Косачёв: в РФ недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу Майдана 2014 года

Потому что мы русские! Что происходило на референдумах в Донбассе в 2014 году

Картинка из 2014 года. Киевский проспект Донецка, 11 мая. Солнечно, музыка, толпы нарядных людей с детьми и шариками. Одни идут к избирательным участкам, другие с них возвращаются