Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать
© Фото : скриншот видео из социальных сетейпострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино
© Фото : скриншот видео из социальных сетей
Мужчина, эвакуированный из Шебекино вместе с семьей, рассказал, что 1 июня, после того, как город был обстрелян украинскими боевиками, ему звонили с незнакомых номеров, утверждая, что "сейчас зайдут и танки". Мужчина сразу понял, что говорит с мошенниками, которые просто пытаются его запугать. Об этом сообщил "360"
"Все в порядке, военные справляются, нас забрали. Люди помощь везде предлагают. В телеграм-группах предлагают жилье. Мы по 112 позвонили, сказали, что нет возможности выехать. Нам позвонил командир какой-то роты, прислал военную [машину]. Он нас за 40 километров от Шебекино отвез", — рассказал мужчина.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 1 июня после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования "силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ".
Благодаря активным действиям местных властей и силовиков противника удалось отбросит, не допустив нарушения госграницы РФ.
По предварительным данным, погибших нет, по меньшей мере восемь человек получили ранения.
Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел продолжается.