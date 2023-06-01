СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ - 01.06.2023 Украина.ру
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СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ
СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ - 01.06.2023 Украина.ру
СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ
На Украине ликвидирован очередной британский наемник - Джулиан Торн. Такое сообщение 1 июня появилось в телеграм-каналах
2023-06-01T10:56
2023-06-01T10:56
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новости украины
украина
сво
ликвидация
иностранные наемники
британия
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В публикациях говорится, что британский наемник Джулиан Торн прибыл на Украину еще перед началом российской спецоперации как военный инструктор.Информацию, что боевик был действующим военнослужащим британской армии, зарубежные СМИ не подтверждают, однако сообщается, что погиб он якобы в автокатастрофе в зоне СВО.Ряд СМИ написали о том, что гибель наемника подтвердила его невеста, которая "сделала обручальное кольцо в день. когда узнала о его смерти".Информация о гибели иностранных наемников регулярно приходит с фронта. Правда часть этих смертей происходит при загадочных обстоятельствах. Например, на днях стало известно о смерти шведского наемника Даниэля Нистрема. Он приехал на Украину в марте 2022 года, чтобы воевать в составе нацбатальона "Карпатская Сечь". Однако на днях боевика нашли мертвым в постели в одной из киевских квартир.
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новости, новости украины, украина, сво, ликвидация, иностранные наемники, британия
Новости, Новости Украины, Украина, СВО, ликвидация, иностранные наемники, Британия

СМИ сообщили о ликвидации британского наемника, обучавшего ВСУ

10:56 01.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Jason Hullбританские военные десантники
британские военные десантники - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© commons.wikimedia.org / Staff Sgt. Jason Hull
Читать в
На Украине ликвидирован очередной британский наемник - Джулиан Торн. Такое сообщение 1 июня появилось в телеграм-каналах
В публикациях говорится, что британский наемник Джулиан Торн прибыл на Украину еще перед началом российской спецоперации как военный инструктор.
Информацию, что боевик был действующим военнослужащим британской армии, зарубежные СМИ не подтверждают, однако сообщается, что погиб он якобы в автокатастрофе в зоне СВО.
Ряд СМИ написали о том, что гибель наемника подтвердила его невеста, которая "сделала обручальное кольцо в день. когда узнала о его смерти".
Информация о гибели иностранных наемников регулярно приходит с фронта. Правда часть этих смертей происходит при загадочных обстоятельствах. Например, на днях стало известно о смерти шведского наемника Даниэля Нистрема. Он приехал на Украину в марте 2022 года, чтобы воевать в составе нацбатальона "Карпатская Сечь". Однако на днях боевика нашли мертвым в постели в одной из киевских квартир.
- РИА Новости, 1920, 01.06.2023
10:33
Три киевлянина погибли из-за закрытого убежищаВ Деснянском районе Киева погибли 3 человека в результате того, что они не могли попасть в убежище, сообщили 1 июня местные СМИ со ссылкой на слова главы районной администрации Дмитрия Ратникова
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаСВОликвидацияиностранные наемникиБритания
 
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