https://ukraina.ru/20230601/1046789794.html
Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию
Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию - 01.06.2023 Украина.ру
Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию
Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщает государственное агентство Moldpres 1 июня
2023-06-01T10:49
2023-06-01T10:49
2023-06-01T10:54
новости
владимир зеленский
саммит
молдавия
украина
село
санду
зрк patriot
истребители
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Участие Зеленского в мероприятии из соображений безопасности не подтверждалось, но и не отрицалось до последнего момента. Основными темами на саммите станут вопросы энергетики и безопасности.Зеленский в своем телеграм-канале написал, что ожидается много двусторонних встреч, Он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.Кроме того, Зеленский провёл встречу с президентом Молдавии Майей Санду.Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.
https://ukraina.ru/20230531/1046768784.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, саммит, молдавия, украина, село, санду, зрк patriot, истребители
Новости, Владимир Зеленский, саммит, Молдавия, Украина, село, Санду, ЗРК Patriot, истребители
Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию
10:49 01.06.2023 (обновлено: 10:54 01.06.2023)
Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщает государственное агентство Moldpres 1 июня
Участие Зеленского в мероприятии из соображений безопасности не подтверждалось, но и не отрицалось до последнего момента. Основными темами на саммите станут вопросы энергетики и безопасности.
"Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в замок Мими в городе (селе - ред.) Бульбоакэ, где сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества", — говорится в публикации.
Зеленский в своем телеграм-канале написал, что ожидается много двусторонних встреч, Он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.
Кроме того, Зеленский провёл встречу с президентом Молдавии Майей Санду.
Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.
Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.