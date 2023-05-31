Из Москвы — в Одессу. "О чём говорят мужчины": весенняя комедия, которую невозможно снять сегодня - 31.05.2023 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20230531/1046689040.html
Из Москвы — в Одессу. "О чём говорят мужчины": весенняя комедия, которую невозможно снять сегодня
Из Москвы — в Одессу. "О чём говорят мужчины": весенняя комедия, которую невозможно снять сегодня - 31.05.2023 Украина.ру
Из Москвы — в Одессу. "О чём говорят мужчины": весенняя комедия, которую невозможно снять сегодня
В 2010 году в российских и украинских кинотеатрах показывали комедийный роуд-муви Дмитрия Дьяченко и юмористического театрального коллектива "Квартет И" — "О чем говорят мужчины"
2023-05-31T13:47
2023-05-31T15:10
культура
эксклюзив
кино
фильм
киев
москва
одесса
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Уместно вспомнить об этом фильме именно 31 мая: в этот день в 1997 году был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.В 2010 году никто и представить себе не мог, что обычная поездка московских друзей на день рождения в Одессу станет чем-то из области фантастики.Очевидное, но теперь — невероятное— Лёша, что такое "картопляники"?— Ну, картопля тертая...— Драники, что ли?— Да нет, какие драники! А это такая котлета — там внутри пюре и все обжарено.— А, типа зраз?— Ну как ему объяснить? Картопляники!— Девушка, принесите нам вторую, третью и четвертую страницы, кроме жареных мозгов.— И водочку с перцем!— Ні!.. Горілки з перцем!— Да, не в совершенстве я пока знаю украинский язык...Герои-москвичи, сидя в киевском кафе на Андреевском спуске (который, как в шутке, ставшей крылатой, «скорее, Андреевский подъем»), шутят о деликатесах украинской кухни, пытаются флиртовать с официанткой по-украински, и ни одному герою картины не могло прийти в голову, что спустя всего несколько лет мужчины призывного возраста будут пересекать границу с Украиной с большими проблемами, а спустя 13... Впрочем, речь о том, как было в те времена.Мастер комедийного жанра Дьяченко с «Квартетом И» снял не один фильм: после «О чем говорят мужчины» появились «О чем еще говорят мужчины», «Быстрее, чем кролики», а двумя годами ранее — «День радио», который тоже разошелся на цитаты.В «О чем говорят мужчины» Александр Демидов, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Леонид Барац в ролях, по сути, самих себя отправляются из Москвы в Одессу на день рождения приятеля. По дороге разговаривают о волнующих их вещах: о работе, самореализации, женах, любовницах и современном искусстве.Последнее всплывает неслучайно — имениннику в подарок решают преподнести картину «модного художника Тищенко», купленную в Киеве. Авторы фильма в этом эпизоде обыгрывают недоступность абстрактной живописи для человека — не любителя:«Прекрасно! Ну или ужасно. Я не знаю..."Киев занимает особое место в сюжете и атмосфере фильма: он живописен, зелен, весь в цвету. Когда герои подъезжают к украинской столице мы видим титр:«Киев. Мать городов русских. 472 км до Одессы».И Днепр, раскинувшийся у величественного, златоглавого города. В фильме, как и сейчас, весна. И герои, иронизируя над творчеством Энди Уорхола, стоят и любуются — Киевом, Днепром, напевая русскую народную песню «Черный ворон, что ты вьешься...».Ближе к концу фильма герои попадают в аварию, но благодаря счастливому стечению обстоятельств до Одессы все же добираются.Сам праздник, на который они приехали, проходит в скандально известном ночном клубе Ibiza. За последние годы там происходило так много «неприятностей», что название клуба стало нарицательным. Кроме банальных разборок из-за дележки земли и помещения, главной претензией к клубу стали выступления российских и «пророссийских» артистов, а главным врагом стал лидер националистической организации «Український народний спротив» (украинское народное сопротивление. — Ред.) Владимир Дмитренко.В 2015–2017 годах «активистов» регулярно будоражили то концерт Светланы Лободы, прошедший в заведении, то запланированные концерты Ивана Дорна и российского рэпера Басты [Василий Вакуленко]. Дмитренко объяснял свою позицию:«Мы требуем, чтобы все договоры аренды с одиозными "сепарскими" клубами были расторгнуты, и пусть будет объявлен открытый и прозрачный конкурс. Ход которого можно контролировать громаде. Мы не против того, чтобы частники работали в прибрежной зоне. Но, во-первых, здесь не место таким людям, как владельцы "Ибицы", открыто пропагандирующим сепаратизм. Во-вторых, должен быть проведён прозрачный конкурс. Его победитель должен платить не кому-то в карман, а в городской бюджет!»Он утверждал, что Ibiza будто бы имела отношение к одесскому Антимайдану.Новый скандал вспыхнул, когда накануне концерта Ани Лорак [Каролина Куек] радикалы почти месяц митинговали под стенами клуба, призывая бойкотировать певицу, живущую в России, а перед самым концертом произошла драка. Ibiza, как водится, во избежание дальнейших проблем срочно пожертвовала большую сумму на АТО, а выступлений артистов из России больше не проводилось.Но тогда, в 2010 году, герои фильма ехали на концерт рок-группы «Би-2», которая написала альбом-саундтрек «О чем говорят мужчины». В издании «Музыкальная правда» обозреватель Алексей Мажаев написал отзыв:«Альбом "О чем говорят мужчины", релиз которого состоялся в марте, несмотря на публикацию некоторых диалогов из одноименной картины в буклете, имеет все-таки больше отношения к дискографии "Би-2", чем к фильму.Группа, впрочем, известна своим трудоголизмом: получив предложение сделать саундтрек, она увлеклась и неожиданно — возможно, и для самой себя, — обзавелась полноценной новой пластинкой. Ее недостатки можно лукаво списать на изначально утилитарное предназначение звуковой дорожки, а удачи — на перевыполнение плана».Главным хитом стала песня «Реки любви», звучащая в финале картины. После того как герои, сидя у черного-черного одесского моря, говорят, наконец, о самом важном — о любви. Двое из исполнителей главных ролей, кстати, Хаит и Барац, одесситы.13 лет спустя...Сегодня путешествие, показанное в комедии, выглядит почти фантасмагорично. Никакой речи о том, чтобы москвичи смогли поехать в отпуск в весенний Киев, а там поесть драников и картопляников на Андреевском спуске, и быть не может. Знали ли создатели фильма, что спустя 2–3 года въезд на Украину будет надолго закрыт для них? Да и группа «Би-2», выбравшая позицию «хороших русских», не смогла бы сыграть теперь в Одессе, как черно и злобно ни отзывались бы ее солисты о России. Лева из «Би-2» — Егор Бортник* — на днях был внесен в список иноагентов за то, что назвал россиян «животными с условными рефлексами», а все концерты группы в России отменены. Впрочем, и на Украине не назначены.Остается только надеяться, что хлебосольный Киев и приветливая Одесса перестанут быть враждебны и другие русские города не поддадутся ненависти, злобе и разрушению.* Лицо, выполняющее функции иноагента в РФ
https://ukraina.ru/20230415/1045355609.html
https://ukraina.ru/20230527/1046625790.html
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, кино, фильм, киев, москва, одесса
Культура, Эксклюзив, кино, фильм, Киев, Москва, Одесса

Из Москвы — в Одессу. "О чём говорят мужчины": весенняя комедия, которую невозможно снять сегодня

13:47 31.05.2023 (обновлено: 15:10 31.05.2023)
 
© Централ Партнершип / Перейти в фотобанкКадры из фильма "О чем говорят мужчины"
Кадры из фильма О чем говорят мужчины
© Централ Партнершип
Перейти в фотобанк
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В 2010 году в российских и украинских кинотеатрах показывали комедийный роуд-муви Дмитрия Дьяченко и юмористического театрального коллектива "Квартет И" — "О чем говорят мужчины"
Уместно вспомнить об этом фильме именно 31 мая: в этот день в 1997 году был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
В 2010 году никто и представить себе не мог, что обычная поездка московских друзей на день рождения в Одессу станет чем-то из области фантастики.
Очевидное, но теперь — невероятное
— Лёша, что такое "картопляники"?
— Ну, картопля тертая...
— Драники, что ли?
— Да нет, какие драники! А это такая котлета — там внутри пюре и все обжарено.
— А, типа зраз?
— Ну как ему объяснить? Картопляники!
— Девушка, принесите нам вторую, третью и четвертую страницы, кроме жареных мозгов.
— И водочку с перцем!
— Ні!.. Горілки з перцем!
— Да, не в совершенстве я пока знаю украинский язык...
Герои-москвичи, сидя в киевском кафе на Андреевском спуске (который, как в шутке, ставшей крылатой, «скорее, Андреевский подъем»), шутят о деликатесах украинской кухни, пытаются флиртовать с официанткой по-украински, и ни одному герою картины не могло прийти в голову, что спустя всего несколько лет мужчины призывного возраста будут пересекать границу с Украиной с большими проблемами, а спустя 13...
Впрочем, речь о том, как было в те времена.
Мастер комедийного жанра Дьяченко с «Квартетом И» снял не один фильм: после «О чем говорят мужчины» появились «О чем еще говорят мужчины», «Быстрее, чем кролики», а двумя годами ранее — «День радио», который тоже разошелся на цитаты.
В «О чем говорят мужчины» Александр Демидов, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Леонид Барац в ролях, по сути, самих себя отправляются из Москвы в Одессу на день рождения приятеля. По дороге разговаривают о волнующих их вещах: о работе, самореализации, женах, любовницах и современном искусстве.
Последнее всплывает неслучайно — имениннику в подарок решают преподнести картину «модного художника Тищенко», купленную в Киеве. Авторы фильма в этом эпизоде обыгрывают недоступность абстрактной живописи для человека — не любителя:
«Прекрасно! Ну или ужасно. Я не знаю..."
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Киев занимает особое место в сюжете и атмосфере фильма: он живописен, зелен, весь в цвету. Когда герои подъезжают к украинской столице мы видим титр:
«Киев. Мать городов русских. 472 км до Одессы».
И Днепр, раскинувшийся у величественного, златоглавого города. В фильме, как и сейчас, весна. И герои, иронизируя над творчеством Энди Уорхола, стоят и любуются — Киевом, Днепром, напевая русскую народную песню «Черный ворон, что ты вьешься...».
Съемочная группа картины в Киеве
Съемочная группа картины в Киеве
Ближе к концу фильма герои попадают в аварию, но благодаря счастливому стечению обстоятельств до Одессы все же добираются.
Сам праздник, на который они приехали, проходит в скандально известном ночном клубе Ibiza. За последние годы там происходило так много «неприятностей», что название клуба стало нарицательным.
Кроме банальных разборок из-за дележки земли и помещения, главной претензией к клубу стали выступления российских и «пророссийских» артистов, а главным врагом стал лидер националистической организации «Український народний спротив» (украинское народное сопротивление. — Ред.) Владимир Дмитренко.
В 2015–2017 годах «активистов» регулярно будоражили то концерт Светланы Лободы, прошедший в заведении, то запланированные концерты Ивана Дорна и российского рэпера Басты [Василий Вакуленко].
Дмитренко объяснял свою позицию:
«Мы требуем, чтобы все договоры аренды с одиозными "сепарскими" клубами были расторгнуты, и пусть будет объявлен открытый и прозрачный конкурс. Ход которого можно контролировать громаде.
Мы не против того, чтобы частники работали в прибрежной зоне. Но, во-первых, здесь не место таким людям, как владельцы "Ибицы", открыто пропагандирующим сепаратизм. Во-вторых, должен быть проведён прозрачный конкурс. Его победитель должен платить не кому-то в карман, а в городской бюджет!»
Он утверждал, что Ibiza будто бы имела отношение к одесскому Антимайдану.
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Новый скандал вспыхнул, когда накануне концерта Ани Лорак [Каролина Куек] радикалы почти месяц митинговали под стенами клуба, призывая бойкотировать певицу, живущую в России, а перед самым концертом произошла драка.
Ibiza, как водится, во избежание дальнейших проблем срочно пожертвовала большую сумму на АТО, а выступлений артистов из России больше не проводилось.
Но тогда, в 2010 году, герои фильма ехали на концерт рок-группы «Би-2», которая написала альбом-саундтрек «О чем говорят мужчины». В издании «Музыкальная правда» обозреватель Алексей Мажаев написал отзыв:
«Альбом "О чем говорят мужчины", релиз которого состоялся в марте, несмотря на публикацию некоторых диалогов из одноименной картины в буклете, имеет все-таки больше отношения к дискографии "Би-2", чем к фильму.
Группа, впрочем, известна своим трудоголизмом: получив предложение сделать саундтрек, она увлеклась и неожиданно — возможно, и для самой себя, — обзавелась полноценной новой пластинкой. Ее недостатки можно лукаво списать на изначально утилитарное предназначение звуковой дорожки, а удачи — на перевыполнение плана».
Главным хитом стала песня «Реки любви», звучащая в финале картины. После того как герои, сидя у черного-черного одесского моря, говорят, наконец, о самом важном — о любви. Двое из исполнителей главных ролей, кстати, Хаит и Барац, одесситы.
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13 лет спустя...
Сегодня путешествие, показанное в комедии, выглядит почти фантасмагорично. Никакой речи о том, чтобы москвичи смогли поехать в отпуск в весенний Киев, а там поесть драников и картопляников на Андреевском спуске, и быть не может.
Знали ли создатели фильма, что спустя 2–3 года въезд на Украину будет надолго закрыт для них?
Да и группа «Би-2», выбравшая позицию «хороших русских», не смогла бы сыграть теперь в Одессе, как черно и злобно ни отзывались бы ее солисты о России. Лева из «Би-2» — Егор Бортник* — на днях был внесен в список иноагентов за то, что назвал россиян «животными с условными рефлексами», а все концерты группы в России отменены.
Впрочем, и на Украине не назначены.
Остается только надеяться, что хлебосольный Киев и приветливая Одесса перестанут быть враждебны и другие русские города не поддадутся ненависти, злобе и разрушению.
* Лицо, выполняющее функции иноагента в РФ
 
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