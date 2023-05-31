Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств - 31.05.2023 Украина.ру
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Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств
Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств - 31.05.2023 Украина.ру
Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств
Всего одно из пяти российских консульств останется работать в Германии, заявил спикер немецкого МИД Кристофер Бургер 31 мая
2023-05-31T15:51
2023-05-31T15:51
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мария захарова
консульство
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"К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине", — сказал он.Данная мера стала ответом на требование РФ сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек, заявил Бургер.В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В конце апреля сообщалось, что свыше двадцати немецких дипломатов должны быть высланы с российской территории в ответ на действия ФРГ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, фрг, мид рф, мария захарова, консульство
Новости, ФРГ, МИД РФ, Мария Захарова, консульство

Власти Германии приняли решение закрыть четыре из пяти российских консульств

15:51 31.05.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Всего одно из пяти российских консульств останется работать в Германии, заявил спикер немецкого МИД Кристофер Бургер 31 мая
"К работе допущены одно консульство и посольство России в Берлине", — сказал он.
Данная мера стала ответом на требование РФ сократить численность сотрудников немецкой дипмиссии до 350 человек, заявил Бургер.
В связи решением Берлина закрыть четыре из пяти консульств России в ближайшее время ожидается заявление МИД России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В конце апреля сообщалось, что свыше двадцати немецких дипломатов должны быть высланы с российской территории в ответ на действия ФРГ.
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
16 мая, 20:12
Депутат парламента ФРГ раскритиковала одержимость Зеленского увеличением поставок оружияНемецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила недовольство одержимостью украинского президента в вопросе увеличения поставок вооружения, а также создания коалиции по истребителям, об этом она заявила в эфире местной радиостанции Deutschlandfunk 16 мая
 
НовостиФРГМИД РФМария Захароваконсульство
 
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