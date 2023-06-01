Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать - 01.06.2023 Украина.ру
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Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать
Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать - 01.06.2023 Украина.ру
Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать
Мужчина, эвакуированный из Шебекино вместе с семьей, рассказал, что 1 июня, после того, как город был обстрелян украинскими боевиками, ему звонили с незнакомых номеров, утверждая, что "сейчас зайдут и танки". Мужчина сразу понял, что говорит с мошенниками, которые просто пытаются его запугать. Об этом сообщил "360"
2023-06-01T15:34
2023-06-01T15:34
новости
белгородская область
шебекино
атака
боевики
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Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 1 июня после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования "силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ".Благодаря активным действиям местных властей и силовиков противника удалось отбросит, не допустив нарушения госграницы РФ.По предварительным данным, погибших нет, по меньшей мере восемь человек получили ранения.Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел продолжается.
https://ukraina.ru/20230601/1046808931.html
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новости, белгородская область, шебекино, атака, боевики
Новости, Белгородская область, Шебекино, атака, Боевики

Житель атакованного Шебекино: мне звонили неизвестные, пытаясь запугать

15:34 01.06.2023
 
© Фото : скриншот видео из социальных сетейпострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино
пострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© Фото : скриншот видео из социальных сетей
Читать в
Мужчина, эвакуированный из Шебекино вместе с семьей, рассказал, что 1 июня, после того, как город был обстрелян украинскими боевиками, ему звонили с незнакомых номеров, утверждая, что "сейчас зайдут и танки". Мужчина сразу понял, что говорит с мошенниками, которые просто пытаются его запугать. Об этом сообщил "360"

"Все в порядке, военные справляются, нас забрали. Люди помощь везде предлагают. В телеграм-группах предлагают жилье. Мы по 112 позвонили, сказали, что нет возможности выехать. Нам позвонил командир какой-то роты, прислал военную [машину]. Он нас за 40 километров от Шебекино отвез", — рассказал мужчина.

Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что в ночь на 1 июня после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования "силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию РФ".
Благодаря активным действиям местных властей и силовиков противника удалось отбросит, не допустив нарушения госграницы РФ.
По предварительным данным, погибших нет, по меньшей мере восемь человек получили ранения.
Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что эвакуация жителей Шебекино и окрестных сел продолжается.
пострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
14:56
Минобороны РФ: украинские формирования пытались прорваться в Белгородскую областьВС России совместно с подразделениями ФСБ отразили три попытки вторжения украинских боевых формирований в Белгородскую область и устроить теракт против гражданского населения, сообщили в Минобороны
 
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