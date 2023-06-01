Косачёв: в РФ недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу Майдана 2014 года
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Государственность Украины обречена на крах, так как она возникла в результате государственного переворота, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"В России недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу событий на Украине в 2014 году", – сказал Косачёв.
После этого, правительство России пыталось оставить каналы связи с властями Украины в интересах защиты украинских граждан, которые не поддержали госпереворот, отметил он.
Минские соглашения дали горький опыт, но РФ хотела помочь народу Украины пережить этот искусственно созданный кризис, подчеркнул Косачёв.