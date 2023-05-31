О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео - 31.05.2023 Украина.ру
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О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео
О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео - 31.05.2023 Украина.ру
О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Турцию после победы Реджепа... Украина.ру, 31.05.2023
2023-05-31T14:22
2023-05-31T14:22
богдан безпалько
видео
россия
украина
сво
турция
выборы
эрдоган
оппозиция
экономика
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Турцию после победы Реджепа Эрдогана, а также о сроке жизни киевского режима, выходе России из ДОВСЕ и внешней политике Казахстана: 00:37 - Победа Реджепа Эрдогана: что дальше ждёт Турцию? 03:45 – Итоги турецких выборов – это проигрыш США в битве против России? 04:34 – Войны ради экономики или экономика в жертву воинам? 06:13 - Уничтожение киевского режима влечёт за собой устранение фашизма? 08:12 – Как быстро украинское общество придёт в норму? 09:16 – О заявлении сенатора США Линдси Грэма в адрес России; 13:21 - Что позволит Москве выход России из ДОВСЕ? 15:05 - Почему Казахстан не стремится в союзное государство России и Белоруссии? 21:12 – Занимает ли Казахстан выжидающую позицию?
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богдан безпалько, видео, россия, украина, сво, турция, выборы, эрдоган, оппозиция, экономика, режим, суверенитет, белоруссия, казахстан, видео
Богдан Безпалько, Видео, Россия, Украина, СВО, Турция, выборы, Эрдоган, оппозиция, экономика, режим, суверенитет, Белоруссия, Казахстан

О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео

14:22 31.05.2023
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Турцию после победы Реджепа Эрдогана, а также о сроке жизни киевского режима, выходе России из ДОВСЕ и внешней политике Казахстана:
00:37 - Победа Реджепа Эрдогана: что дальше ждёт Турцию?
03:45 – Итоги турецких выборов – это проигрыш США в битве против России?
04:34 – Войны ради экономики или экономика в жертву воинам?
06:13 - Уничтожение киевского режима влечёт за собой устранение фашизма?
08:12 – Как быстро украинское общество придёт в норму?
09:16 – О заявлении сенатора США Линдси Грэма в адрес России;
13:21 - Что позволит Москве выход России из ДОВСЕ?
15:05 - Почему Казахстан не стремится в союзное государство России и Белоруссии? 21:12 – Занимает ли Казахстан выжидающую позицию?
 
Богдан БезпалькоВидеоРоссияУкраинаСВОТурциявыборыЭрдоганоппозицияэкономикарежимсуверенитетБелоруссияКазахстан
 
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