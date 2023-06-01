Косачёв: в РФ недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу Майдана 2014 года - 01.06.2023 Украина.ру
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Косачёв: в РФ недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу Майдана 2014 года
Косачёв: в РФ недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу Майдана 2014 года - 01.06.2023 Украина.ру
Косачёв: в РФ недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу Майдана 2014 года
Государственность Украины обречена на крах, так как она возникла в результате государственного переворота, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
2023-06-01T14:16
2023-06-01T14:16
новости
украина
госпереворот
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"После этого, правительство России пыталось оставить каналы связи с властями Украины в интересах защиты украинских граждан, которые не поддержали госпереворот, отметил он.Минские соглашения дали горький опыт, но РФ хотела помочь народу Украины пережить этот искусственно созданный кризис, подчеркнул Косачёв.
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новости, украина, госпереворот, рф
Новости, Украина, госпереворот, РФ

Косачёв: в РФ недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу Майдана 2014 года

14:16 01.06.2023
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Читать в
Государственность Украины обречена на крах, так как она возникла в результате государственного переворота, заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачёв
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"В России недостаточно жёстко обозначили свою позицию по поводу событий на Украине в 2014 году", – сказал Косачёв.
После этого, правительство России пыталось оставить каналы связи с властями Украины в интересах защиты украинских граждан, которые не поддержали госпереворот, отметил он.
Минские соглашения дали горький опыт, но РФ хотела помочь народу Украины пережить этот искусственно созданный кризис, подчеркнул Косачёв.
Референдум в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 13:14
Потому что мы русские! Что происходило на референдумах в Донбассе в 2014 годуКартинка из 2014 года. Киевский проспект Донецка, 11 мая. Солнечно, музыка, толпы нарядных людей с детьми и шариками. Одни идут к избирательным участкам, другие с них возвращаются
 
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