Поглощение Украины оптимально для России - Туров

Медведев: сейчас не время для переговоров с Украиной Россия будет вести переговоры по Украине исключительно с Вашингтоном, но об условиях послевоенного мироустройства. Но об этом говорить ещё рано, никакие переговоры на данный момент не нужны, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале 19 мая