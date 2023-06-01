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Гаспарян сказал, возможно ли навсегда денацифицировать украинское общество

Гаспарян сказал, возможно ли навсегда денацифицировать украинское общество - 01.06.2023 Украина.ру

Гаспарян сказал, возможно ли навсегда денацифицировать украинское общество

Денацифицировать украинское общество после освобождения Украины навсегда не получится, заявил публицист Армен Гаспарян

2023-06-01T15:07

2023-06-01T15:07

2023-06-01T17:49

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Задача денацификации практически невыполнима, ведь в России не могут определиться с характеристикой нынешней украинской власти, поскольку одна половина россиян признаёт, что на Украине правит террористический режим, который убивает мирных жителей, а вторая отвергает это, думая, что это временно, и скоро всё наладится, подчеркнул Гаспарян.Реальная Украина оказалась страшнее, чем о ней представляли в России, украинский социум давно ненавидит русских, сама страна может оказаться хуже, чем нацистская Германия, а её правительство думает одно, говорит другое и делает третье, подчеркнул он.Денацификация должна иметь новую модель, ведь старые представления о неонацизме не всегда совпадают с тем, что происходит на Украине, считает Гаспарян.В России население так же делится на две части: те, кто понимают, для чего начата СВО и те, кто не понимают и до сих пор думают, что украинцы – это их братья, в том числе и те, кто состоит в рядах экстремистских группировок, отметил публицист.Люди в РФ должны определиться с характеристикой происходящего на Украине и понять, почему там произошла такая ситуация, а тогда уже можно будет думать над тем, какой эта страна должна быть, сказал он.На Западной Украине братьями считают только тех, кто живёт в этом регионе, ведь, по их мнению, на левом берегу Днепра украинцев нет, а в России братьями считают всех людей, проживающих на территории Украины, добавил Гаспарян.

https://ukraina.ru/20230524/1046497455.html

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новости, украина, денацификация, россия, форум