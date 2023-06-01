https://ukraina.ru/20230601/1046811310.html

Власти Харькова подтвердили удар по промышленному объекту

Власти Харькова подтвердили удар по промышленному объекту - 01.06.2023 Украина.ру

Власти Харькова подтвердили удар по промышленному объекту

После мощных взрывов в Харькове в небо поднимается большой столб черного дыма. Поражен промышленный объект, сообщает мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале 1 июня

2023-06-01T15:42

2023-06-01T15:42

2023-06-01T15:42

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В Харькове прозвучали взрывы, пока известно про удар по Индустриальному району.По всей видимости, ракетная атака застала местные власти врасплох. В момент взрыва в регионе сигналы воздушной тревоги молчали. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину, предварительно она не пострадала, но врачи всё равно её осмотрят, сообщил мэр.

https://ukraina.ru/20230512/1046155567.html

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новости, харьков, вс рф, атака, ракеты