количество ДТП. Трасса потихоньку разрушается, так как не рассчитана на такое количество грузовиков", - говорит Диденко. Сложившаяся ситуация усложняет логистику доставки военных и гуманитарных грузов в обратном направлении по этому маршруту.Накануне в Одессе ракетными ударами был потоплен средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (бывший "Кировоград"). Корабль был взят под контроль ЧМ РФ еще в апреле 2014 года в Крыму, но затем передан Украине. В 2022 году он использовался для обстрела позиций российских войск под Херсоном из района Южно-Бугского лимана и Кинбурнской косы. Последнее время его маскировали и прятали в районе Одесского порта под прикрытием "зерновой сделки". "С тех пор по сегодняшний день порт оцеплен. Беспрецедентные проверки по всему городу, ищут кто мог слить информацию о точном месте стоянки. Украинское командование очень переживает, что мы снова ударим уже по двум американским катерам, "Прилуки" и "Охрименко"", - сообщает российский военкор Кирилл Безсонов.Благодаря установившейся теплой солнечной погоде в Одессе уже начался нелегальный пляжный сезон. Купание запрещено из-за минной опасности, но запрет почти повсеместно игнорируют. В следующий понедельник, 5 июня, в Одессе должны принять решение об открытии некоторых пляжей. Представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что речь идет не об открытии всех пляжей, решение касается исключительно городских пляжей на участке от Ланжерона до 16 в. Большого Фонтана. Кроме того, В Одесской областной администрации намерены снять ограничения на посещение трех туристических маршрутов, расположенных в дельте Днестра и окрестностях острова Турунчук.Худо-бедно, а туристический сезон в Одессе начался, несмотря на массу запретов и отлов мужчин по мобилизации. Из иностранных гостей, правда, пока едут лишь граждане соседней Молдавии, для которых это ближайшее морское побережье. Однако украинские таможенники периодически заявляют, что некоторым из них запрещают въезд, так как при проверке телефонов у молдаван находят пророссийскую символику.
https://ukraina.ru/20230522/1046448276.html
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эксклюзив, одесса, украина
Эксклюзив, Одесса, Украина

Новый губернатор, потопление десантного корабля и начало пляжного сезона. Что происходит в Одессе

07:11 02.06.2023
 
© REUTERS / Alexandros Avramidis
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© REUTERS / Alexandros Avramidis
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одессу 31 мая посетил Зеленский, чтобы представить нового главу областной военной администрации (губернатора). Им стал бывший руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер. Украинские СМИ называют его близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку, который, таким образом, укрепляет прямое влияние на регион.
В марте с поста главы областной администрации ушел бывший лидер националистического батальона "Айдар" Максим Марченко. Отставку связывали с массовым воровством гуманитарки, а также с контрабандными схемами, включая контрабанду западного оружия из Украины.
Новый губернатор постарается максимально проявить свою лояльность Офису президента, считает одесский анархист Вячеслав Азаров.
"Пишут, что он был люстрирован, как прокурорский чиновник времен Януковича, но смог отменить свою люстрацию через суд. В таком контексте назначение вполне объяснимо, - новый губернатор приложит максимум усердия, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Для сравнения можно посмотреть, как старается представитель Януковича на выборах 2010, а теперь языковый омбудсмен Кремень", - пишет Азаров.
Офису президента в этом году удалось взять регион под полный контроль, в том числе и благодаря судебным делам против мэра Геннадия Труханова, который, как ни юлил с националистами, но от подозрений не избавился. Зеленский в Одессе также отчитался в проведении заседания Ставки главнокомандующего. "Заслушали отдельный доклад [командующего ВМС] Неижпапы: защита прибрежной инфраструктуры, функционирование зернового коридора и другие важные вопросы", - сообщил Зеленский. Обсуждали тему "зерновой сделки" - в частности, о том, что порт "Южный" заблокирован, говорил Зеленский.
Вместе с тем 29 мая украинские СМИ сообщали, что после длительного перерыва из одесских портов снова стали выходить грузы с зерном. Об этом говорят данные на сайте ООН. В частности, за последние два дня из порта "Черноморск" в Босфор вышли балкер Elefsis з 64 000 тонн кукурузы и Maroulio з 65 838 тонн кукурузы. Еще два судна – Xin Shun (19 500 тонн ячменя и 44 000 тонн кукурузы) и F-Line (17 133 тонн кукурузы) вышли и порта Одессы.
Зерновая сделка коллаж
22 мая, 13:31
СМИ: Турция стремится обеспечить выполнение Западом договорённостей по "зерновой сделке"Анкара обсуждает снятие запретов на экспорт российской сельхозпродукции со странами Запада для обеспечения исполнения ими своих обязательств, сообщили РИА Новости 22 мая со ссылкой на неназванного источника
В тот же день заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев сообщил, что за неделю показатель разгрузки вагонов с зерном в портах Одессы вырос в 5,8 раз. Еще больше зерновозов сейчас двигается в сторону Одессы. Кроме того, глава одесского областного совета Григорий Диденко говорит, что огромная масса зерна вывозится в дунайские порты, из-за чего не выдерживает транспортная инфраструктура. "Трасса Одесса-Рени не в состоянии пропускать такое количество грузовых автомобилей. На сегодня там уже большие заторы на трассе, мы видим большое количество ДТП. Трасса потихоньку разрушается, так как не рассчитана на такое количество грузовиков", - говорит Диденко. Сложившаяся ситуация усложняет логистику доставки военных и гуманитарных грузов в обратном направлении по этому маршруту.
Накануне в Одессе ракетными ударами был потоплен средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" (бывший "Кировоград"). Корабль был взят под контроль ЧМ РФ еще в апреле 2014 года в Крыму, но затем передан Украине. В 2022 году он использовался для обстрела позиций российских войск под Херсоном из района Южно-Бугского лимана и Кинбурнской косы. Последнее время его маскировали и прятали в районе Одесского порта под прикрытием "зерновой сделки". "С тех пор по сегодняшний день порт оцеплен. Беспрецедентные проверки по всему городу, ищут кто мог слить информацию о точном месте стоянки. Украинское командование очень переживает, что мы снова ударим уже по двум американским катерам, "Прилуки" и "Охрименко"", - сообщает российский военкор Кирилл Безсонов.
Сергей Горбачёв интервью
31 мая, 12:08
Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в КиевеВ результате авиаударов России в Одессе "повреждена инфраструктура порта", так сообщают украинские власти. Но военкоры утверждают, что потоплен украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко"
Благодаря установившейся теплой солнечной погоде в Одессе уже начался нелегальный пляжный сезон. Купание запрещено из-за минной опасности, но запрет почти повсеместно игнорируют. В следующий понедельник, 5 июня, в Одессе должны принять решение об открытии некоторых пляжей. Представитель Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что речь идет не об открытии всех пляжей, решение касается исключительно городских пляжей на участке от Ланжерона до 16 в. Большого Фонтана. Кроме того, В Одесской областной администрации намерены снять ограничения на посещение трех туристических маршрутов, расположенных в дельте Днестра и окрестностях острова Турунчук.
Худо-бедно, а туристический сезон в Одессе начался, несмотря на массу запретов и отлов мужчин по мобилизации. Из иностранных гостей, правда, пока едут лишь граждане соседней Молдавии, для которых это ближайшее морское побережье. Однако украинские таможенники периодически заявляют, что некоторым из них запрещают въезд, так как при проверке телефонов у молдаван находят пророссийскую символику.
 
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