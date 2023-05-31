Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России - 31.05.2023 Украина.ру
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Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России
Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России - 31.05.2023 Украина.ру
Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания ведет против России необъявленную войну, значит, любой британский чиновник будет законной военной целью для Москвы. Об этом он написал 31 мая в своем Twitter
2023-05-31T10:41
2023-05-31T10:41
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Запад постоянно говорит о том, что Украина должна победить Россию в военном и политическом плане, и наращивают поставки вооружений и военной техники.По его словам, любое британское должностное лицо, будь оно военным или гражданским, может рассматриваться РФ как законная военная цель.Во вторник, 30 мая глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку БПЛА на Москву, заявил, что у Киева есть законное право применять силу за пределами своих границ.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут легитимной целью для ВС РФ.В своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, что накануне попытки удара по Москве украинских БПЛА, безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет, дальностью действия свыше пятисот километров и этот ход очень опасен.Ради победы Запада и Украины британцы намерены рискнуть усилением мощи ракетных ударов и обеспечением гарантированной досягаемости Москвы и других крупных городов в глубине России, добавил политолог.Однако российская фронтовая ПВО уже наработала опыт перехвата ракет Storm Shadow, поэтому шанс зацепить хотя бы пригороды Москвы исчезающе мал, подчеркнул Ищенко.Полный текст статьи можно прочитать здесь.
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новости, дмитрий медведев, британия, украина
Новости, Дмитрий Медведев, Британия, Украина

Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России

10:41 31.05.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкХI Петербургский международный юридический форум
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Великобритания ведет против России необъявленную войну, значит, любой британский чиновник будет законной военной целью для Москвы. Об этом он написал 31 мая в своем Twitter
Запад постоянно говорит о том, что Украина должна победить Россию в военном и политическом плане, и наращивают поставки вооружений и военной техники.
"Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну", - написал политик в своем Twitter.
По его словам, любое британское должностное лицо, будь оно военным или гражданским, может рассматриваться РФ как законная военная цель.
Во вторник, 30 мая глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку БПЛА на Москву, заявил, что у Киева есть законное право применять силу за пределами своих границ.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут легитимной целью для ВС РФ.
В своей статье для издания Украина.ру политолог Ростислав Ищенко рассказал о том, что накануне попытки удара по Москве украинских БПЛА, безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет, дальностью действия свыше пятисот километров и этот ход очень опасен.
Ради победы Запада и Украины британцы намерены рискнуть усилением мощи ракетных ударов и обеспечением гарантированной досягаемости Москвы и других крупных городов в глубине России, добавил политолог.
Однако российская фронтовая ПВО уже наработала опыт перехвата ракет Storm Shadow, поэтому шанс зацепить хотя бы пригороды Москвы исчезающе мал, подчеркнул Ищенко.
Полный текст статьи можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Вчера, 19:16
Британия готовит ракетную атаку на МосквуНакануне попытки удара по Москве украинских беспилотников безответственные британские эксперты всерьёз обсуждали возможности поставки Украине ракет дальностью действия свыше пятисот километров
 
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