Поглощение Украины оптимально для России - Туров
© скриншотДепутат Госдумы Артем Туров
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Будущее России заключается в интеграции украинских регионов. Такое мнение высказал депутат Госдумы России Артем Туров 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Любая территория, которая образуется гипотетически на территории Украины, будет использоваться для создания напряжения в подбрюшье нашей страны. Это образование будет создавать угрозу национальной безопасности нашим гражданам", - считает Туров.
Будущее - в опыте референдумов по примеру ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, считает Туров. На основании свободного волеизъявления граждане могут ввести регионы Украины в состав России, и это - оптимальный вариант, добавил он.
19 мая, 14:54Медведев: сейчас не время для переговоров с УкраинойРоссия будет вести переговоры по Украине исключительно с Вашингтоном, но об условиях послевоенного мироустройства. Но об этом говорить ещё рано, никакие переговоры на данный момент не нужны, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале 19 мая