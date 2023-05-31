https://ukraina.ru/20230531/1046743159.html

Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России

Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России - 31.05.2023 Украина.ру

Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания ведет против России необъявленную войну, значит, любой британский чиновник будет законной военной целью для Москвы. Об этом он написал 31 мая в своем Twitter

2023-05-31T10:41

2023-05-31T10:41

2023-05-31T10:41

новости

дмитрий медведев

британия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046176189_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b568564d6025c82219c8817ab0fb502.jpg

Запад постоянно говорит о том, что Украина должна победить Россию в военном и политическом плане, и наращивают поставки вооружений и военной техники.По его словам, любое британское должностное лицо, будь оно военным или гражданским, может рассматриваться РФ как законная военная цель.Во вторник, 30 мая глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку БПЛА на Москву, заявил, что у Киева есть законное право применять силу за пределами своих границ.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут легитимной целью для ВС РФ.В своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, что накануне попытки удара по Москве украинских БПЛА, безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет, дальностью действия свыше пятисот километров и этот ход очень опасен.Ради победы Запада и Украины британцы намерены рискнуть усилением мощи ракетных ударов и обеспечением гарантированной досягаемости Москвы и других крупных городов в глубине России, добавил политолог.Однако российская фронтовая ПВО уже наработала опыт перехвата ракет Storm Shadow, поэтому шанс зацепить хотя бы пригороды Москвы исчезающе мал, подчеркнул Ищенко.Полный текст статьи можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230530/1046733037.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий медведев, британия, украина