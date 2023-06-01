Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию - 01.06.2023 Украина.ру
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Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию
Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию - 01.06.2023 Украина.ру
Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию
Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщает государственное агентство Moldpres 1 июня
2023-06-01T10:49
2023-06-01T10:54
новости
владимир зеленский
саммит
молдавия
украина
село
санду
зрк patriot
истребители
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Участие Зеленского в мероприятии из соображений безопасности не подтверждалось, но и не отрицалось до последнего момента. Основными темами на саммите станут вопросы энергетики и безопасности.Зеленский в своем телеграм-канале написал, что ожидается много двусторонних встреч, Он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.Кроме того, Зеленский провёл встречу с президентом Молдавии Майей Санду.Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, саммит, молдавия, украина, село, санду, зрк patriot, истребители
Новости, Владимир Зеленский, саммит, Молдавия, Украина, село, Санду, ЗРК Patriot, истребители

Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию

10:49 01.06.2023 (обновлено: 10:54 01.06.2023)
 
© скриншот видеоЗеленский Санду
Зеленский Санду
© скриншот видео
Читать в
Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщает государственное агентство Moldpres 1 июня
Участие Зеленского в мероприятии из соображений безопасности не подтверждалось, но и не отрицалось до последнего момента. Основными темами на саммите станут вопросы энергетики и безопасности.

"Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в замок Мими в городе (селе - ред.) Бульбоакэ, где сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества", — говорится в публикации.

Зеленский в своем телеграм-канале написал, что ожидается много двусторонних встреч, Он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.
Кроме того, Зеленский провёл встречу с президентом Молдавии Майей Санду.
Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.
Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.
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НовостиВладимир ЗеленскийсаммитМолдавияУкраинаселоСандуЗРК Patriotистребители
 
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