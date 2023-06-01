Власти Харькова подтвердили удар по промышленному объекту - 01.06.2023 Украина.ру
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Власти Харькова подтвердили удар по промышленному объекту
Власти Харькова подтвердили удар по промышленному объекту - 01.06.2023 Украина.ру
Власти Харькова подтвердили удар по промышленному объекту
После мощных взрывов в Харькове в небо поднимается большой столб черного дыма. Поражен промышленный объект, сообщает мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале 1 июня
2023-06-01T15:42
2023-06-01T15:42
новости
харьков
вс рф
атака
ракеты
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В Харькове прозвучали взрывы, пока известно про удар по Индустриальному району.По всей видимости, ракетная атака застала местные власти врасплох. В момент взрыва в регионе сигналы воздушной тревоги молчали. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину, предварительно она не пострадала, но врачи всё равно её осмотрят, сообщил мэр.
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новости, харьков, вс рф, атака, ракеты
Новости, Харьков, ВС РФ, атака, ракеты

Власти Харькова подтвердили удар по промышленному объекту

15:42 01.06.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
После мощных взрывов в Харькове в небо поднимается большой столб черного дыма. Поражен промышленный объект, сообщает мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале 1 июня
В Харькове прозвучали взрывы, пока известно про удар по Индустриальному району.
По всей видимости, ракетная атака застала местные власти врасплох. В момент взрыва в регионе сигналы воздушной тревоги молчали. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями. Из-под завалов спасли женщину, предварительно она не пострадала, но врачи всё равно её осмотрят, сообщил мэр.
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