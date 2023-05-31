Поджигатель с флагом Украины на лице атаковал здание ФСБ в Краснодарском крае: сидеть ему теперь долго - 31.05.2023 Украина.ру
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Поджигатель с флагом Украины на лице атаковал здание ФСБ в Краснодарском крае: сидеть ему теперь долго
Поджигатель с флагом Украины на лице атаковал здание ФСБ в Краснодарском крае: сидеть ему теперь долго - 31.05.2023 Украина.ру
Поджигатель с флагом Украины на лице атаковал здание ФСБ в Краснодарском крае: сидеть ему теперь долго
Южный окружной военный суд вынес срок 8,5 лет лишения свободы Игорю Паскарю, который бросил бутылки с горючей жидкостью в сторону здания УФСБ РФ по Краснодарскому краю и на тротуар возле патриотического плаката
2023-05-31T15:49
2023-05-31T15:50
новости
суд
терроризм
приговор
краснодарский край
фсб
украина
флаг
поджог
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Летом 2022 года фигурант уголовного дела в Краснодаре поджег фитиль подготовленной им стеклянной бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил ее на тротуарную плитку под закрепленным на стене здания плакатом.После этого Паскарь раскрасил лицо в цвета украинского флага и остался на месте происшествия. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Вандализм" и "Террористический акт".В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон.Украина переживает кризис, и образно говоря, у нее высокая температура не только на поле боя, но и в головах у украинцев, добавил генерал-майор.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, суд, терроризм, приговор, краснодарский край, фсб, украина, флаг, поджог
Новости, Суд, терроризм, приговор, краснодарский край, ФСБ, Украина, флаг, поджог

Поджигатель с флагом Украины на лице атаковал здание ФСБ в Краснодарском крае: сидеть ему теперь долго

15:49 31.05.2023 (обновлено: 15:50 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Южный окружной военный суд вынес срок 8,5 лет лишения свободы Игорю Паскарю, который бросил бутылки с горючей жидкостью в сторону здания УФСБ РФ по Краснодарскому краю и на тротуар возле патриотического плаката
"В соответствии с приговором суда Паскарь признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда.
Летом 2022 года фигурант уголовного дела в Краснодаре поджег фитиль подготовленной им стеклянной бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и бросил ее на тротуарную плитку под закрепленным на стене здания плакатом.
После этого Паскарь раскрасил лицо в цвета украинского флага и остался на месте происшествия. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Вандализм" и "Террористический акт".
В интервью изданию Украина.ру руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России", генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов рассказал, что сейчас в Россию приехало большое число мигрантов с Украины, и не все из них соблюдают закон.
Украина переживает кризис, и образно говоря, у нее высокая температура не только на поле боя, но и в головах у украинцев, добавил генерал-майор.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2023
24 марта, 15:26
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