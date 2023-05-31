https://ukraina.ru/20230531/1046758783.html
Операция по ликвидации подходит к концу: Ищенко о сигналах и последней соломинке Запада. Видео
Операция по ликвидации подходит к концу: Ищенко о сигналах и последней соломинке Запада. Видео - 31.05.2023 Украина.ру
Операция по ликвидации подходит к концу: Ищенко о сигналах и последней соломинке Запада. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 31.05.2023
2023-05-31T14:08
2023-05-31T14:08
2023-05-31T14:08
ростислав ищенко
видео
россия
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крым
сша
госпереворот
донбасс
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:20 - Что притягательного в идеологии украинства? 06:00 - Какими информационными ресурсами пользуется Ростислав Ищенко? 11:58 - Окружение или штурм напролом: о тактике России; 18:30 - Заведение уголовного дела и объявление в розыск прокурора и судей МУС и сенатора Грэма. Что хотела показать Россия? 23:45 - Почему Россия не устраивает "цветные революции"? 37:05 - Может ли война с Украиной вестись одними наёмниками? 42:10 - Возможны ли серьезные удары по Крыму? 45:35 - О судьбе западных стран после СВО; 51:40 - Почему Россия не перестанет отправлять на Запад топливо, нефть, газ, полезные ископаемые, зерно?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, крым, сша, госпереворот, донбасс, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Крым, США, госпереворот, Донбасс
Операция по ликвидации подходит к концу: Ищенко о сигналах и последней соломинке Запада. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
01:20 - Что притягательного в идеологии украинства?
06:00 - Какими информационными ресурсами пользуется Ростислав Ищенко?
11:58 - Окружение или штурм напролом: о тактике России;
18:30 - Заведение уголовного дела и объявление в розыск прокурора и судей МУС и сенатора Грэма. Что хотела показать Россия?
23:45 - Почему Россия не устраивает "цветные революции"?
37:05 - Может ли война с Украиной вестись одними наёмниками?
42:10 - Возможны ли серьезные удары по Крыму?
45:35 - О судьбе западных стран после СВО;
51:40 - Почему Россия не перестанет отправлять на Запад топливо, нефть, газ, полезные ископаемые, зерно?