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"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России
"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России - 01.06.2023 Украина.ру
"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России
России нужна только дружественная Украина, а превратившись во враждебную она потеряла шанс на нейтралитет и независимость. Такое мнение высказал философ, доктор политических наук Александр Дугин
2023-06-01T12:08
2023-06-01T12:08
2023-06-01T12:23
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Дугин отметил, что России нужна была дружественная Украина. Какое-то время так и было, но последние 30 лет из этой страны Запад методично создавал враждебное Москве националистическое образование.И теперь, уверен философ, обратной дороги уже нет, "значит Украины не должно быть, она утратила свой шанс на нейтралитет и независимость". Дугин уточнил, что речь идет не о народе, а о государственности, которой у Украины в скором времени, очевидно, не будет."Что должно существовать? Единое пространство, евразийская держава. Народы должны жить в гармонии и едином ансамбле", - сказал он, уточнив, что для этого и сами россияне должны измениться, "победить самих себя".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, форум, александр дугин, украина
"Нужно победить самих себя": Дугин ответил, какая Украина нужна России
12:08 01.06.2023 (обновлено: 12:23 01.06.2023)
России нужна только дружественная Украина, а превратившись во враждебную она потеряла шанс на нейтралитет и независимость. Такое мнение высказал философ, доктор политических наук Александр Дугин
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Дугин отметил, что России нужна была дружественная Украина. Какое-то время так и было, но последние 30 лет из этой страны Запад методично создавал враждебное Москве националистическое образование.
И теперь, уверен философ, обратной дороги уже нет, "значит Украины не должно быть, она утратила свой шанс на нейтралитет и независимость". Дугин уточнил, что речь идет не о народе, а о государственности, которой у Украины в скором времени, очевидно, не будет.
"Что должно существовать? Единое пространство, евразийская держава. Народы должны жить в гармонии и едином ансамбле", - сказал он, уточнив, что для этого и сами россияне должны измениться, "победить самих себя".