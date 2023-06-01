https://ukraina.ru/20230601/1046790244.html
СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ
СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ - 01.06.2023 Украина.ру
СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ
На Украине ликвидирован очередной британский наемник - Джулиан Торн. Такое сообщение 1 июня появилось в телеграм-каналах
2023-06-01T10:56
2023-06-01T10:56
2023-06-01T10:56
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В публикациях говорится, что британский наемник Джулиан Торн прибыл на Украину еще перед началом российской спецоперации как военный инструктор.Информацию, что боевик был действующим военнослужащим британской армии, зарубежные СМИ не подтверждают, однако сообщается, что погиб он якобы в автокатастрофе в зоне СВО.Ряд СМИ написали о том, что гибель наемника подтвердила его невеста, которая "сделала обручальное кольцо в день. когда узнала о его смерти".Информация о гибели иностранных наемников регулярно приходит с фронта. Правда часть этих смертей происходит при загадочных обстоятельствах. Например, на днях стало известно о смерти шведского наемника Даниэля Нистрема. Он приехал на Украину в марте 2022 года, чтобы воевать в составе нацбатальона "Карпатская Сечь". Однако на днях боевика нашли мертвым в постели в одной из киевских квартир.
https://ukraina.ru/20230601/1046788917.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ
На Украине ликвидирован очередной британский наемник - Джулиан Торн. Такое сообщение 1 июня появилось в телеграм-каналах
В публикациях говорится, что британский наемник Джулиан Торн прибыл на Украину еще перед началом российской спецоперации как военный инструктор.
Информацию, что боевик был действующим военнослужащим британской армии, зарубежные СМИ не подтверждают, однако сообщается, что погиб он якобы в автокатастрофе в зоне СВО.
Ряд СМИ написали о том, что гибель наемника подтвердила его невеста, которая "сделала обручальное кольцо в день. когда узнала о его смерти".
Информация о гибели иностранных наемников регулярно приходит с фронта. Правда часть этих смертей происходит при загадочных обстоятельствах. Например, на днях стало известно о смерти шведского наемника Даниэля Нистрема. Он приехал на Украину в марте 2022 года, чтобы воевать в составе нацбатальона "Карпатская Сечь". Однако на днях боевика нашли мертвым в постели в одной из киевских квартир.