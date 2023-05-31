https://ukraina.ru/20230531/1046758783.html

Операция по ликвидации подходит к концу: Ищенко о сигналах и последней соломинке Запада. Видео

Операция по ликвидации подходит к концу: Ищенко о сигналах и последней соломинке Запада. Видео - 31.05.2023 Украина.ру

Операция по ликвидации подходит к концу: Ищенко о сигналах и последней соломинке Запада. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 31.05.2023

2023-05-31T14:08

2023-05-31T14:08

2023-05-31T14:08

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

крым

сша

госпереворот

донбасс

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 01:20 - Что притягательного в идеологии украинства? 06:00 - Какими информационными ресурсами пользуется Ростислав Ищенко? 11:58 - Окружение или штурм напролом: о тактике России; 18:30 - Заведение уголовного дела и объявление в розыск прокурора и судей МУС и сенатора Грэма. Что хотела показать Россия? 23:45 - Почему Россия не устраивает "цветные революции"? 37:05 - Может ли война с Украиной вестись одними наёмниками? 42:10 - Возможны ли серьезные удары по Крыму? 45:35 - О судьбе западных стран после СВО; 51:40 - Почему Россия не перестанет отправлять на Запад топливо, нефть, газ, полезные ископаемые, зерно?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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