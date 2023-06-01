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Военкор Харченко: Украина не победит на поле боя, пока работает российская оборонка
Военкор Харченко: Украина не победит на поле боя, пока работает российская оборонка - 01.06.2023 Украина.ру
Военкор Харченко: Украина не победит на поле боя, пока работает российская оборонка
Однажды наступит время, когда Запад остановит Украину. Такое мнение высказал военкор Александр Харченко 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T14:33
2023-06-01T14:33
2023-06-01T14:33
новости
оборона
промышленность
россия
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Рассчитывать на то, что ВСУ сдадутся сейчас, не следует. Украинская армия очень мотивированная, в стране состоялся национальный украинский миф - политическая нация. Однако Украина не сможет победить на поле боя, так как российская оборонная промышленность практически круглосуточно поставляет продукцию на фронт. "Пока наша оборонка в три смены гонит продукцию на фронт, Россия будет бороться. Развалить оборонку Украине не дадут, и тогда она поймет, что играет роль инструмента", - сказал Харченко. По мнению военкора, однажды наступит время, когда Запад остановит Украину. Момент осознания роли инструмента в противостоянии России произойдет именно тогда.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оборона, промышленность, россия
Новости, Оборона, промышленность, Россия
Военкор Харченко: Украина не победит на поле боя, пока работает российская оборонка
Однажды наступит время, когда Запад остановит Украину. Такое мнение высказал военкор Александр Харченко 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Рассчитывать на то, что ВСУ сдадутся сейчас, не следует. Украинская армия очень мотивированная, в стране состоялся национальный украинский миф - политическая нация. Однако Украина не сможет победить на поле боя, так как российская оборонная промышленность практически круглосуточно поставляет продукцию на фронт.
"Пока наша оборонка в три смены гонит продукцию на фронт, Россия будет бороться. Развалить оборонку Украине не дадут, и тогда она поймет, что играет роль инструмента", - сказал Харченко.
По мнению военкора, однажды наступит время, когда Запад остановит Украину. Момент осознания роли инструмента в противостоянии России произойдет именно тогда.