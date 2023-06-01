https://ukraina.ru/20230601/1046808242.html

Военкор Харченко: Украина не победит на поле боя, пока работает российская оборонка

Военкор Харченко: Украина не победит на поле боя, пока работает российская оборонка - 01.06.2023 Украина.ру

Военкор Харченко: Украина не победит на поле боя, пока работает российская оборонка

Однажды наступит время, когда Запад остановит Украину. Такое мнение высказал военкор Александр Харченко 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"

2023-06-01T14:33

2023-06-01T14:33

2023-06-01T14:33

новости

оборона

промышленность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046805969_3:0:1272:714_1920x0_80_0_0_d2a0ec0205afd17258a2d10266d80860.jpg

Рассчитывать на то, что ВСУ сдадутся сейчас, не следует. Украинская армия очень мотивированная, в стране состоялся национальный украинский миф - политическая нация. Однако Украина не сможет победить на поле боя, так как российская оборонная промышленность практически круглосуточно поставляет продукцию на фронт. "Пока наша оборонка в три смены гонит продукцию на фронт, Россия будет бороться. Развалить оборонку Украине не дадут, и тогда она поймет, что играет роль инструмента", - сказал Харченко. По мнению военкора, однажды наступит время, когда Запад остановит Украину. Момент осознания роли инструмента в противостоянии России произойдет именно тогда.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оборона, промышленность, россия