"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России - 01.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230601/1046794947.html
"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России
"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России - 01.06.2023 Украина.ру
"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России
России нужна только дружественная Украина, а превратившись во враждебную она потеряла шанс на нейтралитет и независимость. Такое мнение высказал философ, доктор политических наук Александр Дугин
2023-06-01T12:08
2023-06-01T12:23
новости
украина.ру
форум
александр дугин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046796414_4:0:1268:711_1920x0_80_0_0_5420703c234fa3107eb9a985c529d73d.jpg
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Дугин отметил, что России нужна была дружественная Украина. Какое-то время так и было, но последние 30 лет из этой страны Запад методично создавал враждебное Москве националистическое образование.И теперь, уверен философ, обратной дороги уже нет, "значит Украины не должно быть, она утратила свой шанс на нейтралитет и независимость". Дугин уточнил, что речь идет не о народе, а о государственности, которой у Украины в скором времени, очевидно, не будет."Что должно существовать? Единое пространство, евразийская держава. Народы должны жить в гармонии и едином ансамбле", - сказал он, уточнив, что для этого и сами россияне должны измениться, "победить самих себя".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046796414_284:0:1232:711_1920x0_80_0_0_b1338de2a2d0793dab29e11ad10240f3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, форум, александр дугин, украина
Новости, Украина.ру, форум, Александр Дугин, Украина

"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России

12:08 01.06.2023 (обновлено: 12:23 01.06.2023)
 
© скриншот видео Украина.Ру
© скриншот видео Украина.Ру
Читать в
России нужна только дружественная Украина, а превратившись во враждебную она потеряла шанс на нейтралитет и независимость. Такое мнение высказал философ, доктор политических наук Александр Дугин
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Дугин отметил, что России нужна была дружественная Украина. Какое-то время так и было, но последние 30 лет из этой страны Запад методично создавал враждебное Москве националистическое образование.
И теперь, уверен философ, обратной дороги уже нет, "значит Украины не должно быть, она утратила свой шанс на нейтралитет и независимость". Дугин уточнил, что речь идет не о народе, а о государственности, которой у Украины в скором времени, очевидно, не будет.
"Что должно существовать? Единое пространство, евразийская держава. Народы должны жить в гармонии и едином ансамбле", - сказал он, уточнив, что для этого и сами россияне должны измениться, "победить самих себя".
 
НовостиУкраина.руфорумАлександр ДугинУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Проблема с убежищами в Киеве, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 1 июня
13:16Пушилин: нам украинский язык неприятен, потому что нас на нем убивают
12:52НАТО не пойдут на открытый конфликт с Россией - Пушилин
12:34"Уже участвуют": Табачник о том, введут ли НАТО свои войска на Украину
12:30Формула подчинения от Зеленского. Зачем Украина собирает "саммит мира"
12:27Табачник: конфликт на Украине стал одним из наиболее острых моментов современного кризиса миропорядка
12:08"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России
12:03Президент Хорватии осудил лозунг "Слава Украине", в Киеве ответили
11:57Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества
11:46Дугин: у России и НАТО разные цели на Украине, но Запад уже выиграл
11:33Стартовал форсайт-форум издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
11:30Киевляне наорали на Кличко из-за закрытых убежищ
11:24Столтенберг прокомментировал удары Украины по Москве
11:18Об измене Зеленского, новом указе Путина, победе Эрдогана и экономике в России и мире - Лизан. ВИДЕО
11:13Земфира* прокомментировала слухи о смене гражданства и выдвинула требование к Минюсту
10:56СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ
10:51ЮАР направляет посланников в G7 разъяснять позицию по Украине
10:49Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию
10:38Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки
10:33Три киевлянина погибли из-за закрытого убежища
Лента новостейМолния