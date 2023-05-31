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Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств

Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств - 31.05.2023 Украина.ру

Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств

Всего одно из пяти российских консульств останется работать в Германии, заявил спикер немецкого МИД Кристофер Бургер 31 мая

2023-05-31T15:51

2023-05-31T15:51

2023-05-31T15:51

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"К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине", — сказал он.Данная мера стала ответом на требование РФ сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек, заявил Бургер.В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В конце апреля сообщалось, что свыше двадцати немецких дипломатов должны быть высланы с российской территории в ответ на действия ФРГ.

https://ukraina.ru/20230516/1046269803.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фрг, мид рф, мария захарова, консульство