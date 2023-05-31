https://ukraina.ru/20230531/1046759680.html

О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео

О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео - 31.05.2023 Украина.ру

О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Турцию после победы Реджепа... Украина.ру, 31.05.2023

2023-05-31T14:22

2023-05-31T14:22

2023-05-31T14:22

богдан безпалько

видео

россия

украина

сво

турция

выборы

эрдоган

оппозиция

экономика

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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Турцию после победы Реджепа Эрдогана, а также о сроке жизни киевского режима, выходе России из ДОВСЕ и внешней политике Казахстана: 00:37 - Победа Реджепа Эрдогана: что дальше ждёт Турцию? 03:45 – Итоги турецких выборов – это проигрыш США в битве против России? 04:34 – Войны ради экономики или экономика в жертву воинам? 06:13 - Уничтожение киевского режима влечёт за собой устранение фашизма? 08:12 – Как быстро украинское общество придёт в норму? 09:16 – О заявлении сенатора США Линдси Грэма в адрес России; 13:21 - Что позволит Москве выход России из ДОВСЕ? 15:05 - Почему Казахстан не стремится в союзное государство России и Белоруссии? 21:12 – Занимает ли Казахстан выжидающую позицию?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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