О смене власти, украинстве, играх Казахстана и проигрыше США - Безпалько. Видео
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, что ждёт Турцию после победы Реджепа Эрдогана, а также о сроке жизни киевского режима, выходе России из ДОВСЕ и внешней политике Казахстана:
00:37 - Победа Реджепа Эрдогана: что дальше ждёт Турцию?
03:45 – Итоги турецких выборов – это проигрыш США в битве против России?
04:34 – Войны ради экономики или экономика в жертву воинам?
06:13 - Уничтожение киевского режима влечёт за собой устранение фашизма?
08:12 – Как быстро украинское общество придёт в норму?
09:16 – О заявлении сенатора США Линдси Грэма в адрес России;
13:21 - Что позволит Москве выход России из ДОВСЕ?
15:05 - Почему Казахстан не стремится в союзное государство России и Белоруссии? 21:12 – Занимает ли Казахстан выжидающую позицию?
03:45 – Итоги турецких выборов – это проигрыш США в битве против России?
04:34 – Войны ради экономики или экономика в жертву воинам?
06:13 - Уничтожение киевского режима влечёт за собой устранение фашизма?
08:12 – Как быстро украинское общество придёт в норму?
09:16 – О заявлении сенатора США Линдси Грэма в адрес России;
13:21 - Что позволит Москве выход России из ДОВСЕ?
15:05 - Почему Казахстан не стремится в союзное государство России и Белоруссии? 21:12 – Занимает ли Казахстан выжидающую позицию?