Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств
Всего одно из пяти российских консульств останется работать в Германии, заявил спикер немецкого МИД Кристофер Бургер 31 мая
"К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине", — сказал он.
Данная мера стала ответом на требование РФ сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек, заявил Бургер.
В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В конце апреля сообщалось, что свыше двадцати немецких дипломатов должны быть высланы с российской территории в ответ на действия ФРГ.
16 мая, 20:12Депутат парламента ФРГ раскритиковала одержимость Зеленского увеличением поставок оружияНемецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила недовольство одержимостью украинского президента в вопросе увеличения поставок вооружения, а также создания коалиции по истребителям, об этом она заявила в эфире местной радиостанции Deutschlandfunk 16 мая