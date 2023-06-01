В НАТО рассуждают о новом пакете помощи Киеву - 01.06.2023 Украина.ру
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В НАТО рассуждают о новом пакете помощи Киеву
В НАТО рассуждают о новом пакете помощи Киеву - 01.06.2023 Украина.ру
В НАТО рассуждают о новом пакете помощи Киеву
Вашингтон и союзники по НАТО планируют на предстоящем саммите в Вильнюсе объявить о выделении очередного пакета политической и материальной поддержки Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло 1 июня
2023-06-01T16:31
2023-06-01T16:31
новости
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сша
вашингтон
энтони блинкен
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Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС.В России неоднократно говорили о том, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что как только оружие Запада оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, нато, сша, вашингтон, энтони блинкен
Новости, НАТО, США, Вашингтон, Энтони Блинкен

В НАТО рассуждают о новом пакете помощи Киеву

16:31 01.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Вашингтон и союзники по НАТО планируют на предстоящем саммите в Вильнюсе объявить о выделении очередного пакета политической и материальной поддержки Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Осло 1 июня
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС.

"К проведению следующего саммита лидеров НАТО в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи", - сказал Блинкен.

В России неоднократно говорили о том, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что как только оружие Запада оказывается на территории Украины, оно становится законной целью.
Чтобы вести грамотные боевые действия с использованием тактической авиации одних планов мало, нужны опытные летчики, но у Украины их нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Военные лётчики должны не просто пилотировать и стрелять на полигонах. У них должен быть боевой опыт. Но на Украине таких специалистов просто не осталось, рассказал эксперт.
Даже тех курсантов, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, все равно недостаточно. Толку от них мало. Мы видели таких горе-выпускников, которые ценой собственного самолета сбивали российские беспилотники "Герань", добавил он.
Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО). - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
16:07
Российский эксперт оценили угрозу прямого военного столкновения с НАТОУгроза прямого военного конфликт НАТО с Россией станет вероятной в случае полного разгрома войск Украины, после которого на помощь Киеву может прийти Польша, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков 1 июня
 
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