https://ukraina.ru/20230601/1046789794.html

Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию

Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию - 01.06.2023 Украина.ру

Зеленский отправился в молдавское село создавать новую коалицию

Владимир Зеленский прибыл в Молдавию для участия в саммите Европейского политического сообщества, сообщает государственное агентство Moldpres 1 июня

2023-06-01T10:49

2023-06-01T10:49

2023-06-01T10:54

новости

владимир зеленский

саммит

молдавия

украина

село

санду

зрк patriot

истребители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790145_22:0:1279:707_1920x0_80_0_0_b816d7d32f1303942c54e9a026aebd57.jpg

Участие Зеленского в мероприятии из соображений безопасности не подтверждалось, но и не отрицалось до последнего момента. Основными темами на саммите станут вопросы энергетики и безопасности.Зеленский в своем телеграм-канале написал, что ожидается много двусторонних встреч, Он намерен развивать "коалицию истребителей" и продвигать создание "коалиции Пэтриотов", то есть просить у западных стран поделиться с Киевом самолетами и ЗРК.Кроме того, Зеленский провёл встречу с президентом Молдавии Майей Санду.Как сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин, Киев давно находится в роли попрошайки перед странами Запада.Запасы Украины давно иссякли, а у западных стран, Европы и США, также начинаются проблемы, добавил политик.

https://ukraina.ru/20230531/1046768784.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, саммит, молдавия, украина, село, санду, зрк patriot, истребители