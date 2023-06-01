https://ukraina.ru/20230601/1046810986.html

Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать

Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать - 01.06.2023 Украина.ру

Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать

Мужчина, эвакуированный из Шебекино вместе с семьей, рассказал, что 1 июня, после того, как город был обстрелян украинскими боевиками, ему звонили с незнакомых номеров, утверждая, что "сейчас зайдут и танки". Мужчина сразу понял, что говорит с мошенниками, которые просто пытаются его запугать. Об этом сообщил "360"

2023-06-01T15:34

2023-06-01T15:34

2023-06-01T15:34

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белгородская область

шебекино

атака

боевики

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Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 1 июня после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования "силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ".Благодаря активным действиям местных властей и силовиков противника удалось отбросит, не допустив нарушения госграницы РФ.По предварительным данным, погибших нет, по меньшей мере восемь человек получили ранения.Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел продолжается.

https://ukraina.ru/20230601/1046808931.html

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новости, белгородская область, шебекино, атака, боевики