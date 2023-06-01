Поглощение Украины оптимально для России - Туров - 01.06.2023 Украина.ру
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Поглощение Украины оптимально для России - Туров
Поглощение Украины оптимально для России - Туров - 01.06.2023 Украина.ру
Поглощение Украины оптимально для России - Туров
Будущее России заключается в интеграции украинских регионов. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Артем Туров 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T15:29
2023-06-01T15:29
новости
украина
регионы
россия
референдум
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"Любая территория, которая образуется гипотетически на территории Украины, будет использоваться для создания напряжения в подбрюшье нашей страны. Это образование будет создавать угрозу национальной безопасности нашим гражданам", - считает Туров. Будущее - в опыте референдумов по примеру ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, считает Туров. На основании свободного волеизъявления граждане могут ввести регионы Украины в состав России, и это - оптимальный вариант, добавил он.
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новости, украина, регионы, россия, референдум
Новости, Украина, регионы, Россия, референдум

Поглощение Украины оптимально для России - Туров

15:29 01.06.2023
 
© скриншотДепутат Госдумы Артем Туров
Депутат Госдумы Артем Туров
© скриншот
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Будущее России заключается в интеграции украинских регионов. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Артем Туров 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Любая территория, которая образуется гипотетически на территории Украины, будет использоваться для создания напряжения в подбрюшье нашей страны. Это образование будет создавать угрозу национальной безопасности нашим гражданам", - считает Туров.
Будущее - в опыте референдумов по примеру ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, считает Туров. На основании свободного волеизъявления граждане могут ввести регионы Украины в состав России, и это - оптимальный вариант, добавил он.
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
19 мая, 14:54
Медведев: сейчас не время для переговоров с УкраинойРоссия будет вести переговоры по Украине исключительно с Вашингтоном, но об условиях послевоенного мироустройства. Но об этом говорить ещё рано, никакие переговоры на данный момент не нужны, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале 19 мая
 
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